МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации

Компания ООО «МИТ» (Мобильные Информационные Технологии) была организована в 2003 году. Основным направлением деятельности является разработка и распространение программного обеспечения для наземной и морской навигации. Основные торговые марки «City Guide»/«Сити ГИД». Одной из последних инновационных разработок является навигационное приложение для морских и речных лоцманов - "Vega Pilot". Опыт создания первых картографических продуктов относится к 1989 году, когда зарождалась морская электронная картография. Компания предлагает различные электронно-картографические сервисы, такие как – мониторинг транспортных средств, оперативная корректура дорожной обстановки, обновление электронных карт, информация о пробках, создание и поддержка собственных электронных карт.

Облачный гео-информационный сервис City Guide / bGEO WEB API позволяет помимо расчёта маршрутов и геокодирования (получение координат по адресу или адреса по координате) контролировать маршруты груза и транспорта, настраивать параметры маршрутов с ограничением по различным зонам и запретам проезда для движения грузового транспорта, с учетом известных ограничений.

City Gyude / bGEO Telematic API - облачный сервис на основе популярного мобильного навигатора "СитиГИД М”, предназначенный для управления коммерческим и личным транспортом – такси, доставка, уборка мусора и т. д.