Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171168
ИКТ 13320
Организации 10459
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25265
Персоны 73375
География 2773
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2591
Мероприятия 846

Axelot TMS


18.03.2025 Axelot предоставил комплексное решение по автоматизации логистики для Сахалинского агропромышленного парка 1
02.11.2024 Axelot TMS помогает ООО «Форлогистик» эффективно управлять перевозками 1
29.10.2024 «Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS 1
11.09.2024 Российское представительство Ravenol автоматизирует складскую логистику вместе с Axelot 1
09.08.2024 Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях 1
05.07.2024 Axelot TMS как новый инструмент для развития внутригородской логистики компании Ravenol 1
26.06.2024 Axelot TMS помогла компании «Терра» облегчить работу логистов и поднять клиентский сервис на новый уровень 1
03.04.2024 «Бристоль» автоматизирует доставку продукции в более чем 6 тыс. магазинов 1
06.03.2024 «Новлайн» контролирует качество и скорость доставки с помощью Axelot TMS 1
28.02.2024 Интеграционное решение Datareon в «Тульском молочном комбинате» 1
02.02.2024 GDM переходит на новый уровень автоматизации логистики с Axelot 1
18.01.2024 Управление перевозками «Биннофарм Групп» автоматизировано с помощью Axelot TMS 1
11.01.2024 AXELOT и ЗАО «Азия Ритейл» в Кыргызстане завершили проект внедрения AXELOT TMS 1
15.12.2023 Axelot TMS помогает компании «Терем» эффективно управлять перевозками 1
21.07.2017 «Axelot: TMS» управляет процессами перевозок в компании «Ароса» 1
22.06.2017 Axelot представила новое облачное решение Axelot:TMS 2
13.04.2017 «Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot 1
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS» 1
11.07.2016 Пользователи «Axelot: TMS» могут бесплатно подключить облачный сервис Axelot Maps 1
25.05.2016 Axelot выпустила «Axelot: TMS Управление транспортом и перевозками» для учебных заведений 1
14.04.2016 Axelot предложила сервисную модель продаж систем «1С:WMS» и «Axelot: TMS» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Axelot TMS и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 167 21
8321 3
Zebra Technologies 145 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
Терем 65 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
Ravenol - Равенол Руссланд - 4 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Инвитро - Invitro 70 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 1
Michelin - Мишлен 32 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 1
СтройГазМонтаж 13 1
Ароса 5 1
ЭФКО ГК 22 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 40 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 3 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-14 - Территориальная генерирующая компания №14 2 1
АвтоВАЗ - Лада Имидж 6 1
Гранд Капитал 1 1
Bridgestone 16 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 11 1
Goodyear Tire and Rubber Company - Goodyear Aeronautic Company 12 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Umai Group - Умай Групп 2 1
AkzoNobel - АкзоНобель 9 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 13 1
Ant Yapi 2 1
Тульский молочный комбинат - ТМК - Бежин луг - Тульское молоко - ENDORF 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 18
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2418 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3111 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1326 5
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 458 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 4
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 179 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3965 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7004 3
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 56 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2861 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11729 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7186 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11290 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1123 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 265 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 891 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2209 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 369 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 308 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1432 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1101 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 790 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13995 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 1
Google Android - приложения и разработчики 599 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5931 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10214 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 604 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1418 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4444 1
Маршрутизация - Routing 509 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 74 12
Axelot WMS 46 6
Axelot Maps 5 5
Axelot SCAP 4 4
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 2
Axelot SCM 6 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 457 1
OpenStreetMap - OSM 56 1
1С:ERP Управление предприятием 567 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Microsoft Office Excel 1207 1
Тимашов Алексей 13 3
Пепеляев Эдуард 1 1
Жуйков Вячеслав 5 1
Забельников Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7551 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 2
Германия - Федеративная Республика 12729 2
Япония 13324 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 900 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 329 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1906 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 1
Грузия 1247 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1343 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 472 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 1
Грузия - Тбилиси 101 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 47 1
Грузия - Кутаиси 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
Киргизия - Бишкек 132 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7092 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2448 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6458 4
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 239 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 307 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1018 2
Аренда 2449 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 198 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1916 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4710 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2149 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1184 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 315 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2629 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5897 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2422 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4408 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 402 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 55 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
Зоология - наука о животных 2659 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще