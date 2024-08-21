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Нецензурная лексика Ненормативная лексика Неприличные слова Обсценная лексика Сквернословие

«Наше условие - долой сквернословие!» Плакат за чистоту русского языка, о необходимости усиления борьбы со сквернословием и ненормативной лексикой. Иванов К., 1981 год. «Наше условие - долой сквернословие!» Плакат за чистоту русского языка, о необходимости усиления борьбы со сквернословием и ненормативной лексикой. Иванов К., 1981 год.
18 июня 1924 г. "ИЗВЕСТИЯ" "ПОХОРОНЫ РУГАНИ". ХАРЬКОВ, 15 июня. В общежитии безработных состоялись любопытные "похороны ругани". Во главе погребальной процессии безработные вынесли плакат: "Не ругайся, - ругань грязнит душу твоих детей, унижает жену и мать". Перед могилой, в которою был спущен гроб с "останками ругани", участники демонстрации поклялись навсегда покончить с позорящей трудящихся привычкой. В тот же вечер в общежитии были открыты две школы по ликвидации безграмотности. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: советский плакат, 1920-е годы. 18 июня 1924 г. "ИЗВЕСТИЯ" "ПОХОРОНЫ РУГАНИ". ХАРЬКОВ, 15 июня. В общежитии безработных состоялись любопытные "похороны ругани". Во главе погребальной процессии безработные вынесли плакат: "Не ругайся, - ругань грязнит душу твоих детей, унижает жену и мать". Перед могилой, в которою был спущен гроб с "останками ругани", участники демонстрации поклялись навсегда покончить с позорящей трудящихся привычкой. В тот же вечер в общежитии были открыты две школы по ликвидации безграмотности. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: советский плакат, 1920-е годы.
«Наше условие - долой сквернословие!» Плакат за чистоту русского языка, о необходимости усиления борьбы со сквернословием и ненормативной лексикой. Иванов К., 1981 год.

СОБЫТИЯ


21.08.2024 ProFinder — решение для обнаружения иноагентов 1
19.04.2024 «Одноклассники» начали автоматически скрывать ненормативную лексику 1
23.01.2024 Максим Ильяхов стал амбассадором сервиса «Яндекса» для краткого пересказа видео и текстов 300.ya.ru 1
05.09.2023 RuStore запустил детский режим 1
29.08.2023 Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM 1
17.02.2023 Нейросеть Cubic Media помогает ритейлерам избежать штрафов за неправомерное использование фоновой музыки 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
21.04.2015 Создан алгоритм для автоматизированной борьбы с интернет-троллями 1
16.10.2014 Выпущен UserGate Web Filter 4.0 с поддержкой функции блокировки социальных приложений 1
27.11.2013 Детей научат бояться троллей и шифровать информацию в интернете 1
07.09.2012 Электронные жалобы москвичей рассмотрят быстрее 1
28.12.2010 Интернет-воспитатели: обзор приложений для родительского контроля 1
02.11.2010 Москва: уволенный глава ИБ-отдела банка атаковал своего работодателя 1
15.12.2009 Интернет-фильтр накроет еще одну страну 1
25.08.2009 Зачем в Dragon Age гномы-траснвеститы? 1
26.06.2009 Сотрудники ИТ-компаний матерятся чаще строителей 2
25.06.2009 Блоггеров со всего мира будут судить в Казахстане 1
16.10.2008 Рунет победил в себе порно 1
16.10.2008 «Яндекс» исследовал поисковые запросы пользователей 1
25.04.2007 Wikipedia выйдет на компакт-дисках 1
13.04.2006 Ненормативное цифровое искусство пришло в Москву 1
09.12.2005 Завершилась интернет-пресс-конференция по внутренней безопасности 1
14.03.2005 Телефония стала внеземной 1
14.03.2005 Телефония стала внеземной 1
22.12.2004 Минюст казнит компьютер лимоновца 1
22.04.2004 "Евросеть" оштрафовали за мат 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Нецензурная лексика и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9340 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5709 2
VK - Mail.ru Group 3614 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 528 2
Google LLC 12775 2
Cubic Media - Кубик-Медиа - Cubic Music 5 1
X Corp - Twitter 2942 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
LG Electronics 3745 1
Intel Corporation 12864 1
InfoWatch - Инфовотч 1198 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 1
Telegram Group 2988 1
Рексофт - Reksoft 494 1
Yahoo! 3729 1
Казахтелеком 348 1
1С - Мегаплан 104 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 17 1
Питерская группа связистов 441 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
Victor Hasselblad AB 58 1
Теком 25 1
eBay Inc 1642 2
Sotheby's - Сотбис 29 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1291 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 384 1
Евросеть 1421 1
Транснефть 338 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 84 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 1
Верный - торговая сеть 329 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3085 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3598 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4977 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3348 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5804 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2894 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 96 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 218 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 304 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6007 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11919 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13792 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1202 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18477 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26754 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9550 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4910 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6105 3
Оповещение и уведомление - Notification 6090 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35666 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2493 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17083 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6679 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5063 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14399 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5421 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29855 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 827 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13102 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3804 2
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 379 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3224 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26512 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4075 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10289 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2441 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1062 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3264 2
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 539 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 195 1
Графический редактор - Graphic Editor 117 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3098 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5323 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4926 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7983 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10660 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1765 3
Google Android 15339 2
Craiglist - Крейгслист - Сайт объявлений 37 2
NASA Deep Space Network 26 2
NAIC - National Astronomy and Ionosphere Center - Arecibo Observatory - Аресибо Обсерватория (радиотелескоп) 16 2
Яндекс.Спеллер - Yandex Speller 3 1
Теком - ProFinder 1 1
Орфограмматика - Орфограммка 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 1
Google YouTube - Видеохостинг 3016 1
Apple iOS 8639 1
Linux OS 11634 1
Apple macOS 2457 1
Microsoft Windows 16989 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6366 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 418 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1449 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 529 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 79 1
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Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Adobe Photoshop 808 1
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Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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