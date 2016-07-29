«АвтоТрекер» победил в конкурсе ЧМК на создание автоматизированной системы диспетчеризации транспортных средств Группа компаний «АвтоТрекер» победила в открытом конкурсе «Челябинского металлургического комбината» на создан

Система «Автотрекер» помогает управлять легковым автопарком в госкорпорации «Росатом» Группа компаний «Автотрекер» победила в открытом конкурсе на предоставление услуг по мониторингу 330 автомобил

Система «АвтоТрекер» позволяет отследить температуру в авторефрижераторах Thermo King не выходя из офиса Группа компаний «АвтоТрекер» объявила об успешной интеграции интеллектуальной системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга

Система «Автотрекер» помогает контролировать транспортировку нефтепродуктов в «РН-Москва» Группа компаний «АвтоТрекер» победила в открытом конкурсе на предоставление услуг доступа к информации о парам

«Русские Навигационные Технологии» вводят систему SLA Компания «Русские Навигационные Технологии» объявила о массовом запуске продукта «АвтоТрекер SLA». Он позволяет организациям, использующим систему ГЛОНАСС/GPS мониторинга тран

РНТ оснастила системой «АвтоТрекер» корпоративый автопарк «МРСК Сибири» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) оснастила системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер» большую часть корпоративного автопарка «Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири» («МРСК Сибири»). «МРСК Сибири» (дочерняя компания «Холдинга МРСК») обеспечивает пе

Системой «АвтоТрекер» оснастили спецтехнику и корпоративные автомобили ГК «Союздорстрой» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) оснастила системой «АвтоТрекер» спецтехнику и корпоративные автомобили ГК «Союздорстрой» (компания «Трансстройнеруд»), чья специализация — ремонт автомобильных дорог. В компетенцию группы компаний «Союздорстрой» в

РНТ запустила первые проекты на рынке Бразилии Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) помогает управлять коммерческим транспортом в Бразилии. Система ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер» была установлена на автомобилях бразильского представительства компании MegaPay (разработчик и международный поставщик платежных сервисов) и местной транспортной компании Suporte Lo

«АвтоТрекер» поможет МЧС Армении работать эффективнее Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о старте проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» в автопарке Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Армении. Первый этап сотрудничества успешно завершен - ко Дню работника МЧС компания РНТ безвозмездно оснастила системой мон

«Бекабадцемент» внедряет «АвтоТрекер» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» на предприятии «Бекабадцемент» (республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Бекабад), специализирующемся на производстве различных марок портландцемента. Предприятие располагает

Система «АвтоТрекер» управляет общественным транспортом Белгорода Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении первого этапа крупного проекта, в рамках которого система ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» была установлена на 601 единицу городского пассажирского транспорта г. Белгород. В дальнейшем число ТС, подключенных к системе, увеличится до 950. Автотранспорт принадлежит компании

Система «АвтоТрекер» помогает компании «ТрансКомСтрой» строить объекты Сочинской олимпиады Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении внедрения системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» в компании «ТрансКомСтрой», участвующей в строительстве объектов Зимней олимпиады 2014 (г. Сочи). В сложных условиях горной местности «ТрансКомСтрой» создает современный комплекс из

РНТ представила специальную версию системы «АвтоТрекер» для служб экстренного реагирования 2, проходившей с 7 по 10 мая в Аммане (Иордания) на базе ВВС King Abdullah Airbase. Здесь РНТ впервые представила свою новую разработку – версию системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер», созданную специально для служб экстренного реагирования и работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Новая разработка РНТ позволяет контролировать работу патрульных машин, автомобиле

Система «АвтоТрекер» осуществляет мониторинг работы автотранспорта «Мособлгаза» и техники и повышение ее ресурса, а также предотвращение нецелевого использования транспорта и различных злоупотреблений, например, приписок и слива топлива. Решение этих задач взяла на себя система «АвтоТрекер», осуществляющая полный и непрерывный контроль местонахождения и перемещений всего автотранспорта ГУП МО «Мособлгаз». Высокая эффективность созданного решения была продемонстрирована

Система «АвтоТрекер» встроена в комплексную систему управления ЯНАО Ямалавтодор». В проекте участвует партнер РНТ – Центр космических услуг (ЦКУ) компании «Рекод». Технической основой созданного решения являются система спутникового мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер», а также система ГЛОНАСС и Центр космических услуг (ЦКУ) компании «Рекод». В настоящее время развернут диспетчерский центр, непрерывно отслеживающий и отображающий на электронных ка

РНТ выпускает новую линейку бортового оборудования для системы «АвтоТрекер» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении разработки и начале поставок новой линейки бортового оборудования для системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер». Данная линейка включает различные датчики (например, многофункциональное беспроводное устройство AT-REF-Sensor или беспроводной топливный датчик AT-FLM-RF), разработанные специальн

Система «АвтоТрекер» внедрена в строительном холдинге «Амотеа Инжиниринг Групп» упнейшего строительного предприятия Уральского региона (входит в группу компаний «СпецГазМонтаж»). Технической основой внедренного решения стала система ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер». Проект выполнен при участии регионального представительства РНТ в г. Екатеринбурге. Основными направлениями развития холдинга «Амотеа Инжиниринг Групп» являются строительство, капи

РНТ представила «облачный» вариант системы «АвтоТрекер» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о том, что с этого момента практически все функции системы мониторинга транспорта «АвтоТрекер» могут предоставляться клиентам в качестве Web-сервиса. По словам представителей компании, в настоящее время это – первый на российском и мировом рынках fleet management интернет-сер

НПО «Мостовик» расширяет использование системы «АвтоТрекер» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о развитии проекта по применению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» для управления парком автомашин и спецтехники НПО «Мостовик», занятого на строительстве объектов Зимней олимпиады 2014 (г. Сочи). Научно-производственное объединение «Мостовик» – кр

РНТ внедрит систему мониторинга транспорта в «Ахангаранцементе» ехнологии» (РНТ) объявила о начале проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер» в «Ахангаранцемент», крупнейшем производителе цемента в Республике Узбекистан, вх

РНТ внедрила систему «АвтоТрекер» на пассажирском транспорте в столице Бурятии ие Навигационные Технологии» (РНТ) сообщила о внедрении системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспорта «АвтоТрекер» на пассажирском транспорте г. Улан-Удэ (республика Бурятия). Заказчиком системы м

РНТ и «ГЛОНАСС-Центр» оснастят автотранспорт дирекции по логистике «АвтоВАЗа» системой «АвтоТрекер» Самарскому региону, – объявили о победе в открытом конкурсе и подписании договора на оснащение автотранспорта дирекции по логистике «АвтоВАЗа» комплексной системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер», включая топливные датчики и комплекты громкой связи. В рамках проекта специализированное оборудование «АвтоТрекер» будет установлено на 78 автомашинах заказчика. Проект выпо

РНТ внедрила систему «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении внедрения системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер» и модуля «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», одном из градообразующих предприятий г. Новый Уренгой. Проект выполнен с участием регионального партнера РНТ, ко

РНТ за год установила 557 комплектов бортового оборудования «АвтоТрекер» в Екатеринбурге и Свердловской области Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) представила данные о положении марки «АвтоТрекер» на рынке fleet management Свердловской области и города Екатеринбурга. По данным РНТ, сегодня в регионе активно работают порядка 25 компаний, предлагающих заказчикам решения в облас

РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на разрезе «Степановский» в Кемеровской области Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о начале крупного проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер» на горно-добывающем предприятии «Разрез Степановский» (Новокузнецкий район Кемеровской области), входящем в многопрофильную компанию «МаррТЭК». В проекте участвует компания «СибТран

Cистемой «АвтоТрекер» оснащают муниципальный пассажирский транспорт Тольятти ия «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении первого этапа проекта по оснащению муниципального пассажирского транспорта в г. Тольятти системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер». Заказчиком в данном проекте является Муниципальное унитарное предприятие Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3 (МУП ТПАТП-3), крупнейший в городе оператор пасс

Количество автотранспортных средств, оборудованных системой «АвтоТрекер», увеличилось в 2010 г. до 101 тыс. Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) по итогам 2010 г. увеличила общее количество автотранспортных средств, оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер», до 101 тыс. При этом, как сообщают в РНТ, доля компании на российском рынке систем мониторинга и контроля автотранспорта возросла до 28% с 23% годом ранее. В 2010 г. количество еди

РНТ завершает внедрение системы «АвтоТрекер» на городском транспорте Владивостока ла о завершающей стадии крупного проекта по внедрению в г. Владивосток инновационной системы контроля за работой городского пассажирского транспорта. Эта система, опирающаяся на технологии ГЛОНАСС и «АвтоТрекер», позволила решить важную для города проблему – нарушение расписания движения транспорта. В рамках проекта, стартовавшего в ноябре 2010 г., оборудование ГЛОНАСС и «АвтоТрекер»

РНТ представила новое решение «АТ-ЖКХ» на базе системы «АвтоТрекер» 2011», в рамках которой впервые представила инновационное типизированное решение для жилищно-коммунальных комплексов «АТ-ЖКХ», созданное на базе системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер». На выставке были продемонстрированы возможности применения этого решения на мусоровозах. Однако новая разработка РНТ может быть адаптирована для нужд различных муниципальных служб

Продажи бортовых блоков системы «АвтоТрекер» в Ростовской области в 2010 г. выросли на 41,4% Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) представила данные о развитии в 2010 г. рынка мониторинга транспорта в Ростовском регионе, где марку «АвтоТрекер» представляет стратегический партнер РНТ – компания «Интерра». Как отмечается, Ростовская область – один из наиболее быстрорастущих потребителей систем мониторинга транспорта в стран

РНТ запустила в производство новое поколение оборудования «АвтоТрекер» го производства нового поколения бортового оборудования системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер». С 15 марта начнется использование новой линейки оборудования «АвтоТрекер»

РНТ начинает продвижение системы «АвтоТрекер» в Сирии туры, а также повысить безопасность и эффективность использования транспорта на уровне предприятия, отрасли, города, страны в целом. На встрече были подробно рассмотрены основные возможности системы «АвтоТрекер» и созданных на ее основе отраслевых решений для нефтяных компаний, пассажирского транспорта и дорожного строительства. Также были представлены решение «Безопасное вождение» и другие

Систему «АвтоТрекер» внедряют в «БухараХлопкопроме» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении поставок оборудования и ПО, выполненных в рамках проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» в компании «БухараХлопкопром» («Buxoropaxtasanoat hududiy birlashmasi», Узбекистан, г. Бухара). «БухараХлопкопром» – крупнейшее в СНГ предприятие по сбору и обработке хлопка с годов

Система «АвтоТрекер» внедрена в строительной компании «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер» в крупной региональной строительной компании «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» (г. Киров). Как сообщается, «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» (КЧУС+К)

Cистема «АвтоТрекер» будет установлена на автомобилях «МРСК Центра» вив наиболее привлекательные в соотношении «цена — качество» условия. В качестве технической основы решения будет использована разработанная РНТ система ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер». Контракт предусматривает установку бортовых блоков «АвтоТрекер» на 5 449 транспортных средствах различных типов, используемых в работе обслуживающих и ремонтных бригад. На 5

Линейка «АвтоТрекер» пополнилась новым типизированным решением «Школьные автобусы» ети. Как сообщается, новая разработка РНТ основана на технологиях платформы мониторинга транспорта «АвтоТрекер», на базе которой созданы крупнейшие диспетчерские центры и системы управления тра

Система «АвтоТрекер» внедрена на металлургическом комбинате «Северсталь» Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении проекта по внедрению комплексной системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер» в компании «Северсталь», одном их крупнейших предприятий реального сектора российской экономики. В рамках проекта к системе мониторинга подключены большегрузные самосвалы «БелАЗ», т

РНТ: неудачный запуск спутников ГЛОНАСС не отразился на работе систем мониторинга транспорта «АвтоТрекер» ания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) информировала, что неудачный вывод на орбиту новых спутников ГЛОНАСС (5 декабря 2010 г.) не отразился на работе систем мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер», а также созданных на ее основе диспетчерских центров и телеметрических систем. Это в полной мере относится к диспетчерским службам на государственных предприятиях, которые работают

Система «АвтоТрекер» и ГЛОНАСС помогут управлять транспортом в ЯНАО О «Ямалавтодор», автотранспортных предприятий Надымского района и городов Салехард, Лабытнанги и Муравленко. Технической основой решения станут система спутникового мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» и система глобального позиционирования ГЛОНАСС. Реализация проекта начнется в феврале-марте 2011 г., в дальнейшем предполагается создание крупного регионального диспетчерского центр