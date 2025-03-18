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Axelot TMS
Axelot TMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 167 21
|1С 8321 3
|Zebra Technologies 145 1
|Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
|Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
|Терем 65 1
|ФОРС - Центр разработки 640 1
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