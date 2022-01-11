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СОБЫТИЯ
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|11.01.2022
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Continental использует систему маркировки от Utrace
Компания Utrace завершила внедрение облачного решения уровня L4 Utrace Goods для комплексного управления маркировкой в российском подразделении Continental. Сейчас система протестирована, запущена в промышленную эксплуатацию и успешно справляется с обработкой информации. За год Utrace Goods провела порядка полумиллиона операций по отпр
|26.02.2019
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HPE и Continental запускают блокчейн-платформу монетизации автомобильных данных
сказал Гельмут Мацки (Helmut Matschi), член исполнительного совета по внутренним системам компании Continental AG. — Мы приглашаем автопроизводителей всего мира присоединиться к нашей платформ
|06.02.2018
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Continental и Nvidia объединяют усилия для массового производства беспилотных автомобилей
Nvidia и Continental сообщили о партнерстве с целью создания полноценной самоуправляемой автомобильной системы с искусственным интеллектом (ИИ) на базе платформы Nvidia DRIVE. Система планируется к запу
|13.04.2017
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Continental разработала систему отслеживания дорожных условий для активной безопасности вождения
едМокрая или обледеневшая дорога часто вызывает несчастные случаи, ведь даже опытные водители могут ошибаться в том, насколько хорошо шины сцепляются с дорогой. Международная технологическая компания Continental разрабатывает новое решение - Road Condition Observer, чтобы предотвратить такую опасность. В настоящее время система проходит испытания у автопроизводителей. «Мы используем датчики
|07.04.2017
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Continental создает решение для моделирования внешней среды автомобиля
Международная компания Continental, продолжая работу над автоматизацией вождения, приступила к созданию следующего поколения продуктов для моделирования внешней среды, что позволит предоставить достоверный круговой о
|04.08.2014
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Continental превратит автомобиль в концертный зал
Немецкий производитель автомобильных шин и запчастей Continental AG заключил лицензионное соглашение с бельгийским разработчиком аудиотехнологий A
|19.05.2014
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Шины Continental научились следить за своим износом
Немецкий производитель автомобильных шин и запчастей Continental AG разрабатывает «умные» покрышки, которые будут своевременно уведомлять водителя
|02.11.2006
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FCC склонилась в пользу Continental Airlines
По решению Федеральной комиссии по связи (FCC), Continental Airlines выиграла битву за предоставление высокоскоростного доступа в интернет. FCC выступила против Massachusetts Port Authority (Massport), приказавшей в 2005 г. авиакомпаниям зак
|04.05.2001
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Continental намерена сэкономить $800 млн. с помощью интернета
Новый директор авиакомпании Continental Ларри Келлнер (Larry Kellner) заявил, что его компания намеревается сократить затраты и сэкономить $800 млн., благодаря продаже авиабилетов через интернет, сообщает Yahoo!Actualites
|29.09.1999
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EDS подписывает восьмилетний контракт на сумму в $1,5 млрд. с Continental Airlines Inc
Компания Electronic Data Systems, крупнейший поставщик компьютерных услуг, подписала восьми годовое соглашение с Continental Airlines Inc. на сумму в $1,5 млрд. Помимо поддержки и развития существующих услуг, EDS обеспечит продажу и проверку электронных авиабилетов. Так же в обязанности EDS войдет обеспеч
|30.08.1999
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Lucent Digital Radio и Continental Electronics проведут совместное испытание цифровой радиовещательной технологии
Lucent Digital Radio, совместное предприятие Lucent Technologies и Pequot Capital Management, и Continental Electronics, дочернее предприятие Tech-Sym Corporation объявили о совместном тестировании технологии передачи радиосигналов, которая предназначается для использования в цифровых рад
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