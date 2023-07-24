Windows 11 станет находить на ноутбуках убийственные для батареи программы

Мониторинг энергопотребления в Windows 11

С выходом следующего крупного обновления операционной системы Microsoft Windows 11 пользователям станет доступна возможность отслеживания уровня потребления энергии и расходования заряда аккумуляторной батареи ноутбука как в целом, так и для каждого запущенного приложения в отдельности, пишет Bleeping Computer.

Новый набор функций, на который первым обратил внимание пользователь Twitter под псевдонимом PhantomOcean3, расширяет существующие возможности по управлению питании на ПК под управлением Windows 11 в соответствии с индивидуальными потребностями.

В разделе «Питание» (Power) во вкладке «Система» (System) встроенного в ОС приложения «Параметры» (Settings) после установки апдейта Windows 11 версии 23H2 будет отображаться исчерпывающая информация, касающаяся потребления электроэнергии устройством на протяжении последних 24 часов или семи суток – на усмотрение пользователя.

Фото: Microsoft Пользователи Windows 11 вскоре смогут выявлять виновников быстрой разрядки батареи ноутбука

Кроме того, во вкладке «Питание» появится раздел, в котором будут отображаться сведения об использовании батареи ПК, если таковая присутствует в его составе, каждым из запущенных приложений в отдельности. Windows 11 в этом разделе демонстрирует такие показатели как энергопотребления приложения в процессе активной работы (In use), в фоновом режиме (Background), а также в активном и фоновом режиме совокупно (Total usage).

Поймать прожорливые приложения

Благодаря последней пользователь получить возможность выявлять отличающиеся чрезмерным аппетитом программы, способствующие быстрой разрядке аккумулятора.

Информация такого рода может оказаться полезной при необходимости добиться увеличения времени автономной работы портативного устройства, такого как ноутбук или планшетный компьютер. Выявив наиболее прожорливые образцы приложений, пользователь сможет запретить им автоматический запуск при загрузке Windows 11 или вовсе удалить их из системы.

Фото: PhantomOcean3 / Twitter Данные по расходованию заряда батареи запущенными в Windows 11 приложениями

Аналогичные инструменты давно представлены в популярных мобильных операционных системах, таких как Google Android и Apple iOS, и позволяют легко выявлять виновников быстрой разрядки аккумулятора смартфона или планшета.

Ценные рекомендации

Также в апдейте Windows 11 23H2 будут представлены рекомендации, направленные на повышение энергоэфективности и энергосбережения, отмечает Bleeping Computer.

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В частности, пользователям в разделе «Параметры»->«Система»->«Питание и батарея (Power & battery)->«Рекомендации по энергии» (Energy recommendations) разработчики Windows предложат активировать темную тему оформления интерфейса ОС и уменьшить частоту обновления и уровень яркости подсветки экрана, а также настроить автоматический переход девайса в спящий режим после трех минут бездействия – ради экономии энергии и увеличения времени автономной работы устройства.

Среди прочих мер, предлагаемых Microsoft, отключение скринсейвера и обесточивание периферийных USB-устройств при выключенном дисплее.

Когда выйдет Windows 11 23H2

Microsoft пока официально не объявила дату релиза обновления 23H2, однако, как следует из его названия, ожидать крупного патча следует во второй половине 2023 г., предположительно, осенью. Во всяком случае первое большое обновление Windows 11 22H2 Microsoft начала развертывать в конце сентября 2022 г.

Впрочем, оценить визуальную составляющую нового набора функций пользователи могут, не дожидаясь релиза, – при помощи инструмента vivetool и консольной команды vivetool /enable /id:44663396,44663406.

Какие еще новшества ожидают пользователей

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По информации Bleeping Computer, в предстоящем релизе, помимо улучшенных возможностей управления питанием, появятся опция управления RGB-подсветкой средствами операционной системы, модернизированный «Проводник», в частности включающий функции предварительного просмотра содержимого файлов, а также настройки беспарольного входа на основе ключа доступа (Passkey), который уже реализовала в своих сервисах корпорация Google.

Кроме того, в новой сборке будут представлены улучшенные микшер громкости и возможности рукописного ввода.