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«Диасофт» выпустила версию СУБД Digital Q.DataBase 18.2 с расширенными ИИ возможностями и улучшенной поддержкой перехода с зарубежных СУБД

Компания «Диасофт» сообщила о выходе обновленной версии СУБД Digital Q.DataBase.

Новый выпуск включает в себя множественные доработки компонентов Marble (замена для Microsoft SQL Server) и Onyx (замена для Oracle Database), развитие векторного поиска и другой ИИ-функциональности, повышение производительности, устойчивости и безопасности.

В компоненте Marble выполнено более 900 доработок. Обеспечен еще больший уровень взаимозаменяемости с Microsoft SQL Server, существенно расширена поддержка диалекта T-SQL (добавлена поддержка CTE и конструкции MERGE, добавлены новые системные функции и процедуры, улучшена работа с XML и JSON. Улучшена поддержка функциональности Service Broker и возможность исполнения CLR-сборок. Реализованы нативный тип sys.vector, индекс DiskANN, обеспечена возможность взаимодействия с локальными и внешними LLM-моделями. Доработана поддержка транспортного протокола TDS и совместимость с различными типами клиентских подключений (ADO, Delphi, PowerBuilder, Crystal Reports, SSMS, freebcp). Добавлена поддержка работы с геоданными, в частности, появились пространственные типы GEOMETRY и GEOGRAPHY. Улучшена трассировка исполнения запросов – обеспечена совместимость с SQL Server Profiler. Снижено потребление памяти при массовой загрузке данных.

В компоненте Onyx реализована очередная часть функциональности, необходимой при переходе с Oracle DataBase на российские СУБД. В частности: появились поддержка типов данных ANYDATA, ANYTYPE, VECTOR и JSON, работа с Java-процедурами, поддержаны новые конструкции диалекта PL/SQL (CONNECT BY, SELECT FOR UPDATE, PIVOT/UNPIVOT, LOCK TABLE, REF CURSOR, FORALL, конвейерные функции, INSTEAD OF-триггеры, GOTO и др.); появилась поддержка автономных транзакций (работающих в точности как в Oracle), работы с материализованными представлениями, управления партициями; появилась возможность использования условной компиляции, динамического SQL, множества встроенных функций и пакетов из Oracle; добавлены и расширены пакеты DBMS_JAVA, DBMS_SQL, DBMS_JOB, DBMS_PIPE, DBMS_CRYPTO, DBMS_XPLAN, DBMS_VECTOR и другие.

Другие доработки Digital Q.DataBase: переработано лицензирование: теперь СУБД запускается на любом количестве ядер, но для работы используется только указанное в файле лицензий их количество; Сделан ряд доработок для усиления безопасности и повышения производительности работы; Каталог совместимых с Digital Q.DataBase приложений пополнился несколькими десятками новых названий.

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«В новом выпуске Digital Q.DataBase мы продолжили курс на возможность легкого перехода на нашу СУБД с зарубежных систем управления базами данных, в первую очередь, с Oracle Database и Microsoft SQL Server. На сегодня Digital Q.DataBase – единственная российская СУБД, позволяющая сделать это без изменения кода прикладных приложений. По числу реализованных функциональных возможностей СУБД Oracle Database мы на первом месте в мире среди всех форков PostgreSQL. Однако мы понимаем, что важно не только обеспечивать точное копирование привычных пользователям конструкций языка и функциональных возможностей, но и опережающее развитие, особенно в части использования ИИ и LLM. Мы делаем все что в наших силах для того, чтобы импортозамещение зарубежной СУБД занимало пару месяцев, а не несколько лет, и приносило не сокращение доступной функциональности, а ее расширение», – отметил Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase компании «Диасофт».

Новая версия СУБД Digital Q.DataBase 18.2 уже доступна для скачивания на сайте продукта.

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