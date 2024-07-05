Axelot TMS как новый инструмент для развития внутригородской логистики компании Ravenol

Компания «Равенол Руссланд» использует Axelot TMS для управления внутригородскими перевозками и ведения учета собственного транспортного парка и ремонтов.

Компания «Равенол Руссланд» является представительством немецкой компании Ravenol в России и зарекомендовала себя как поставщик смазочных материалов на основе полиальфаолефинов и собственных запатентованных технологий USVO и CleanCynto для автомобилей и спецтехники, в том числе для эксплуатации их в тяжелых условиях.

Транспортная логистика — конкурентное преимущество, которое позволяет доставлять товар до клиентов и обеспечивать высокий уровень сервиса. Поэтому компания «Равенол Руссланд» заинтересована в ее развитии и совместно с Axelot реализовала проект внедрения Axelot TMS для автоматизации управления транспортным парком и грузоперевозками с целью снижения трудозатрат на планирование маршрутов и оптимизации логистических бизнес-процессов в целом. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Благодаря внедрению Axelot TMS автоматизировано управление доставкой товара до клиентов с использованием собственных и наемных транспортных средств. Построение маршрутов осуществляется с использованием Axelot Maps. Исполнение рейсов контролируется с помощью мобильного клиента, в котором работают водители, а также с автоматизированного рабочего места логиста.

При помощи Axelot TMS ведется учет собственных транспортных средств, контролируется их состояние, ремонты, а также ведется учет агрегатов и запчастей, что позволило оптимизировать рабочее время ответственных специалистов.

Параллельно с внедрением Axelot TMS в компании «Равенол Руссланд» проходило внедрение Axelot WMS. Реализацией занимались разные проектные команды. Оба программных продукта Axelot направлены на обеспечение прозрачности и детализация бизнес-процессов благодаря единым платформенным подходам к архитектуре приложений и максимально тесному взаимодействия компонентов при решении сквозных задач. Взаимодействие систем Axelot WMS и Axelot TMS должно способствовать слаженной работе склада и транспортного подразделения и обеспечивать контроль выполнения каждого заказа с детализацией его перемещений в режиме реального времени. Взаимодействие систем обеспечивают также программисты компании.