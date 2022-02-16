Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС обеспечила связью одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России

Компания МТС развернула покрытие LTE на Балаковской АЭС, обеспечивающей четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Благодаря установке телеком-оборудования МТС более 3000 сотрудников БалАЭС получили возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и внедрять элементы цифровой инфраструктуры в производственные процессы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы сеть LTE охватывала все основные узлы Балаковской АЭС, включая энергоблоки, насосные станции, лабораторные и административные корпуса, МТС смонтировала 18-метровую антенно-мачтовую конструкцию, высота которой обеспечивает стабильное покрытие на всей территории атомной электростанции. Высота подвеса антенн оператора составляет 26 метров.

Размещенное на БалАЭС телеком-оборудование МТС позволит в дальнейшем развивать инфраструктуру предприятия, внедряя передовые цифровые сервисы: устройства, работающие на базе интернета вещей для удаленного мониторинга оборудования, умную видеоаналитику, контролирующую соблюдение норм производственной безопасности, облака и многое другое.

* * *

Технологии успешного SOC: анализ данных
Безопасность

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») —компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции

Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках

В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет

Власти в пять раз сократили расходы на поиск 5G-частот в России

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вздохнут свободнее. Власти упрощают требования для 4G-сетей

Из России стремительно исчезают операторы связи

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера

Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022