Passkey — это технология аутентификации, которая позволяет пользователям входить в учетные записи и приложения, используя криптографический ключ вместо пароля или sms-кода. Технология запрашивает биометрические данные, доступные только пользователю, чтобы усилить защиту личной информации. Ключ доступа хранится на устройстве пользователя и не передается сервисам, на которых авторизовался пользователь.