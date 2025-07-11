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Baikalsea Company Байкалси Кампани Море Байкал
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 7 048 277 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Baikalsea Company и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 3
|Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 180 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1087 1
|Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3177 1
|Роскачество - Российская система качества 40 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6127 1
|Волков Кирилл 10 2
|Булатов Вячеслав 1 1
|Юрасов Денис 1 1
|Патракова Надежда 1 1
|Дубин Михаил 48 1
|Сурнин Максим 1 1
|Хмельницкий Алексей 13 1
|Ивченко Борислав 1 1
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