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Baikalsea Company Байкалси Кампани Море Байкал


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 7 048 277 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 7 048 277 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 7 048 277 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Все как раньше, но лучше. Baikalsea Company «обновила» Axelot TMS 2
01.03.2022 В России начинается маркировка упакованной питьевой воды 1
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 1
29.04.2021 В эксперименте по маркировке упакованной воды уже приняли участие больше 3 тыс. компаний 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Baikalsea Company и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 180 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1087 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3177 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6127 1
Маркировка - Marking 1141 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 1
Track & Trace системы 8 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1713 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4794 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10692 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2517 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1608 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11721 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1371 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6975 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11641 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5991 1
Axelot TMS 24 1
Axelot WMS - Axelot YMS 55 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 83 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Волков Кирилл 10 2
Булатов Вячеслав 1 1
Юрасов Денис 1 1
Патракова Надежда 1 1
Дубин Михаил 48 1
Сурнин Максим 1 1
Хмельницкий Алексей 13 1
Ивченко Борислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 3
Россия - ПФО - Саратовская область 767 1
Европа 24444 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1592 1
Россия - СФО - Иркутская область 1179 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 958 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 954 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 841 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3558 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7139 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1374 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 851 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 325 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6048 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 221 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 396 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 818 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 101 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 374 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5636 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2297 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4558 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8302 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1738 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3451 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 267 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 423 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
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