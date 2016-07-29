Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АвтоТрекер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 95, упоминаний - 150
АвтоТрекер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
|Нечаев Иван 57 39
|Путин Владимир 1824 2
|Сорокин Андрей 14 1
|Королев Игорь 41 1
|Горбачев Александр 18 1
|Урличич Юрий 30 1
|Столяров Виктор 3 1
|Зимин Игорь 11 1
|Ивантер Дмитрий 19 1
|Зюзин Андрей 8 1
|Морозов Андрей 27 1
|Гурко Александр 129 1
|Савельев Александр 29 1
|Абрамков Александр 29 1
|Скатин Алексей 33 1
|Матвиенко Валентина 58 1
|Макаров Сергей 6 1
|Демидов Сергей 50 1
|Рейман Леонид 411 1
|Fastcompany 3 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2190 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761002, в очереди разбора - 664691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761002, в очереди разбора - 664691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru