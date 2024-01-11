AXELOT и ЗАО «Азия Ритейл» в Кыргызстане завершили проект внедрения AXELOT TMS

Внедрение AXELOT TMS позволило ЗАО «Азия Ритейл» объединить в одной системе управление перевозками и транспортным парком. Благодаря одновременному запуску TMS и WMS компания получила широкий набор инструментов для повышения эффективности процессов планирования маршрутов, контроля исполнения заявок и сокращения временных и финансовых затрат. Об этом CNews сообщили представители AXELOT.

ЗАО «Азия Ритейл» - сеть гипермаркетов в Кыргызстане. В рамках сети функционируют гипермаркеты и супермаркеты «Азия» и небольшие магазины у дома «Азбука». У компании есть собственное производство, свой онлайн-магазин, мобильное приложение, организована доставка товаров на дом.

Задача складской и транспортной логистики компании - обеспечить каждый магазин сети свежими продуктами и своевременно пополнять ассортимент товаров. В настоящее время количество заявок на перевозку в день доходит до 2000, перевозка осуществляется собственным автотранспортом. Большие объемы продаж и сложные цепочки поставок требуют особо тщательного подхода к качеству планирования рейсов. Обработать такие объемы информации вручную крайне проблематично. Поэтому руководство ЗАО «Азия Ритейл» приняло решение автоматизировать и оптимизировать управление процессами перевозок с помощью системы AXELOT TMS.

Используя возможности AXELOT TMS, проектная команда AXELOT адаптировала решение под особенности бизнес-процессов сети гипермаркетов в части управления перевозками и собственным транспортным парком.

Настроен учет всех потребностей перевозок, львиную долю которых составляют перемещения товаров между складами и магазинами. В системе также выполняется планирование межрегиональных перевозок, перемещений со склада на производство и с производства до торговых точек. Предусмотрена возможность загрузки заявок на перевозку с учетом различных ограничений. Оптимизация при планировании рейсов осуществляется по критериям время доставки и затраты на перевозку. Также при планировании маршрутов учитываются временные окна доставки и температурный режим продукции.

Для ведения учета собственного парка используются путевые листы. Они печатаются на основании созданных документов Распоряжений для транспортных средств, которые совершают перевозки и числятся на балансе предприятия. В документе Распоряжение фиксируются плановые и фактические затраты топлива, а также пробег. Контролировать выполнение рейсов водителями помогает мобильное приложение AXELOT.

Одновременно с внедрением TMS специалисты AXELOT осуществляли запуск AXELOT WMS. Обе системы являются компонентами комплексной логистической платформы AXELOT SCM, поэтому обеспечить их взаимодействие было просто. Единая архитектура позволяет процессам бесшовно «перетекать» между системами в режиме реального времени.

Так, например, Распоряжение переводится в статус «Выполняется» после получения информации из WMS о факте отгрузки товара со склада. Информация по сформированным грузовым местам, количеству SKU на каждом паллете из AXELOT WMS передается в AXELOT TMS и используется для уточнения товарного состава по заявкам на перевозку.

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Интеграцию решений в информационный ландшафт компании специалисты AXELOT выполнили с помощью шины данных DATAREON PLATFORM.

Мониторинг транспорта выполняется с использованием модуля AXELOT RTVP. Данные об отслеживаемых рейсах отправляются в TMS из RTVP уже в виде фактического трека движения, позволяя собирать комплексную аналитику по перевозкам в различных разрезах в режиме реального времени. Ведется учет затрат на содержание собственного парка, в TMS фиксируются ремонты, проводится учет агрегатов и дополнительного оборудования. Выполняется учет расходов по внешним и внутренним перевозкам, расходов на ГСМ, страховку, заработную плату водителям и т. д.

В Киргызстане больше всего распространен автотранспорт из-за небольших размеров страны, а также слабо развитой железнодорожной сети. При этом, специфика региона такова, что перевозчики зачастую сталкиваются с различного рода ограничениями – как природного характера, так и законодательного. Поэтому для киргизских компаний, занимающихся перевозками продукции, актуален вопрос эффективного планирования рейсов с учетом различных ограничений.

Торговой сети «Азия» в решении этой задачи теперь помогают система AXELOT TMS с картографическим сервисом AXELOT Maps. Сервис содержит не только сами карты местности, но и информацию о загруженности дорог, скоростных режимах, типах дорожного покрытия, установленных ограничениях и запретах на проезд. Благодаря этим данным маршруты формируются оптимальным образом так, чтобы сократить время на доставку и расходы на перевозку в целом.

Внедрение AXELOT TMS позволило оптимизировать логистические операции и получить положительные изменения в работе компании практически сразу после запуска. Полностью автоматизированы процессы планирования маршрутов, сокращены временные и финансовые затраты, оптимизированы маршруты следования с учетом специфики региона.