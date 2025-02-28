Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169908
ИКТ 13235
Организации 10376
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25175
Персоны 72746
География 2755
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 842

Фитмост Fitmost



28.02.2025 МТС ID помог спортсменам отказаться от паролей 1
17.07.2024 «Фитбейс» провел интеграцию с «Фитмост»: 2000 фитнес-студий смогут упростить управление бизнесом 3
07.03.2024 Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже 1
29.11.2023 Новый взгляд на креативную индустрию. Bang Bang Education начнет обучать ИТ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Фитмост и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Epic Growth 4 1
FitBase - ФитБейс - ФитБэйс 6 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Yandex - Яндекс 7449 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6859 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4215 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 275 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7104 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1450 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1110 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 416 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 630 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 337 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 1
Python - высокоуровневый язык программирования 953 2
Python Django 40 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 73 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 990 1
Синицын Владимир 3 1
Ростовский Денис 1 1
Суворов Василий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5903 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 697 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1454 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1332 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8789 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1070 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 798 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2854 1
Увлечения и хобби - Hobbies 365 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 7 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
Создано именных указателей - 169908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще