Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

АвтоТрекер


29.07.2016 «АвтоТрекер» победил в конкурсе ЧМК на создание автоматизированной системы диспетчеризации транспортных средств 4
01.07.2016 Система «Автотрекер» помогает управлять легковым автопарком в госкорпорации «Росатом» 1
28.01.2016 Система «АвтоТрекер» позволяет отследить температуру в авторефрижераторах Thermo King не выходя из офиса 1
18.01.2016 Система «Автотрекер» помогает контролировать транспортировку нефтепродуктов в «РН-Москва» 2
19.09.2013 РНТ начала продажи персонального GPS-трекера 1
24.12.2012 «Русские Навигационные Технологии» вводят систему SLA 1
16.10.2012 РНТ оснастила системой «АвтоТрекер» корпоративый автопарк «МРСК Сибири» 2
09.10.2012 Системой «АвтоТрекер» оснастили спецтехнику и корпоративные автомобили ГК «Союздорстрой» 1
25.09.2012 РНТ запустила первые проекты на рынке Бразилии 2
04.09.2012 «АвтоТрекер» поможет МЧС Армении работать эффективнее 3
23.07.2012 «Бекабадцемент» внедряет «АвтоТрекер» 2
19.06.2012 Система «АвтоТрекер» управляет общественным транспортом Белгорода 1
24.05.2012 «Дочка» РНТ стала резидентом «Сколково» 2
17.05.2012 Система «АвтоТрекер» помогает компании «ТрансКомСтрой» строить объекты Сочинской олимпиады 1
11.05.2012 РНТ представила специальную версию системы «АвтоТрекер» для служб экстренного реагирования 2
23.03.2012 РНТ создала систему управления транспортом в «МРСК Центра» 4
01.03.2012 Выручка РНТ в 2011 г. увеличилась на 52% 2
20.02.2012 РНТ создала корпоративную систему мониторинга транспорта в ТД «Электроизделия» 2
03.02.2012 Продажи РНТ в Тюмени в 2011 г. выросли на 22% 2
25.01.2012 РНТ подвела итоги деятельности на украинском рынке в 2011 г. 1
19.01.2012 Система «АвтоТрекер» осуществляет мониторинг работы автотранспорта «Мособлгаза» 3
16.12.2011 Система «АвтоТрекер» встроена в комплексную систему управления ЯНАО 1
02.12.2011 РНТ выпускает новую линейку бортового оборудования для системы «АвтоТрекер» 2
15.11.2011 РНТ разработала терминал системы «ЭРА ГЛОНАСС» 1
30.09.2011 Система «АвтоТрекер» внедрена в строительном холдинге «Амотеа Инжиниринг Групп» 1
23.09.2011 РНТ представила «облачный» вариант системы «АвтоТрекер» 2
15.09.2011 НПО «Мостовик» расширяет использование системы «АвтоТрекер» 3
08.09.2011 РНТ внедрит систему мониторинга транспорта в «Ахангаранцементе» 3
25.08.2011 РНТ внедрила систему «АвтоТрекер» на пассажирском транспорте в столице Бурятии 1
04.08.2011 РНТ и «ГЛОНАСС-Центр» оснастят автотранспорт дирекции по логистике «АвтоВАЗа» системой «АвтоТрекер» 3
28.07.2011 РНТ внедрила систему «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» 1
15.07.2011 РНТ за год установила 557 комплектов бортового оборудования «АвтоТрекер» в Екатеринбурге и Свердловской области 1
08.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на разрезе «Степановский» в Кемеровской области 1
01.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга пассажирского транспорта на предприятиях «Тверского Автотранспортного Союза» 1
28.06.2011 РНТ обеспечила навигацию и мониторинг транспорта на ПМЭФ-2011 1
23.06.2011 Иван Нечаев возглавил «Русские Навигационные Технологии» 1
17.06.2011 Выручка РНТ в Пермском крае в 1 квартале 2011 г. выросла в 3,5 раза 2
31.05.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на горно-обогатительном комбинате «Стойленский» 2
12.05.2011 Cистемой «АвтоТрекер» оснащают муниципальный пассажирский транспорт Тольятти 3
04.05.2011 РНТ отрицает использование скотча для производства ГЛОНАСС-оборудования 1

Публикаций - 95, упоминаний - 150

АвтоТрекер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 82
3738 5
М2М телематика 165 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 2
АФК Система ПАО 994 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
Питерская группа связистов 114 1
Роснефть РН-информ 32 1
Интерра 3 1
Автограф 8 1
Техноком 6 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Синтерра - Synterra 565 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 49 1
Hitachi 471 1
Broadcom Inc 197 1
Oracle Corporation 3344 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 7
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Газпром ПАО 520 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
РВК - Российская венчурная компания 476 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 3
Газпром нефть 382 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 3
Роснефть НК 367 3
Балтика - Пивоваренная компания 111 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Coca-Cola Company 112 1
АвтоВАЗ 118 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Caterpillar 33 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
Новатэк 27 1
Газпромнефть Центр 4 1
Мособлгаз 11 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 13 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Транснефть 159 1
СДМ-Банк 51 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Татнефть 112 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Volvo Cars 155 1
Северсталь ПАО 204 1
Hyundai Motor 145 1
Альфа-Банк 1123 1
Лукойл-Информ 72 1
Открытие ФК 538 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Роснано 456 1
Альянстрансатом 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Безопасный город 347 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Webserver - Вебсервер 20 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
PnP - Plug&Play 91 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 20
СКАУТ Безопасное вождение 14 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Microsoft SQL Server 793 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 1
Adobe Flash 359 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Квазизенитная спутниковая система Японии 12 1
Нечаев Иван 57 39
Путин Владимир 1824 2
Сорокин Андрей 14 1
Королев Игорь 41 1
Горбачев Александр 18 1
Урличич Юрий 30 1
Столяров Виктор 3 1
Зимин Игорь 11 1
Ивантер Дмитрий 19 1
Зюзин Андрей 8 1
Морозов Андрей 27 1
Гурко Александр 129 1
Савельев Александр 29 1
Абрамков Александр 29 1
Скатин Алексей 33 1
Матвиенко Валентина 58 1
Макаров Сергей 6 1
Демидов Сергей 50 1
Рейман Леонид 411 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 7
Узбекистан - Республика 822 6
Украина 3365 6
Казахстан - Республика 2629 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Египет - Арабская Республика 369 5
Россия - Сочи 912 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
Монголия 172 3
Россия - Белгород 240 3
Россия - Сибирь 876 3
Россия - Нижневартовск 106 3
Латинская Америка 723 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - Саратов 403 2
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Таджикистан - Республика 434 2
Россия - Тольятти 236 2
Россия - Салехард 89 2
Украина - Киев 465 2
Россия - Новый Уренгой 85 2
Россия - Лабытнанги 22 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Омск 627 2
Россия - Тюмень 496 2
Россия - Тульская область 752 2
Человеческий фактор 126 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
Экономический эффект 20 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Fastcompany 3 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761002, в очереди разбора - 664691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще