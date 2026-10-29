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Подтверждена совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и SafeTech CA

ГК InfoWatch и российский разработчик SafeTech Lab провели интеграцию и подтвердили совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и кроссплатформенного сервиса для выпуска и управления технологическими сертификатами SafeTech CA. Об этом CNews сообщил представитель InfoWatch.

InfoWatch Traffic Monitor поддерживает интеграцию с внешними системами и позволяет настраивать проверку сертификатов удаленных серверов. Система активно используется в защищенных контурах, включая объекты КИИ, где требуется полностью доверенная инфраструктура на отечественном стеке технологий. Именно поэтому интеграция с SafeTech CA имеет ключевое техническое значение: это один из немногих центров сертификации, соответствующих требованиям ФСТЭК России и специально адаптированных для работы в гетерогенных средах.

Теперь SafeTech CA обеспечивает выпуск и управление жизненным циклом сертификатов для веб-сервера InfoWatch Traffic Monitor, службы XAPI и других компонентов DLP-системы. Это решает задачу защиты TLS-соединений между сервером InfoWatch Traffic Monitor и его подключаемыми модулями.

Интеграция решений позволяет использовать стандартный механизм проверки сертификатов удаленных серверов, реализованный в InfoWatch Traffic Monitor. Корневой сертификат SafeTech CA может быть установлен в доверенное хранилище на серверах InfoWatch Device Monitor, что позволяет отказаться от отключения проверки сертификатов и повысить уровень защищенности соединений.

Также SafeTech CA поддерживает трансляцию событий безопасности во внешние системы обеспечения ИБ, включая SIEM, IPS/IDS. Это создает основу для совместного использования SafeTech CA и InfoWatch Traffic Monitor в едином контуре мониторинга информационной безопасности.

«Подтвержденная совместимость с одной из ведущих российских DLP-систем расширяет экосистему интеграций SafeTech CA и укрепляет его позиции как кроссплатформенного PKI-решения для гетерогенных сред. Совместное использование решений усиливает защиту на всех уровнях: SafeTech CA обеспечивает доверенное взаимодействие между компонентами InfoWatch Traffic Monitor, а DLP-система отвечает за предотвращение утечек и неправомерных действий», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

«Работа DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с сервисом управления сертификатами SafeTech CA расширяет возможности построения защищенной инфраструктуры на отечественном стеке технологий. Заказчики получают проверенное решение, которое закрывает задачи контроля данных и управления жизненным циклом сертификатов без необходимости интеграционных доработок», — сказал руководитель направления интеграционных проектов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.

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