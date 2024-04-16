Электровелосипеды ADO A20S и A28 для города

Компания diHouse предлагает городские электровелосипеды от производителя ADO - модели A20S и А28 в модификациях Air и Lite. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Электровелосипед — средство индивидуальной мобильности, которое подойдет для людей любого возраста и уровня физической подготовки. Главное преимущество этого вида транспорта — возможность передвигаться на дальние расстояния, используя и педали, и электротягу, со средней скоростью 25–30 км/ч. При этом в случае полной разрядки аккумулятора можно продолжить поездку в режиме обычного велосипеда.

Электровелосипеды ADO A20S Air и A20S Lite – модели весом всего 19 кг. Они оснащены трехсегментной складной рамой – велосипед помещается в лифт, общественный транспорт, небольшую кладовку или багажник машины. Аккумуляторная батарея встроена в подседельный штырь, который можно вынимать из рамы для подзарядки дома или в офисе. Мощности аккумулятора на базе ячеек Samsung хватает для преодоления расстояния до 100 км в режиме помощи педалированию. Датчик крутящего момента делает ускорение более плавным, а отклик электромотора — мгновенным. Цветной IPS-дисплей, расположенный на руле, отображает данные о поездке. Ременной привод Carbon Drive, установленный вместо классической цепи, позволяет забыть о грязи на одежде, ржавчине и шуме при езде. Кроме того, он не требует обслуживания и гарантирует до 15 тыс. километров пробега.

diHouse A20S Air

Модели ADO A28 Air и A28 Lite — дорожные модели с большими накатистыми колесами размером 28 дюймов. Заниженная рама позволяет легко садиться на велосипед. Вес велосипедов линейки A28 составляет около 22 кг. Функционально эти модели близки велосипедам A20S с поправкой на тип рамы и размер колес, их аккумуляторы взаимозаменяемы.

Модификации Lite и Air отличаются друг от друга системой торможения и типом датчика вращения педалей. У моделей Lite механические дисковые тормоза и стандартный датчик скорости вращения педалей, а у Air — гидравлические тормоза и двухсторонний бесконтактный датчик крутящего момента. Благодаря этому велосипеды Air обладают более плавным разгоном, мгновенным откликом мотора и прогнозируемым торможением с любой скорости.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.