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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203715
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Горшков Анатолий

СОБЫТИЯ


02.11.2026 Школьница из Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА создала умный сайт для подбора корма питомцам 1
22.12.2004 Минюст казнит компьютер лимоновца 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Горшков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 51 1
Сковородников Андрей 2 1
Путин Владимир 3486 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 98 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 845 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3086 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1913 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9034 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11036 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58783 1
Нецензурная лексика - Ненормативная лексика - Неприличные слова - Обсценная лексика - Сквернословие 27 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3187 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483214, в очереди разбора - 722772.
Создано именных указателей - 203715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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