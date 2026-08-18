Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские - Барбершопы

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Что влияет на здоровье волос?
Среди множества факторов, влияющих на структуру и рост волос, питание занимает ключевое место. Наш рацион напрямую определяет, насколько хорошо функционируют волосяные фолликулы, насколько активен обмен веществ и как слаженно работают гормональная и иммунная системы. Правильный подход к питанию помогает не только сохранить красоту волос, но и защитить их от выпадения, особенно в стрессовых ситуациях, таких как, например, перенесённые вирусные инфекции.

Какие продукты полезны для волос?
Одним из самых эффективных продуктов для поддержания здоровья волос по праву считаются орехи — прежде всего миндаль. Он богат витамином Е, известным как мощный антиоксидант. Другим незаменимым продуктом для здоровья волос являются тыквенные семечки — ценный источник цинка. Он способствует регуляции обменных процессов в коже и волосяных фолликулах. Также в рационе должны присутствовать бобовые, особенно чечевица. Она богата витаминами группы B, которые необходимы для поддержания нормального кровоснабжения кожи головы. Нельзя забывать и об овощах. Болгарский перец — прекрасный источник витамина С, который играет ключевую роль в синтезе коллагена. Морковь — ещё один важный продукт. Она богата витамином А, который регулирует деятельность сальных желез.

* Пресс-служба РНИМУ

 

"В парикмахерской" 1992 г. холст, масло Василий Колотев "В парикмахерской" 1992 г. холст, масло Василий Колотев
Caлон красоты в СССР. Caлон красоты в СССР.
Мужские причёски 18 века. Мужские причёски 18 века.
"Парикмахер", 1880 Художник: Николас Гизис (Nikolaos Gyzis) Холст, масло; 89×66 см Частная коллекция "Парикмахер", 1880 Художник: Николас Гизис (Nikolaos Gyzis) Холст, масло; 89×66 см Частная коллекция
«Парикмахерская» 1946г Уильям Робертс «Парикмахерская» 1946г Уильям Робертс
1946 год, СССР Лезвия «Турист», «Экстра», «Звезда». Советская реклама бритвенных принадлежностей. Художники Яковлев В., Маслов М. 1946 год, СССР Лезвия «Турист», «Экстра», «Звезда». Советская реклама бритвенных принадлежностей. Художники Яковлев В., Маслов М.
«Завтра в школу», 1951 г. Суздальцев М.А. «Завтра в школу», 1951 г. Суздальцев М.А.
"В парикмахерской" 1992 г. холст, масло Василий Колотев

СОБЫТИЯ


18.08.2026 «Авито Работа» и «Авито Услуги»: число вакансий в индустрии красоты выросло на 13% во II квартале 2026 года, а спрос на некоторые услуги в несколько раз

Количество вакансий в индустрии красоты выросло на 13% во II квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2
06.05.2025 «Авито Работа»: в преддверии лета спрос на фитнес-тренеров в России вырос более чем в два раза

Весной рынок труда в индустрии красоты демонстрирует выраженную сезонную динамику — в преддверии лета спрос на специалистов этой сферы активно растет. В апреле 2025 г. на «Авито Работе» число вакансий для фитнес-тр
28.12.2024 Сервисы доставки, салоны красоты и отели в фокусе киберпреступников в новогодние праздники

Сервисы доставки, салоны красоты и отели в фокусе киберпреступников в новогодние праздники. Об этом CNews сообщили представители «Солар». Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, ГК

27.05.2020 Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

рост и в основном состоит из промывки насадок под струёй воды. Для упрощения этой процедуры в комплекте есть мини-кисточка.Panasonic ES-6002 Panasonic ES-6002 – классическая для данного производителя электробритва среднего ценового сегмента. Модель находится на рынке уже приличное время и пользуется постоянным спросом у покупателей. Причина тому – хороший баланс между возможностями и качест
11.02.2019 Лучшие электробритвы 2019 года: хиты продаж

ли представленные модели на две ценовые группы – стоимостью до четырёх и свыше четырёх тысяч рублей.Электробритвы с ценой до 4000 рублей Модели стоимостью до 4000 рублей относятся к бюджетному

12.07.2013 Сбрейте это немедленно: ZOOM.CNews выбрал лучшие электробритвы

к быстро, как при использовании сетчатой бритвы» (цитата из информационных материалов Philips). Все электробритвы коллекций SensoTouch и SensoTouch 3D подходят как для сухого, так и для влажног
15.11.2011 БИТ автоматизировал салоны красоты «Жан Валлон»

Специалисты компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) выполнили внедрение продукта «БИТ:Красота» в салонах «Жан Валлон». Салоны красоты «Жан Валлон» - это французская группа салонов, открытых в Санкт-Петербурге в рамках франчайзинга. Как отмечается, салоны «Жан Валлон» ценят своих клиентов и дорожат высоким качес
10.06.2011 Тест-дуэль лучших электробритв на планете: Panasonic против Braun

ic ES-LA93) ближе всего «подобралась» к станку по качеству бритья. Тестируемые экземпляры. Сеточные электробритвы Braun 760cc-4 (снизу) и Panasonic ES-LA93 (сверху) Упаковка Встречают, что ни г
06.12.2009 Выбор ZOOM: лучшие электробритвы премиум-класса

правки увлажняющим кондиционером (HS8440, HS8420) легко заправить вручную Philips HS8460 – роторная электробритва с тремя гладкими бреющими головками. Они выполнены подвижными, повторяют контур
24.09.2008 Конкурс красоты в русском Perfect World

циаторами выступают разработчики, организовывая разные хэллоуины и охоту на злодеев. А иногда веселье устраивают сами игроками. На русском сервере Орион бесплатной MMO Perfect World недавно стартовал конкурс красоты, проведением которого занимается Женский Орден Femina совместно с Орденом Белых Драконов. Правила просты:«1. Принять участие в конкурсе могут персонажи женского пола сервера Ори
02.09.2008 Mail.Ru запустила конкурс красоты «Мисс Интернет-2008»

Компания Mail.Ru объявила о том, что фотохостинг «Фото@Mail.Ru» запустил второй ежегодный конкурс красоты «Мисс Интернет-2008». В течение полутора месяцев пользователи Mail.Ru будут выбирать девушку, достойную стать лицом портала и всего российского интернета. Для участия в конкурсе
04.04.2008 Хиты продаж: электробритвы

Мужчины подходят к выбору электробритвы очень серьёзно. Всех без исключения волнует главный вопрос — какую именно систе
21.03.2008 «Комильфо:Салон Красоты»: типовое решение для автоматизации индустрии красоты

:франчайзи «УмКо» с использованием технологий «1С-Рарус», предназначен для автоматизации учреждений индустрии красоты. В рамках взаимовыгодного сотрудничества «1С-Рарус» получил эксклюзивное пр
04.12.2007 Хиты продаж: электробритвы

Как известно, все электробритвы делятся на две категории — роторные и сетчатые. У первых подвижные лезвия, скры
09.11.2007 Электробритва Panasonic ES 8249: первый тест прибора в России

нить с обычным бритвенным станком Конечно, скулы и шея — традиционно проблемные зоны для любой электробритвы. И выпуская очередную новинку на рынок, любой производитель заявляет, что уж те
20.09.2007 Электробритва Philips HQ 9190: фея гладких щёк

ставшиеся волоски. Бритвенные головки HQ 9190 оснащены системой двойных лезвий Super Lift & Cut Следует также помнить, что любая, даже самая совершенная бритва раздражает кожу. Хотя общепризнано, что электробритва в значительно меньшей степени травмирует поверхность лица, чем обычный станок. Не случайно, бреясь им, мы, чтобы снизить раздражение, используем пену для бритья. Но не торопитесь

23.07.2007 Электробритвы: этапы большого пути

В 1923 году Шик презентовал электробритву, с помощью которой можно было бриться всухую. Обладателям электробритвы Шика поначалу приходилось наглядно показывать как ею пользоваться Принцип работ
06.06.2007 ТД «Парикмахер» управляет торговлей вместе с «1С:Предприятием 8»

Компания «1С-Рарус НН» завершила проект автоматизации нижегородского торгового дома «Парикмахер» на базе «1С:Управления торговлей 8». Новое решение запущено в эксплуатацию в центральном офисе. Оно позволило компании оптимизировать управление широкой номенклатурной базой товаров
22.02.2001 "Аромат.ру" проводит конкурс красоты

В преддверии Международного Женского Дня интернет-магазин "Аромат" проводит конкурс красоты среди прекрасной половины посетителей сайта. Принять участие в конкурсе может любой посетитель. Для этого требуется только заполнить анкету и прислать фотографию (в формате .jpg

Публикаций - 305, упоминаний - 351

Индустрия красоты и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9412 31
Philips 2102 28
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 328 20
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16207 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 14
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Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3395 7
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Intel Corporation 12885 6
Telegram Group 3022 6
Google LLC 12824 6
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Apple Inc 13312 5
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 391 5
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Ростелеком 11067 4
Microsoft Corporation 25888 4
Huawei 4728 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 154 4
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Элемент ГК - Микрон - Micron 1718 3
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Blizzard Entertainment 343 3
Ланит - diHouse - Дихаус 270 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 3
Braun GmbH 79 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1795 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1965 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3012 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1561 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1996 6
Visa International 1998 5
Яндекс.Лавка 324 5
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 77 5
Beurer - Бойрер 19 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 4
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Apple iPhone - серия смартфонов 7725 7
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Linux OS 11684 5
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Яндекс.Маркет - Yandex Market 1315 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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