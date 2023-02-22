Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

МИТ СитиГид City Guide автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации

МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации

Компания ООО «МИТ» (Мобильные Информационные Технологии) была организована в 2003 году. Основным направлением деятельности является разработка и распространение программного обеспечения для наземной и морской навигации. Основные торговые марки «City Guide»/«Сити ГИД». Одной из последних инновационных разработок является навигационное приложение для морских и речных лоцманов - "Vega Pilot". Опыт создания первых картографических продуктов относится к 1989 году, когда зарождалась морская электронная картография. Компания предлагает различные электронно-картографические сервисы, такие как – мониторинг транспортных средств, оперативная корректура дорожной обстановки, обновление электронных карт, информация о пробках, создание и поддержка собственных электронных карт.

Облачный гео-информационный сервис City Guide / bGEO WEB API позволяет помимо расчёта маршрутов и геокодирования (получение координат по адресу или адреса по координате) контролировать маршруты груза и транспорта, настраивать параметры маршрутов с ограничением по различным зонам и запретам проезда для движения грузового транспорта, с учетом известных ограничений. 

City Gyude / bGEO Telematic API - облачный сервис на основе популярного мобильного навигатора "СитиГИД М”, предназначенный для управления коммерческим и личным транспортом – такси, доставка, уборка мусора и т. д.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.02.2023 На платформе «Аврора» появилось бесплатное навигационное приложение «СитиГИД М» 4
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
07.04.2020 Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве 1
21.07.2017 «Axelot: TMS» управляет процессами перевозок в компании «Ароса» 1
22.06.2017 Axelot представила новое облачное решение Axelot:TMS 1
11.07.2016 Пользователи «Axelot: TMS» могут бесплатно подключить облачный сервис Axelot Maps 1
18.08.2014 Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot 1
28.02.2014 Обзор навигатора Explay N1: универсальное решение для заграничных и местных поездок 2
05.08.2013 Внедрение Call-центра Infinity 1
04.06.2013 Обзор автонавигатора Explay iD-41: на поводу у интеллекта 1
27.05.2013 Смартфон LG Optimus F5 с поддержкой LTE приходит в Россию 1
18.04.2013 LG Optimus L3 II Dual: компактный смартфон с поддержкой двух SIM-карт 1
27.02.2013 Как выбрать автомобильный навигатор. Советы ZOOM.CNews 2
26.12.2012 Тест GPS-навигатора Explay SLS5: авто-штурман на 5+ 1
13.09.2012 Explay представила навигатор Explay PN 995 в России 1
23.08.2012 Автонавигатор 3-в-1: обзор Explay GN-530 1
29.06.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI5: путеводитель по галактике 1
18.11.2011 TeXet представил GPS-навигатор на Android 2.3 2
12.08.2011 Treelogic представила 5-дюймовый GPS-навигатор с поддержкой пробок 1
05.08.2011 Treelogic представил два недорогих GPS-навигатора на базе Windows CE 1
22.07.2011 Treelogic представила два новых GPS-навигатора 1
13.05.2011 Treelogic представила обновленную линейку 5-дюймовых GPS-навигаторов 1
06.04.2011 Explay PN-970 TV: навигатор и ТВ в одном флаконе 1
17.03.2011 Treelogic представил 7-дюймовый GPS-навигатор с поддержкой пробок 1
25.02.2011 Treelogic представил 5-дюймовый GPS-навигатор с поддержкой пробок и камер заднего вида 1
27.10.2010 Новые навигаторы Lexand предлагают на 20% более высокую скорость работы 1
29.09.2010 Lexand Si-512 pro: компактный GPS-навигатор с функцией загрузки пробок 1
22.06.2010 Программа CityGuide обновила навигацию 2
23.04.2010 Тонкие GPS-навигаторы Lexand с поддержкой Bluetooth 1
01.03.2010 Explay PN-375: стильный навигатор с большими возможностями 1
26.01.2010 Запатентована технология движения в «пробках» из «Карт@Mail.ru» 2
22.12.2009 Вышло навигационное ПО «СитиГИД» 3.5 с функцией диспетчеризации 1
10.12.2009 На «Картах@Mail.Ru» появились карты Великого Новгорода и Пскова 1
26.10.2009 Тонкий автомобильный GPS-навигатор с 5-дюймовым дисплеем от Treelogic 1
20.10.2009 Первое навигационное приложение с пробками для iPhone: открытое тестирование 1
09.09.2009 На «Картах@Mail.Ru» появились Екатеринбург и Владивосток 1
29.07.2009 Apple патентует русские технологии? 2
20.07.2009 На «Картах@Mail.Ru» появился Нижний Новгород 1
29.06.2009 «БИТ:НОВА Управление транспортной логистикой» оснащена поддержкой карт City Guide 1

Публикаций - 47, упоминаний - 58

МИТ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 21
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 16
Fly - Explay - Эксплей 243 9
Google LLC 12690 7
Treelogic 41 7
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Apple Inc 13156 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 3
TomTom - Tele Atlas 46 3
Google - Waze - Waze Mobile - FreeMap Israel 18 3
Microsoft Corporation 25775 3
9594 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 3
TomTom 54 3
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 3
Навиком - Navicom 17 2
Яндекс - СМИлинк 15 2
Sygic 12 2
Samsung Electronics 11065 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
LG Electronics 3735 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
Garmin - Гармин 233 2
AOL Inc - America Online 1883 2
iBecom - Ибиком 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
Talend 15 1
WSO2 20 1
Apple - C3 Technologies 5 1
SSK group - ССК НПО 1 1
Ригель АК - Ригель Аккумуляторная компания - Ригель НПЦ 2 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Верный - торговая сеть 326 2
РБТакси - Российская Биржа Такси 1 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Felicis Ventures 7 1
eBay Inc 1640 1
Связной ГК 1401 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Tesla Motors 461 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Volvo Cars 262 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Airbnb 101 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Uber 357 1
Infinity Taxi 8 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Ароса 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Чеченнефтехимпром 1 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 21
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 14
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 11
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 11
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 10
AVI - Audio Video Interleave 460 10
WAV - Waveform Audio File Format 532 10
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 10
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 9
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 9
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 9
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 8
Транспорт - Автомобильный держатель - Car holder 36 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Наушники - Headphones 4479 6
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 23
NNG iGO 48 15
Навигационные системы - Автоспутник 35 11
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 11
Samsung CSR plc - SiRF AlwaysFix - SiRF InstantFix 16 8
Microsoft Windows 16882 7
Treelogic Optimus 21 7
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 6
VK - Mail.Ru Карты 30 6
Google Android 15244 5
Nokia Symbian OS 1411 5
Samsung CSR plc - SiRF Atlas 19 5
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 31 5
Apple iOS 8583 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Fly - Explay PN - ТВ-тюнер 12 3
Axelot TMS 31 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Яндекс.Навигатор 121 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Яндекс.Пробки 69 2
Axelot Maps 5 2
LG Optimus 170 2
Garmin GPSMAP 14 2
NNG iGO Primo 19 2
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
МТС для такси - МТС Smart такси 5 1
Fly - Explay Navigator - Explay WRC - Explay N - автомобильный навигатор 12 1
Fly - Explay GTI 5 1
Born in Cleveland - Moviefone - AOL Moviefone 19 1
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 7 1
1С Первый Бит - БИТ.НОВА Управление транспортной логистикой 7 1
Transas Globe 4 1
Сабайдаш Андрей 3 3
Казаков Александр 72 2
Фадеев Михаил 57 2
Selvadurai Naveen - Сельвадураи Навин 1 1
Делицын Леонид 137 1
Анкилов Константин 121 1
Жуков Сергей 39 1
Shim David - Шим Дэвид 1 1
Crowley Dennis - Кроули Деннис 3 1
Савюк Виктор 41 1
Тимашов Алексей 14 1
Писарев Александр 2 1
Казакова Александра 5 1
Демидов Михаил 134 1
Ксенин Алекс 311 1
Лопатин Виктор 25 1
Алимбеков Сергей 29 1
Хавжа Дмитрий 8 1
Elbaz Gil - Эльбаз Жиль 2 1
Сапунов Игорь 1 1
Кибе Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Европа 24964 10
Украина 7928 8
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Казахстан - Республика 6048 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Польша - Республика 2031 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 19
POI - points of interest 173 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Аренда 2687 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Информационный взрыв - Information explosion - Информационная перегрузка - Information overload - Информационная революция 31 1
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 47 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
AppleInsider 400 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Mashable 372 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Frost & Sullivan 207 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще