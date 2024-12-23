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Шор Андрей



23.12.2024 Подтверждена совместимость ИТ-оборудования дистрибьютора TERA с операционной системой «ОСнова» 1
10.10.2024 ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве 1
16.02.2024 Fplus представила ноутбук с российской операционной системой «ОСнова» для потребительского рынка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шор Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

НППКТ 24 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Intel Corporation 12197 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 1
Кнопочное управление 556 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 1
InfoWatch Device Monitor 10 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - FLAPTOP 6 1
НППКТ - Лира-Р СУБД 6 1
Linux OS 9937 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Windows 15657 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
Герасев Алексей 1 1
Парфентьев Артем 2 1
Арефьев Андрей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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