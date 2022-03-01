В России начинается маркировка упакованной питьевой воды

Система цифровой маркировки с 1 марта 2022 г. распространяется на упакованную обработанную, купажированную и прочую питьевую воду. С 1 декабря 2022 г. она уже действует для упакованной минеральной воды. Регистрацию и учет продукции в государственной системе «Честный знак» прошли 1077 производителей и 111 импортеров упакованной воды. Об этом CNews сообщили представители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Отрасль готова к работе в новых условиях, большинство компаний заблаговременно приступили к оснащению собственных производств и готовы начать выпуск маркированной продукции. Введению маркировки предшествовал эксперимент, в ходе которого все участники смогли ознакомиться с функционалом системы, определиться с необходимым оборудованием, увидеть слабые и сильные стороны всех технологических решений применительно к собственным процессам и выбрать оптимальные из них. Некоторые производители питьевой воды формировали запасы продукции, поэтому замещение выпущенной до 1 марта 2022 г немаркированной продукции маркированной будет проходить постепенно. При этом маркированная питьевая вода, защищенная “Честным знаком”, уже начала поступать в торговые сети, и потребители могут убедиться в ее легальности», – сказал руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и небольшие производители.

«Наша компания уже более года назад вступила в эксперимент по маркировке. Совместно с ЦРПТ, интегратором мы нашли хорошее решение. На сегодняшний день BAIKALSEA Company полностью готова к 1 марта 2022 г. Мы модернизировали действующее оборудование, которое у нас есть. И, было закуплено дополнительное оборудование, которое требует выполнение специальных условий для маркировки. Это аппликаторы, принтеры. Маркировка в первую очередь для производителя, для бизнеса имеет первостепенное значения в части того, что мы имеем возможность защитить свой бренд в части контрафакта и это же влияет на потребителя. Потребитель уверен в качестве продукта и соответственно он доверяет маркированной продукции. Конечно, нам это помогает», – сказал директор по производству Baikalsea Company Вячеслав Булатов.

Воронежская водная компания «Меркурий» приняла решение готовиться самостоятельно. «Наша компания заблаговременно начала готовиться к 1 марта 2022 г. Было принято решение подготовиться без участия интегратора. Установили программное обеспечение и оборудование, наладили работу. Благодаря слаженной работе сотрудников предприятия мы готовы к старту обязательной маркировки питьевой упакованной воды и с 1 марта начнем маркировать нашу воду. Компания продолжает работу и в дальнейшем будет поставлять в торговые сети нашего региона качественную продукцию», – отметил генеральный директор компании Борислав Ивченко.

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Производитель «Фламинго» из Саратовской области тоже самостоятельно завершил подготовку и решил использовать бесплатные сервисы, разработанные ЦРПТ. «Так как у нас небольшое производство, то мы решили внедрить маркировку своими силами. Регулярно смотрели вебинары и изучали инструкции. Мы определились с решением и поняли, что расходы не такие существенные для нас, как думали ранее. Оборудование дополнительное не потребовалось, у нас уже был принтер, который способен обеспечивать требования маркировки. Также мы пользуемся бесплатным приложением “Честный знак.бизнес”. На данный момент мы уже готовы к введению обязательной маркировки. Компания продолжает работу и в дальнейшем будет радовать потребителей качественной питьевой водой «Властелин реки», - рассказала директор Балаковской водной компании «Фламинго» Надежда Патракова.

Заблаговременно завершил подготовку и пивобезалкогольный комбинат «Крым». «На данный момент все линии розлива оснащены маркираторами и уже на бутылки наносятся дата-матрикс коды. Для их нанесения выбрано оптимальное для наших процессов решение: принтер-аппликатор печатает код на самоклеящийся стикер. Также с заботой о наших потребителях мы разместили на упаковке логотип «Честного знака», это даст уверенность нашим покупателям, что они покупают настоящий продукт. Мы рассматриваем маркировку как инвестицию в будущее и планируем развивать этот проект внутри компании», – сказал генеральный директор предприятия Алексей Хмельницкий.

Система цифровой маркировки «Честный знак» вводится в России с 2019 г. В настоящее время маркировке уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.