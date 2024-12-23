Шор Андрей
Шор Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|НППКТ 24 1
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
|Intel Corporation 12197 1
|InfoWatch - Инфовотч 1014 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
|Герасев Алексей 1 1
|Парфентьев Артем 2 1
|Арефьев Андрей 51 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 7 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
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