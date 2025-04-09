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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность FIDO WebAuthn Web Authentication Passkey


Passkey — это технология аутентификации, которая позволяет пользователям входить в учетные записи и приложения, используя криптографический ключ вместо пароля или sms-кода. Технология запрашивает биометрические данные, доступные только пользователю, чтобы усилить защиту личной информации. Ключ доступа хранится на устройстве пользователя и не передается сервисам, на которых авторизовался пользователь. 


09.04.2025 МТС ID защитила аккаунты пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии 1
02.04.2025 Avanpost и «Актив» расширяют технологическое партнерство в области аутентификации и управления доступом 1
27.02.2024 Василий Огнев, МТС RED: В области многофакторной аутентификации заказчики переходят на облачные решения 1
24.07.2023 Windows 11 станет находить на ноутбуках убийственные для батареи программы 1
04.05.2023 Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs 2
14.10.2022 Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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