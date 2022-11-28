Стартап FitBase завершил слияние с NanoGym

Стартап FitBase, развивающий сервис для автоматизации управления фитнес-студиями, купил конкурирующую систему NanoGym. Сделка позволила FitBase увеличить базу клиентов на 30% и занять более прочные позиции на рынке. Об этом CNews сообщили представители FitBase

FitBase — экосистема решений для фитнес-индустрии. В нее входит CRM, система учета, виджет онлайн-записи для сайта и соцсетей, мобильные приложения для клиентов и тренеров. Стартап вышел на рынок в 2018 г.

Система NanoGym обладала схожим функционалом и была рассчитана на ту же аудиторию. Решение позволяло автоматизировать работу управляющего, администратора, отдела продаж и тренеров. На момент сделки ею пользовалось 100 спортивных студий и залов.

«Оба решения — FitBase и NanoGym позиционировались как простые и удобные сервисы для управлениями малым бизнесом в сфере фитнеса. Покупка конкурента позволила FitBase быстро масштабировать бизнес и найти новые точки роста», — отметил основатель FitBase Василий Суворов.

Перенос клиентской базы NanoGym в систему FitBase длился четыре месяца. Для организации массового бесшовного перехода объединенная команда усовершенствовала инструмент переноса данных, который ранее использовался для точечной миграции пользователей из других систем. В FitBase также добавили некоторые функции, к которым привыкли клиенты NanoGym. Например, расчет зарплат и планирование расписания групповых занятий.

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«Спрос на системы автоматизации бизнеса растет, и фитнес-индустрия — не исключение. Участники рынка ждут от системы управления фитнес-клубом достаточно широкого функционала, который упрощает работу управляющего, администратора, отдела продаж. Экосистема FitBase уже закрывает все базовые потребности в автоматизации компаний из сферы фитнеса. Вектор нашего развития связан с разработкой «умных» функций и внедрения продвинутых технологий», — сказала Анастасия Гулянина, директор по развитию FitBase.

Сейчас команда FitBase разрабатывает систему поддержки принятия решений с использованием технологий машинного обучения и анализа больших данных. Новый функционал позволит прогнозировать выручку на основе поведения клиентов и рекомендовать способы ее увеличения. На разработку выделен грант Фонда содействия инновациям в размере 20 млн руб.