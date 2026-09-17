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FitBase ФитБейс Чат

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2026 В мобильном приложении для фитнес-клубов и студий от «Фитбейс» появился чат с клиентами 1
09.04.2024 «Фитбейс» запустила мультиканальный клиентский чат для фитнес-клубов и студий 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

FitBase и организации, системы, технологии, персоны:

FitBase - ФитБейс - ФитБэйс 11 1
Meta Platforms 185 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5030 1
Telegram Group 2979 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7301 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8351 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13083 1
Оповещение и уведомление - Notification 6072 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2802 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3179 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13784 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 1
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 751 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7082 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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