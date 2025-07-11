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Все как раньше, но лучше. Baikalsea Company «обновила» Axelot TMS

В Baikalsea Company завершился комплексный проект обновления систем управления логистикой. Один из элементов проекта – переход на пятое поколение Axelot TMS. Специалисты Axelot оставили автоматизированные бизнес-процессы неизменными, однако у Baikalsea Company появились новые инструменты для управления транспортной логистикой. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

BaikalseaCompany – российский производитель байкальской воды в сегменте премиум: природной воды Baikal Pearl, минеральной лечебно-столовой воды Baikal Reserve, а также глубинной байкальской воды Baikal 430.

Первый проект комплексной автоматизации логистики Baikalsea Company завершила в 2017 г., тогда же одновременно были внедрены два решения от Axelot: TMS и WMS. В условиях динамично развивающегося рынка и растущих требований к системам управления логистикой компания приняла решение о модернизации. В 2025 г. был успешно реализован комплексный проект по переходу на новое, пятое поколение систем от Axelot, которые предоставили компании новые возможности для управления бизнес-процессами в логистике.

Baikalsea Company одновременно реализовала три крупных проекта: модернизацию систем управления складом Axelot WMS и управления транспортом Axelot TMS, а также внедрение новой корпоративной информационной системы. Cистемы – WMS, TMS и КИС – были интегрированы с помощью Datareon Platform.

«Во время работы над этим проектом команды Axelot складской и транспортной автоматизации проявили высочайший уровень профессионализма и коммуникабельности. Слаженная работа специалистов позволила нам совершить одномоментный переход на обновленный ИТ-ландшафт и разом запустить не только WMS и TMS, но и КИС, проект внедрения которой шел параллельно», – сказал генеральный директор Baikalsea Company Теймур Гаджиев.

При внедрении Axelot TMS X5 ключевой задачей стало сохранение существующих бизнес-процессов при параллельной реализации новой функциональности.

Планирование доставки по городу выполняется ежедневно, при этом система учитывает временные окна, вместимость транспортных средств и кучность точек. Чаще всего для городских маршрутов используются малотоннажные автомобили грузоподъемностью три-пять тонн.

Планирование междугородних перевозок осуществляется на более длительные периоды. Логисты формируют рейсы в течение дня, учитывая удаленность пунктов назначения. Обычно это рейсы по схеме «склад – точка», которые выполняют привлеченные перевозчики. В таких рейсах обычно участвуют крупнотоннажные автомобили грузоподъемностью от 20 тонн.

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Маркет

В Axelot TMS X5 реализован «помощник в определении выгодного способа доставки груза». Система ведет автоматический расчет расходов по разным транспортным компаниям, чтобы логисты Baikalsea Company могли ориентироваться на них при выборе оптимального подрядчика для выполнения заявки на перевозку.

После планирования и назначения исполнителей в Axelot TMS создаются необходимые документы: сводные, маршрутные и путевые листы, – рассчитывается плановая стоимость каждого заказа.

Контроль рейсов в Axelot TMS можно выполнять двумя способами: либо водитель использует мобильное приложение, либо диспетчер вводит в систему информацию после получения путевого листа. При обработке путевых листов учитывается широкий перечень параметров, включая расход топлива дополнительного оборудования в прицепном составе.

Путевые листы также используются для контроля технического состояния собственного транспорта. Диспетчеры следят за пробегом, расходами на топливо и за использованием дополнительного оборудования, например, рефрижераторов. Расходы на ремонт и обслуживание автопарка фиксируются механиком. Также в Axelot TMS регистрируются факты закупки запчастей и материалов. В случае ДТП или штрафов данные также вносятся в систему. Если на автомобиль оформлен полис КАСКО или ОСАГО, система автоматически распределяет сумму страховки пропорционально на срок ее действия.

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Цифровизация

В Axelot TMS имеется график технического обслуживания транспорта, который рассчитывается системой на основе среднесуточного пробега. Кроме того, система заранее уведомляет о необходимости продления документов водителей или транспортных средств.

Внедрение Axelot TMS Х5 позволило ускорить планирование, реализовать возможность расчета себестоимости доставки по каждой заявке и повысить эффективность транспортного парка Baikalsea Company без ущерба для качества и удобства работы. Комплексный подход к автоматизации логистики гарантирует компании стабильность и прозрачность процессов, как в разрезе операционной деятельности, так и с точки зрения долгосрочного планирования.

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