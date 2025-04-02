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Поленовская Надежда
|02.04.2025
|Avanpost и «Актив» расширяют технологическое партнерство в области аутентификации и управления доступом 1
Поленовская Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 36 1
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