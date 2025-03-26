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Росатом Балаковская АЭС атомная электростанция

Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция

СОБЫТИЯ

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26.03.2025 Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов 1
20.12.2024 Систему умной видеоаналитики внедрили к концу 2024 года еще на восьми АЭС Концерна «Росэнергоатом» 1
06.11.2024 Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics 1
01.07.2024 В России переводят систему эксплуатации АЭС на отечественное ПО 1
17.05.2024 В Саратовской области ускорили интернет к лету 1
26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных 2
01.03.2022 В России начинается маркировка упакованной питьевой воды 1
16.02.2022 МТС обеспечила связью одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России 2
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 1
29.07.2019 «Корус консалтинг» и «Физприбор» представили АСУ ТП для критической инфраструктуры 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
26.04.2019 Пойманный ФСБ хакер из атомграда отправлен на год работать дворником 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 2
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС 1
02.04.2018 «Физприбор» будет выпускать устройства на базе процессоров от «Элвис-Неотек» 1
02.02.2018 «Физприбор» и «Инфотекс» обеспечат кибербезопасность АСУ ТП КИИ 1
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией 2
13.03.2012 «Росатом» одновременно внедряет SAP, Oracle и "1С" 1
17.06.2011 Российские АЭС берут курс на безопасность производства 2
22.10.2010 Softline поставила базу данных Empress для Российского федерального ядерного центра 1
13.07.2010 На Балаковской АЭС началась опытная эксплуатация системы мониторинга риска 3
01.06.2010 В Пензенской области будут готовить специалистов для работы на АЭС 1
18.02.2010 Балаковская АЭС: после устранения неисправности энергоблок нагружен до номинальной мощности 2
16.02.2010 Балаковская АЭС: из-за отказа оборудования автоматически снижена мощность энергоблока 2
26.01.2010 Балаковская АЭС: после устранения неисправности энергоблок включен в сеть 2
18.01.2010 Балаковская АЭС: из-за неисправности оборудования остановлен энергоблок 1
19.06.2009 На Балаковской АЭС повышают мощность действующих энергоблоков 3
05.05.2009 На Балаковской АЭС отключен от сети энергоблок 2
17.10.2008 Осторожно: блоги в России судят по закону о СМИ 1
03.09.2008 Балаковская АЭС: энергоблок № 2 включен в сеть 2
02.09.2008 На Балаковской АЭС отключен от сети энергоблок 2
09.04.2008 Энергоблоки Курской и Балаковской АЭС включены в сеть 2
09.04.2008 Снижена мощность Балаковской АЭС 2
18.01.2008 Снижена мощность энергоблока Балаковской АЭС 2
13.03.2007 Проверка Балаковской АЭС подтвердила ее экологическую безопасность 3
30.01.2007 На Балаковской АЭС устраняются неполадки 2
04.08.2006 Аферист из Лефортово начал "обследовать" российские АЭС 2
04.08.2006 Аферист из Лефортово начал "обследовать" российские АЭС 2
14.09.2005 На Балаковской АЭС оптимизировали БД 2

Публикаций - 48, упоминаний - 82

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 949 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
SAP SE 5599 3
Oracle Corporation 7071 3
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
ITOREX - ТОРЭКС 8 2
Yandex - Яндекс 9202 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15739 2
9587 2
Крок - Croc 1964 2
Red Hat 1378 2
Honeywell 309 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 362 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 2
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 1
Папилон - Papillon 11 1
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
InterProCom - Интерпроком 57 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Артекс Технолоджи - Артекс Консалтинг - Артекс Нефтегаз 6 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 16 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 598 1
Notamedia - Нотамедиа 22 1
Админора 2 1
Степинформ 3 1
МегаФон 10720 1
Dell EMC 5179 1
Microsoft Corporation 25769 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3739 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1760 1
Ред Софт - Red Soft 1234 1
Новые облачные технологии (НОТ) 484 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3063 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 23
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 11
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Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 7
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 7
Физприбор - Московский завод 8 6
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 6
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 5
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 3
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 2
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 2
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JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
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Iberdrola 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1751 1
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РЖД - Российские железные дороги 2095 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8839 1
Газпром ПАО 1493 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
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