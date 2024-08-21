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«Наше условие - долой сквернословие!» Плакат за чистоту русского языка, о необходимости усиления борьбы со сквернословием и ненормативной лексикой. Иванов К., 1981 год.
18 июня 1924 г. "ИЗВЕСТИЯ" "ПОХОРОНЫ РУГАНИ". ХАРЬКОВ, 15 июня. В общежитии безработных состоялись любопытные "похороны ругани". Во главе погребальной процессии безработные вынесли плакат: "Не ругайся, - ругань грязнит душу твоих детей, унижает жену и мать". Перед могилой, в которою был спущен гроб с "останками ругани", участники демонстрации поклялись навсегда покончить с позорящей трудящихся привычкой. В тот же вечер в общежитии были открыты две школы по ликвидации безграмотности. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: советский плакат, 1920-е годы.
«Наше условие - долой сквернословие!» Плакат за чистоту русского языка, о необходимости усиления борьбы со сквернословием и ненормативной лексикой. Иванов К., 1981 год.
СОБЫТИЯ
Публикаций - 27, упоминаний - 28
Нецензурная лексика и организации, системы, технологии, персоны:
|Rose Christopher - Роуз Кристофер 4 2
|Желнин Вадим 1 1
|Коротков Антон 1 1
|Корытов Иван 1 1
|Кац Роман 1 1
|Харизов Георгий 1 1
|Мамакян Артур 1 1
|Безделин Максим 1 1
|Conroy Stephen - Конрой Стефан 3 1
|Путин Владимир 3470 1
|Есекеев Куанышбек 40 1
|Ильяхов Максим 5 1
|Беляков Денис 7 1
|Назарбаев Нурсултан 86 1
|Худяков Константин 9 1
|Зенкин Денис 263 1
|Сковородников Андрей 2 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Гурин Олег 9 1
|Лупанов Вячеслав 9 1
|Золотницкий Филипп 11 1
|Телевинов Сергей 41 1
|Олинов Владислав 9 1
|Никонов Евгений 7 1
|Алудаури Екатерина 6 1
|Гнездилов Андрей 18 1
|Денисов Виталий 4 1
|Лукьянов Виктор 1 1
|Савельев Владимир 1 1
|Сергеев Валентин 1 1
|Алферов Валерий 1 1
|Осипова Елена 2 1
|Крюкова Ирина 1 1
|Киреев Леонид 1 1
|Токаренко Александр 6 1
|Королев Станислав 1 1
|Кужукеева Гульмира 1 1
|Бакаев Алексей 1 1
|Афанасьев Олег 49 1
|Бессонов Виталий 1 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
|Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.