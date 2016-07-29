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АвтоТрекер

АвтоТрекер

СОБЫТИЯ

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29.07.2016 «АвтоТрекер» победил в конкурсе ЧМК на создание автоматизированной системы диспетчеризации транспортных средств

Группа компаний «АвтоТрекер» победила в открытом конкурсе «Челябинского металлургического комбината» на создан
01.07.2016 Система «Автотрекер» помогает управлять легковым автопарком в госкорпорации «Росатом»

Группа компаний «Автотрекер» победила в открытом конкурсе на предоставление услуг по мониторингу 330 автомобил
28.01.2016 Система «АвтоТрекер» позволяет отследить температуру в авторефрижераторах Thermo King не выходя из офиса

Группа компаний «АвтоТрекер» объявила об успешной интеграции интеллектуальной системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга

18.01.2016 Система «Автотрекер» помогает контролировать транспортировку нефтепродуктов в «РН-Москва»

Группа компаний «АвтоТрекер» победила в открытом конкурсе на предоставление услуг доступа к информации о парам
24.12.2012 «Русские Навигационные Технологии» вводят систему SLA

Компания «Русские Навигационные Технологии» объявила о массовом запуске продукта «АвтоТрекер SLA». Он позволяет организациям, использующим систему ГЛОНАСС/GPS мониторинга тран
16.10.2012 РНТ оснастила системой «АвтоТрекер» корпоративый автопарк «МРСК Сибири»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) оснастила системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер» большую часть корпоративного автопарка «Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири» («МРСК Сибири»). «МРСК Сибири» (дочерняя компания «Холдинга МРСК») обеспечивает пе
09.10.2012 Системой «АвтоТрекер» оснастили спецтехнику и корпоративные автомобили ГК «Союздорстрой»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) оснастила системой «АвтоТрекер» спецтехнику и корпоративные автомобили ГК «Союздорстрой» (компания «Трансстройнеруд»), чья специализация — ремонт автомобильных дорог. В компетенцию группы компаний «Союздорстрой» в
25.09.2012 РНТ запустила первые проекты на рынке Бразилии

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) помогает управлять коммерческим транспортом в Бразилии. Система ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер» была установлена на автомобилях бразильского представительства компании MegaPay (разработчик и международный поставщик платежных сервисов) и местной транспортной компании Suporte Lo
04.09.2012 «АвтоТрекер» поможет МЧС Армении работать эффективнее

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о старте проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» в автопарке Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Армении. Первый этап сотрудничества успешно завершен - ко Дню работника МЧС компания РНТ безвозмездно оснастила системой мон
23.07.2012 «Бекабадцемент» внедряет «АвтоТрекер»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» на предприятии «Бекабадцемент» (республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Бекабад), специализирующемся на производстве различных марок портландцемента. Предприятие располагает

19.06.2012 Система «АвтоТрекер» управляет общественным транспортом Белгорода

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении первого этапа крупного проекта, в рамках которого система ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» была установлена на 601 единицу городского пассажирского транспорта г. Белгород. В дальнейшем число ТС, подключенных к системе, увеличится до 950. Автотранспорт принадлежит компании
17.05.2012 Система «АвтоТрекер» помогает компании «ТрансКомСтрой» строить объекты Сочинской олимпиады

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении внедрения системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» в компании «ТрансКомСтрой», участвующей в строительстве объектов Зимней олимпиады 2014 (г. Сочи). В сложных условиях горной местности «ТрансКомСтрой» создает современный комплекс из
11.05.2012 РНТ представила специальную версию системы «АвтоТрекер» для служб экстренного реагирования

2, проходившей с 7 по 10 мая в Аммане (Иордания) на базе ВВС King Abdullah Airbase. Здесь РНТ впервые представила свою новую разработку – версию системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер», созданную специально для служб экстренного реагирования и работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Новая разработка РНТ позволяет контролировать работу патрульных машин, автомобиле
19.01.2012 Система «АвтоТрекер» осуществляет мониторинг работы автотранспорта «Мособлгаза»

и техники и повышение ее ресурса, а также предотвращение нецелевого использования транспорта и различных злоупотреблений, например, приписок и слива топлива. Решение этих задач взяла на себя система «АвтоТрекер», осуществляющая полный и непрерывный контроль местонахождения и перемещений всего автотранспорта ГУП МО «Мособлгаз». Высокая эффективность созданного решения была продемонстрирована
16.12.2011 Система «АвтоТрекер» встроена в комплексную систему управления ЯНАО

Ямалавтодор». В проекте участвует партнер РНТ – Центр космических услуг (ЦКУ) компании «Рекод». Технической основой созданного решения являются система спутникового мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер», а также система ГЛОНАСС и Центр космических услуг (ЦКУ) компании «Рекод». В настоящее время развернут диспетчерский центр, непрерывно отслеживающий и отображающий на электронных ка
02.12.2011 РНТ выпускает новую линейку бортового оборудования для системы «АвтоТрекер»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении разработки и начале поставок новой линейки бортового оборудования для системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер». Данная линейка включает различные датчики (например, многофункциональное беспроводное устройство AT-REF-Sensor или беспроводной топливный датчик AT-FLM-RF), разработанные специальн
30.09.2011 Система «АвтоТрекер» внедрена в строительном холдинге «Амотеа Инжиниринг Групп»

упнейшего строительного предприятия Уральского региона (входит в группу компаний «СпецГазМонтаж»). Технической основой внедренного решения стала система ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер». Проект выполнен при участии регионального представительства РНТ в г. Екатеринбурге. Основными направлениями развития холдинга «Амотеа Инжиниринг Групп» являются строительство, капи
23.09.2011 РНТ представила «облачный» вариант системы «АвтоТрекер»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о том, что с этого момента практически все функции системы мониторинга транспорта «АвтоТрекер» могут предоставляться клиентам в качестве Web-сервиса. По словам представителей компании, в настоящее время это – первый на российском и мировом рынках fleet management интернет-сер
15.09.2011 НПО «Мостовик» расширяет использование системы «АвтоТрекер»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о развитии проекта по применению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» для управления парком автомашин и спецтехники НПО «Мостовик», занятого на строительстве объектов Зимней олимпиады 2014 (г. Сочи). Научно-производственное объединение «Мостовик» – кр
08.09.2011 РНТ внедрит систему мониторинга транспорта в «Ахангаранцементе»

ехнологии» (РНТ) объявила о начале проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер» в «Ахангаранцемент», крупнейшем производителе цемента в Республике Узбекистан, вх
25.08.2011 РНТ внедрила систему «АвтоТрекер» на пассажирском транспорте в столице Бурятии

ие Навигационные Технологии» (РНТ) сообщила о внедрении системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспорта «АвтоТрекер» на пассажирском транспорте г. Улан-Удэ (республика Бурятия). Заказчиком системы м
04.08.2011 РНТ и «ГЛОНАСС-Центр» оснастят автотранспорт дирекции по логистике «АвтоВАЗа» системой «АвтоТрекер»

Самарскому региону, – объявили о победе в открытом конкурсе и подписании договора на оснащение автотранспорта дирекции по логистике «АвтоВАЗа» комплексной системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер», включая топливные датчики и комплекты громкой связи. В рамках проекта специализированное оборудование «АвтоТрекер» будет установлено на 78 автомашинах заказчика. Проект выпо
28.07.2011 РНТ внедрила систему «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении внедрения системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер» и модуля «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», одном из градообразующих предприятий г. Новый Уренгой. Проект выполнен с участием регионального партнера РНТ, ко
15.07.2011 РНТ за год установила 557 комплектов бортового оборудования «АвтоТрекер» в Екатеринбурге и Свердловской области

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) представила данные о положении марки «АвтоТрекер» на рынке fleet management Свердловской области и города Екатеринбурга. По данным РНТ, сегодня в регионе активно работают порядка 25 компаний, предлагающих заказчикам решения в облас
08.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на разрезе «Степановский» в Кемеровской области

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о начале крупного проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер» на горно-добывающем предприятии «Разрез Степановский» (Новокузнецкий район Кемеровской области), входящем в многопрофильную компанию «МаррТЭК». В проекте участвует компания «СибТран
12.05.2011 Cистемой «АвтоТрекер» оснащают муниципальный пассажирский транспорт Тольятти

ия «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении первого этапа проекта по оснащению муниципального пассажирского транспорта в г. Тольятти системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер». Заказчиком в данном проекте является Муниципальное унитарное предприятие Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3 (МУП ТПАТП-3), крупнейший в городе оператор пасс
04.04.2011 Количество автотранспортных средств, оборудованных системой «АвтоТрекер», увеличилось в 2010 г. до 101 тыс.

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) по итогам 2010 г. увеличила общее количество автотранспортных средств, оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер», до 101 тыс. При этом, как сообщают в РНТ, доля компании на российском рынке систем мониторинга и контроля автотранспорта возросла до 28% с 23% годом ранее. В 2010 г. количество еди
01.04.2011 РНТ завершает внедрение системы «АвтоТрекер» на городском транспорте Владивостока

ла о завершающей стадии крупного проекта по внедрению в г. Владивосток инновационной системы контроля за работой городского пассажирского транспорта. Эта система, опирающаяся на технологии ГЛОНАСС и «АвтоТрекер», позволила решить важную для города проблему – нарушение расписания движения транспорта. В рамках проекта, стартовавшего в ноябре 2010 г., оборудование ГЛОНАСС и «АвтоТрекер»
25.03.2011 РНТ представила новое решение «АТ-ЖКХ» на базе системы «АвтоТрекер»

2011», в рамках которой впервые представила инновационное типизированное решение для жилищно-коммунальных комплексов «АТ-ЖКХ», созданное на базе системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер». На выставке были продемонстрированы возможности применения этого решения на мусоровозах. Однако новая разработка РНТ может быть адаптирована для нужд различных муниципальных служб

18.03.2011 Продажи бортовых блоков системы «АвтоТрекер» в Ростовской области в 2010 г. выросли на 41,4%

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) представила данные о развитии в 2010 г. рынка мониторинга транспорта в Ростовском регионе, где марку «АвтоТрекер» представляет стратегический партнер РНТ – компания «Интерра». Как отмечается, Ростовская область – один из наиболее быстрорастущих потребителей систем мониторинга транспорта в стран
03.03.2011 РНТ запустила в производство новое поколение оборудования «АвтоТрекер»

го производства нового поколения бортового оборудования системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта «АвтоТрекер». С 15 марта начнется использование новой линейки оборудования «АвтоТрекер»
16.02.2011 РНТ начинает продвижение системы «АвтоТрекер» в Сирии

туры, а также повысить безопасность и эффективность использования транспорта на уровне предприятия, отрасли, города, страны в целом. На встрече были подробно рассмотрены основные возможности системы «АвтоТрекер» и созданных на ее основе отраслевых решений для нефтяных компаний, пассажирского транспорта и дорожного строительства. Также были представлены решение «Безопасное вождение» и другие
11.02.2011 Систему «АвтоТрекер» внедряют в «БухараХлопкопроме»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении поставок оборудования и ПО, выполненных в рамках проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» в компании «БухараХлопкопром» («Buxoropaxtasanoat hududiy birlashmasi», Узбекистан, г. Бухара). «БухараХлопкопром» – крупнейшее в СНГ предприятие по сбору и обработке хлопка с годов
03.02.2011 Система «АвтоТрекер» внедрена в строительной компании «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении проекта по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер» в крупной региональной строительной компании «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» (г. Киров). Как сообщается, «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» (КЧУС+К)
24.01.2011 Cистема «АвтоТрекер» будет установлена на автомобилях «МРСК Центра»

вив наиболее привлекательные в соотношении «цена — качество» условия. В качестве технической основы решения будет использована разработанная РНТ система ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер». Контракт предусматривает установку бортовых блоков «АвтоТрекер» на 5 449 транспортных средствах различных типов, используемых в работе обслуживающих и ремонтных бригад. На 5
17.01.2011 Линейка «АвтоТрекер» пополнилась новым типизированным решением «Школьные автобусы»

ети. Как сообщается, новая разработка РНТ основана на технологиях платформы мониторинга транспорта «АвтоТрекер», на базе которой созданы крупнейшие диспетчерские центры и системы управления тра
09.12.2010 Система «АвтоТрекер» внедрена на металлургическом комбинате «Северсталь»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении проекта по внедрению комплексной системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер» в компании «Северсталь», одном их крупнейших предприятий реального сектора российской экономики. В рамках проекта к системе мониторинга подключены большегрузные самосвалы «БелАЗ», т
07.12.2010 РНТ: неудачный запуск спутников ГЛОНАСС не отразился на работе систем мониторинга транспорта «АвтоТрекер»

ания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) информировала, что неудачный вывод на орбиту новых спутников ГЛОНАСС (5 декабря 2010 г.) не отразился на работе систем мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер», а также созданных на ее основе диспетчерских центров и телеметрических систем. Это в полной мере относится к диспетчерским службам на государственных предприятиях, которые работают
25.11.2010 Система «АвтоТрекер» и ГЛОНАСС помогут управлять транспортом в ЯНАО

О «Ямалавтодор», автотранспортных предприятий Надымского района и городов Салехард, Лабытнанги и Муравленко. Технической основой решения станут система спутникового мониторинга и контроля транспорта «АвтоТрекер» и система глобального позиционирования ГЛОНАСС. Реализация проекта начнется в феврале-марте 2011 г., в дальнейшем предполагается создание крупного регионального диспетчерского центр
28.10.2010 РНТ начинает второй этап внедрения системы «АвтоТрекер» в транспортной компании «Лорри»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о начале второго этапа проекта по внедрению комплексной системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер» в транспортной компании «Лорри» (г. Екатеринбург). На этом этапе к системе мониторинга будут подключены все автопоезда, фуры и тягачи компании – всего более 200 единиц. В рамках дан

Публикаций - 104, упоминаний - 134

АвтоТрекер и организации, системы, технологии, персоны:

РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 94
9594 7
М2М телематика - НИС М2М 236 5
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
АМОТЕА Инжиниринг Групп 2 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
Google LLC 12690 2
Интерра 8 2
Транснавигация НПП 7 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 18 1
ST-Ericsson 39 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 37 1
UDV group - ЮДВ групп 55 1
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 19 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
Центр открытых разработок - OpenYard 94 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 35 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 1
РНТ - Новатех 2 1
НТБ - Навигационные Технологии Бурятии 1 1
ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий 30 1
Яндекс - СМИлинк 15 1
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 13 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
AKVIS - Аквис - Аквис Лаб 6 1
ATGroup - Тетрасвязь 21 1
Alpha Systems - Альфа Системс 13 1
IT Universe - Filestone - Центр бизнес-технологий, ЦБТ 7 1
Forbion - Форбион 2 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Oracle Corporation 7074 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 6
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 3
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 10 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Газпром нефть 725 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Новатэк - ранее Новафининвест 76 3
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 2
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 2
Транснефть Центральная Сибирь - Сибнефтепровод - Центрсибнефтепровод 7 2
Ямалавтодор ГУП ЯНАО 2 2
Мостовик НПО 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Татнефть 243 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
СпецТехТранс 1 1
Сибирь Санаторий 2 1
Крокус Стройкомплект 1 1
Агротек Холдинг 7 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
Роснефть - РН-Туапсинский НПЗ - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - Туапсенефтепродукт 3 1
Газпромнефть Урал 1 1
Газпромнефть Тюмень 1 1
РостовАвтоДорСтрой - Дорспецстрой 1 1
Троянда 1 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
ИПОПАТ - Удмуртавтотранс 6 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Администрация Краснодарского края 64 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 2
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
ООН - Управление Организации Объединённых Наций по вопросам космического пространства - UNOOSA - United Nations Office for Outer Space Affairs 7 1
Казакстан Гарыш Сапары - Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 17 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Альянстрансатом 6 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 11
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 75
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 61
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 35
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 34
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 32
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 3
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 35
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ГАЗ Группа - ГАЗель 44 2
АвтоТрекер - Wiafleet - решение для мониторинга и управления транспортом 3 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Hitachi ZAXIS 1 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 12 1
Carbon Soft - EvaTeam 41 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 1
МТС Future Crew - CICADA8 55 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 1
Ideco NGFW 52 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Cyberdef - DRP-сервис 6 1
МДИС - Granulex Recovery 8 1
SEA-AI - Smart Enterprise Assistant 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 19 1
MSoft - MFlash 26 1
Нечаев Иван 61 42
Сатовский Борис 11 6
Кротов Дмитрий 6 4
Калиев Айдар 6 3
Азовский Андрей 3 3
Гурко Александр 139 3
Аммосов Юрий 46 2
Путин Владимир 3454 2
Урличич Юрий 52 2
Перминов Анатолий 131 1
Менькова Татьяна 62 1
Анищук Наталья 30 1
Потапенко Андрей 27 1
Лопатин Виктор 25 1
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Афанаскин Олег 2 1
Молдаванов Александр 13 1
Козлов Павел 21 1
Краус Олег 12 1
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Митрейкин Александр 20 1
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Вакатов Андрей 2 1
Ахметзянов Рустам 1 1
Полторацкий Виталий 6 1
Гладких Виктор 4 1
Чернышев Александр 17 1
Ромашов Сергей 4 1
Катков Сергей 7 1
Крупенников Сергей 1 1
Тригуб Сергей 1 1
Агарков Сергей 1 1
Батажанов Сергей 1 1
Шумахер Сергей 1 1
Климов Владимир 4 1
Архипов Владимир 3 1
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Зубахин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Казахстан - Республика 6048 8
Украина 7928 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Узбекистан - Республика 2005 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Египет - Арабская Республика 1100 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Европа 24964 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 3
Монголия 382 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 3
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 99
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 20
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 10
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
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Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 8
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 6
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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