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Российское представительство Ravenol автоматизирует складскую логистику вместе с Axelot

Компания «Равенол Руссланд», представительство немецкой компании Ravenol в России, внедрила Axelot WMS. Благодаря этому ей удалось перенести задачи управления складской логистикой из управленческой системы в отдельное специализированное решение, а также повысить эффективность складских процессов. Пилотный проект внедрения Axelot WMS состоялся на московском складском комплексе компании «Равенол Руссланд».

Для автоматизации отгрузки товаров по заказам в рамках проекта была использована функциональность Axelot WMS, позволяющая реализовать процесс сортировки с упаковкой. В процессе после фиксации типа короба, в который был упакован товар, печатаются этикетки на каждое грузовое место. Коды для них приходят заранее вместе с планами отгрузки.

Axelot WMS позволяет учитывать партии товара. В системе также реализован функционал учета КИЗов, настроено автоматическое списание гофрокоробов.

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Бизнес

Параллельно с внедрением WMS-системы отдельная проектная команда занималась внедрением Axelot TMS. Интеграционное решение, которое объединило все решения в единый контур, было разработано специалистами Axelot на базе Datareon Platform.

По итогу проекта внедрения Axelot WMS компания «Равенол Руссланд» получила универсальные инструменты для анализа и контроля работы складского персонала в режиме реального времени, для сбора аналитики за определенный период в различных разрезах, а также смогла повысить качество управления логистикой.

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