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Axoft Distribution Online ADO


13.03.2025 Вячеслав Бархатов, Axoft Global: Тренд на фрагментарное импортозамещение сменился запросом на комплексный подход 1
23.04.2024 Новый горный электровелосипед ADO DECE 300С уже в России 1
16.04.2024 Электровелосипеды ADO A20S и A28 для города 1
21.03.2024 Новые электровелосипеды ADO на российском рынке 1
05.04.2018 Axoft начал продавать решения «Кода безопасности» онлайн 3
31.07.2017 Axoft: что нужно знать о работе с современным дистрибутором 2
03.06.2016 Оборот Axoft по итогам 2015 финансового года вырос на 21% 2
16.09.2013 Oracle ZS3 ускоряет бизнес-аналитику и выполнение запросов к базам данных 1
24.08.2011 Петер Менгель: Мы ищем "невозможные" проекты 1
16.05.2011 Вышел новый релиз системы бюджетирования и управленческого анализа Organic 1.81 1
29.10.2010 ZyXEL начала поставки на российский рынок универсальной коммуникационной системы IP-телефонии X8004 1
08.06.2010 Polar Bear выпустила новые электроприводы для систем вентиляции и кондиционирования 1
01.12.2009 Вышла новая версия системы автоматизации финансовых институтов Diasoft FA# 1
13.04.2006 Microsoft нашла 10 "дыр" в IE 1
12.04.2006 В Windows критическая уязвимость 1
14.09.2004 "Санрайз-Про" внедрил АСУ на платформе "1С:Предприятие 8.0" 1
04.08.2004 ViewSonic продала дочернюю компанию 1
06.08.2001 УКЦ Interface разработал новый курс по Microsoft Visual Basic 1
03.10.2000 Microsoft выпустила Visual Studio.NET Beta 1 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Axoft Distribution Online и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24714 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 333 4
8319 3
Ланит - diHouse - Дихаус 196 3
Код Безопасности 630 2
Oracle Corporation 6727 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 2
Acronis - Акронис 450 1
Kerio Technologies 64 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4945 1
HP Inc. 5698 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
JDSU - JDS Uniphase 218 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Новые облачные технологии (НОТ) 453 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1224 1
Red Hat 1317 1
ViewSonic 312 1
Эшелон НПО 131 1
IBM Rational Software 170 1
HP Software 51 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
SolarWinds 49 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 7 1
Ross Systems 24 1
Diasoft - Диасофт 897 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 92 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Polar - Полар 97 1
1С-Рарус 889 1
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 1
ZyXEL Communications 298 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 1
Санрайз Про - Sunrise Pro 8 1
Фаст Финанс 1 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
ЕКА Топливная компания 143 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3159 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4214 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2923 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30046 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11510 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9483 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10370 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12089 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 295 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6254 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10210 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8657 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4323 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12160 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24687 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9253 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13892 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1674 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12687 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12858 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24379 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9697 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2830 2
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 206 2
СУБД - NoSQL - not only SQL 143 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1263 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 263 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 788 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7515 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 76 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 78 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8231 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1151 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13388 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 993 4
Microsoft Windows 15773 3
Microsoft ActiveX 151 3
Axoft - AxoftCloud 13 2
Microsoft Windows XP 2403 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 292 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 2
Microsoft Windows Server 2003 569 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 150 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 97 1
Новые облачные технологии - МойОфис 794 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
Microsoft Outlook 1394 1
JavaScript - JS - язык программирования 1205 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1092 1
InterSystems Cache 134 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
SAP Sybase 289 1
Ross Systems iRenaissance ERP 34 1
InterSystems Ensemble 58 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 928 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Intel x86 - архитектура процессора 1872 1
Linux OS 10073 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
Honeywell Metrologic 52 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
C# - C Sharp - Язык программирования 333 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 1
Microsoft Exchange 1746 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Microsoft Visual Studio 411 1
InterSystems DeepSee 7 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Terrasoft CRM 25 1
Прибочий Михаил 44 2
Коваленко Алексей 1 1
Филимонов Сергей 46 1
Кириллов Михаил 15 1
Бархатов Вячеслав 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 3
Казахстан - Республика 5585 2
Германия - Федеративная Республика 12725 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Европа 21839 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5209 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17214 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
Беларусь - Белоруссия 5745 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 1
Узбекистан - Республика 1753 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 363 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16474 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3062 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7912 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 125 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3192 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29491 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8841 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 670 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 105 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4709 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10040 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 461 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5852 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9956 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11054 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4066 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5697 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6023 1
Энергетика - Energy - Energetically 5151 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1914 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 700 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2976 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5490 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5579 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5933 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Optics 139 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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