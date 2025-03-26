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Росатом Балаковская АЭС атомная электростанция
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 48, упоминаний - 82
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Greenpeace - Гринпис 130 2
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
|Подольный Вадим 8 4
|Румянцев Александр 18 2
|Шальнов Олег 20 2
|Серчугов Евгений 2 2
|Виноградова Анна 5 2
|Вдовенков Виктор 2 2
|Бондур Валерий 3 2
|Савин Анатолий 2 2
|Серчугова Регина 2 2
|Грабовой Григорий 2 2
|Писсарова Вера 2 2
|Князькин Владимир 2 2
|Путин Владимир 3453 2
|Новодворский Алексей 114 2
|Кондратьев Андрей 9 1
|Королев Сергей 46 1
|Волков Кирилл 10 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Богатов Антон 79 1
|Носик Антон 106 1
|Сковородников Андрей 2 1
|Николаева Наталья 21 1
|Трандин Сергей 128 1
|Ширинкин Дмитрий 2 1
|Улитиный Сергей 1 1
|Выволокин Дмитрий 2 1
|Савицкий Сергей 4 1
|Якимовец Валерий 4 1
|Патракова Надежда 1 1
|Хмельницкий Алексей 22 1
|Ивченко Борислав 1 1
|Демьяненко Марина 1 1
|Сальников Юрий 2 1
|Иващенко Владимир 1 1
|Холкин Илья 5 1
|Горшков Анатолий 1 1
|Feld Rainer - Фельд Райнер 1 1
|Серов Геннадий 1 1
|Хробостов Владислав 1 1
|Булатов Вячеслав 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.