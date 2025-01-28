InfoWatch Device Monitor InfoWatch Device Control
- InfoWatch Device Control позволяет создать гибкую структуру доступа и контроля внешних устройств. С помощью Device Control можно отслеживать приоритеты, применение групповых и индивидуальных политик.
- InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система
InfoWatch Device Monitor и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Хайретдинов Рустэм 82 3
|Зенкин Денис 262 2
|Груздев Сергей 46 1
|Бессонов Виталий 1 1
|Гурин Олег 9 1
|Бакаев Алексей 1 1
|Королев Станислав 1 1
|Кравцов Дмитирий 1 1
|Киреев Леонид 1 1
|Крюкова Ирина 1 1
|Касперская Наталья 291 1
|Исаев Андрей 22 1
|Романов Михаил 32 1
|Беляков Денис 7 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Власова Анна 21 1
|Лупанов Вячеслав 9 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Телевинов Сергей 16 1
|Олинов Владислав 9 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Никонов Евгений 7 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Денисов Виталий 3 1
|Лукьянов Виктор 1 1
|Савельев Владимир 1 1
|Иванищак Сергей 2 1
|Сергеев Валентин 1 1
|Алферов Валерий 1 1
|Осипова Елена 2 1
|Худорожков Роман 1 1
|Касатин Иван 1 1
|Винниченко Василий 1 1
|Черных Федор 1 1
|Микулин Борис 1 1
|Коротков Антон 1 1
|Гермогенов Александр 4 1
|Корытов Иван 1 1
|Ашкинази Светлана 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
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