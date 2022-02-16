МТС обеспечила связью одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России

Компания МТС развернула покрытие LTE на Балаковской АЭС, обеспечивающей четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Благодаря установке телеком-оборудования МТС более 3000 сотрудников БалАЭС получили возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и внедрять элементы цифровой инфраструктуры в производственные процессы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы сеть LTE охватывала все основные узлы Балаковской АЭС, включая энергоблоки, насосные станции, лабораторные и административные корпуса, МТС смонтировала 18-метровую антенно-мачтовую конструкцию, высота которой обеспечивает стабильное покрытие на всей территории атомной электростанции. Высота подвеса антенн оператора составляет 26 метров.

Размещенное на БалАЭС телеком-оборудование МТС позволит в дальнейшем развивать инфраструктуру предприятия, внедряя передовые цифровые сервисы: устройства, работающие на базе интернета вещей для удаленного мониторинга оборудования, умную видеоаналитику, контролирующую соблюдение норм производственной безопасности, облака и многое другое.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») —компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.