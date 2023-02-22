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МИТ СитиГид City Guide автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации
Компания ООО «МИТ» (Мобильные Информационные Технологии) была организована в 2003 году. Основным направлением деятельности является разработка и распространение программного обеспечения для наземной и морской навигации. Основные торговые марки «City Guide»/«Сити ГИД». Одной из последних инновационных разработок является навигационное приложение для морских и речных лоцманов - "Vega Pilot". Опыт создания первых картографических продуктов относится к 1989 году, когда зарождалась морская электронная картография. Компания предлагает различные электронно-картографические сервисы, такие как – мониторинг транспортных средств, оперативная корректура дорожной обстановки, обновление электронных карт, информация о пробках, создание и поддержка собственных электронных карт.
Облачный гео-информационный сервис City Guide / bGEO WEB API позволяет помимо расчёта маршрутов и геокодирования (получение координат по адресу или адреса по координате) контролировать маршруты груза и транспорта, настраивать параметры маршрутов с ограничением по различным зонам и запретам проезда для движения грузового транспорта, с учетом известных ограничений.
City Gyude / bGEO Telematic API - облачный сервис на основе популярного мобильного навигатора "СитиГИД М”, предназначенный для управления коммерческим и личным транспортом – такси, доставка, уборка мусора и т. д.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
МИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сабайдаш Андрей 3 3
|Казаков Александр 72 2
|Фадеев Михаил 57 2
|Selvadurai Naveen - Сельвадураи Навин 1 1
|Делицын Леонид 137 1
|Анкилов Константин 121 1
|Жуков Сергей 39 1
|Shim David - Шим Дэвид 1 1
|Crowley Dennis - Кроули Деннис 3 1
|Савюк Виктор 41 1
|Тимашов Алексей 14 1
|Писарев Александр 2 1
|Казакова Александра 5 1
|Демидов Михаил 134 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Алимбеков Сергей 29 1
|Хавжа Дмитрий 8 1
|Elbaz Gil - Эльбаз Жиль 2 1
|Сапунов Игорь 1 1
|Кибе Виталий 2 1
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