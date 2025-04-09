Axoft и Avanpost объявляют о стратегическом сотрудничестве

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявляют о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — популяризация продуктов автоматизации, аутентификации и управления доступом в условиях стремительного роста киберугроз. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Сотрудничество позволит разработчику, который признан одним из технологических лидеров в сегменте IAM, усилить свою заметность в региональной партнерской сети. Партнерам, в свою очередь, станут доступны все технологические сервисы и обучающие мероприятия по современным решениям автоматизации информационной безопасности. Axoft сосредоточится на популяризации решений в канале, исходя из перспективности сегмента IAM-решений на российском ИБ-рынке.

Продукты вендора помогают компаниям реализовать концепцию Zero Trust для корпоративных систем, обеспечить безопасность при работе с персональными устройствами, автоматизировать управление доступом и жизненным циклом учетных записей, установить контроль привилегированного доступа к критичным системам и обеспечить защиту административных учетных записей, а также усилить процессы аутентификации пользователей с помощью нескольких факторов подтверждения личности и обеспечить единую точку входа в корпоративные информационные системы.

Для упрощения взаимодействия с партнерами и повышения эффективности всех бизнес-процессов Axoft реализует доступ к широкому портфелю решений через платформу Axoft Online с возможностью заказа продуктов с учетом правил лицензирования, актуальными прайс-листами, с системой распределения лидов, доступом к базе материалов и финансовым инструментам – всего в несколько шагов в любом регионе на всей территории России. Инженеры, которые обладают компетенциями по продуктам разработчика, также смогут помочь партнерам с тестированием, пилотированием и дальнейшим внедрением решений.

«Хочется отметить, что за 20 лет работы Axoft построил уникальную сеть дистрибуции, охватывающую всю территорию России с более чем 3000 участников и партнеров, что, несомненно, обеспечит динамичное и эффективное решение совместных задач. Ключевая цель нашего сотрудничества направлена на популяризацию продуктов автоматизации аутентификации и управления доступом среди наших партнеров и клиентов для обеспечения системной защиты данных и автоматизации бизнес-процессов крупных предприятий по всей стране, благодаря нашей совместной экспертизе, что особенно важно в условиях стремительного роста киберугроз. Наше партнерство открывает новые возможности для обеих компаний и способствует достижению общих целей», – сказала Надежда Поленовская, директор по партнерскому и клиентскому маркетингу Avanpost.

«В условиях цифровой трансформации бизнеса, роста киберугроз и ужесточения нормативных требований системы идентификации, аутентификации и управления доступом становятся критически важным элементом защитной инфраструктуры любой организации. Наш анализ показывает, что текущий объем рынка IAM-решений в России существенно ниже его потенциала. Заказчики сегодня осознают необходимость комплексного подхода к управлению идентификацией и доступом, включающего как базовые IDM-функции, так и специализированные PAM, MFA и SSO-компоненты. Наше сотрудничество с Avanpost создает дополнительные возможности для интеграторов по формированию комплексных предложений и стимулирует общий рост сегмента IAM», - отметил Шалва Гогуа, директор Управления продуктовой экспертизы компании Axoft.