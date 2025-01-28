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InfoWatch Device Monitor InfoWatch Device Control


  • InfoWatch Device Control позволяет создать гибкую структуру доступа и контроля внешних устройств. С помощью Device Control можно отслеживать приоритеты, применение групповых и индивидуальных политик.
  • InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система

28.01.2025 ГК InfoWatch выпустила новое решение для контроля внешних устройств 1
10.10.2024 ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве 1
03.02.2017 InfoWatch Device Monitor Mobile защитит данные от утечек через мобильные устройства сотрудников 2
01.02.2010 InfoWatch Device Monitor + eToken: интегрированное решение для защиты от утечки 1
25.12.2009 Новый InfoWatch Device Monitor: защита конфиденциальных данных от копирования 1
10.11.2009 Технологии распознавания ABBYY интегрированы в InfoWatch Device Monitor 3.3 1
05.12.2008 InfoWatch вышла на французский рынок 1
07.07.2008 Traffic Monitor 3.1 от InfoWatch: с поддержкой Oracle 11g и Lotus Notes 1
13.09.2006 Infosecurity Russia 2006: от продуктов к услугам и сервисам 1
31.05.2006 InfoWatch выпустила новый продукт 1
09.12.2005 Завершилась интернет-пресс-конференция по внутренней безопасности 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

InfoWatch Device Monitor и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1015 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 3
Intel Corporation 12201 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
Telegram Group 2000 1
Yandex - Яндекс 7359 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Информзащита 760 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Sophos - SophosLabs 414 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
Цифра ГК 2431 1
ДиалогНаука 252 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Trend Micro 601 1
HID Global 117 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Aladdin Software Security R.D. 116 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
НППКТ 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Транснефть 299 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6671 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13816 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5577 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9991 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7304 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3798 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
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Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5898 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 3
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 107 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4249 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 910 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4224 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 896 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2060 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3422 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 891 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 735 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2919 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1327 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 2
InfoWatch Enterprise Solution 5 2
InfoWatch Storage 4 2
InfoWatch Mail Monitor - InfoWatch Mail Storage 7 2
InfoWatch NetMonitor 5 2
InfoWatch CryptoStorage 14 2
Zecurion Zlock DLP Device Control 79 2
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Microsoft Windows 7 1979 1
WhatsApp Messenger 1084 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Skype 2067 1
Google Android 14010 1
Apple iOS 7816 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Microsoft Office Word 776 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
Aladdin eToken NG-FLASH 33 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
InfoWatch Security Appliance - IWSA 3 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Oracle Java Card 15 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Web Monitor 7 1
InfoWatch Device Monitor + Aladdin eToken 1 1
Aladdin Knowledge Systems 45 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 82 1
Kaspersky Hosted Security 16 1
Barracuda Networks - Spam Firewall 7 1
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - NDS 33 1
OpenText - Micro Focus - Novell eDirectory 26 1
Хайретдинов Рустэм 82 3
Зенкин Денис 262 2
Груздев Сергей 46 1
Бессонов Виталий 1 1
Гурин Олег 9 1
Бакаев Алексей 1 1
Королев Станислав 1 1
Кравцов Дмитирий 1 1
Киреев Леонид 1 1
Крюкова Ирина 1 1
Касперская Наталья 291 1
Исаев Андрей 22 1
Романов Михаил 32 1
Беляков Денис 7 1
Трифаленков Илья 17 1
Степаненко Андрей 29 1
Власова Анна 21 1
Лупанов Вячеслав 9 1
Антимонов Сергей 11 1
Телевинов Сергей 16 1
Олинов Владислав 9 1
Гонебный Игорь 8 1
Никонов Евгений 7 1
Гнездилов Андрей 17 1
Денисов Виталий 3 1
Лукьянов Виктор 1 1
Савельев Владимир 1 1
Иванищак Сергей 2 1
Сергеев Валентин 1 1
Алферов Валерий 1 1
Осипова Елена 2 1
Худорожков Роман 1 1
Касатин Иван 1 1
Винниченко Василий 1 1
Черных Федор 1 1
Микулин Борис 1 1
Коротков Антон 1 1
Гермогенов Александр 4 1
Корытов Иван 1 1
Ашкинази Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Франция - Французская Республика 7851 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 2
Япония 13292 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Россия - СФО - Новосибирск 4301 1
Европа 21778 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 641 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Польша - Республика 1960 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 135 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 20 1
Израиль 2732 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 36 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 2
Аудит - аудиторский услуги 2664 2
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Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 832 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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