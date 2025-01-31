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АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) объявили о совместимости своих продуктов

В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители АО «НППКТ».

«ОСнова» – отечественная операционная система с высоким уровнем защиты, созданная на базе Linux Debian, предназначенная для рабочих станций и серверов. «ОСнова» совместима с топовыми линейками крупнейших российских производителей аппаратных платформ, имеет экосистему совместимого ПО, а также сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России. Операционная система, в том числе, зарегистрирована в Реестре Минцифры и подходит для импортозамещения.

Polymatica BI – система бизнес-аналитики, которая выполняет задачи конструктора для создания интерактивных информационных панелей и in-memory аналитики на больших объемах данных.

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«Подтверждение совместимости с Polymatica BI – важное решение для развития экосистемы наших продуктов, позволяющее пользователям операционной системы применять передовые российские технологии в части BI-аналитики. Мы также поддерживаем развитие рынка в части разработок систем, помогающих добиться желаемой цели импортозамещения, и заключенное сотрудничество с Polymatica BI позволит нам совместно достичь лучших результатов, – отметил Андрей Шор, заместитель генерального директора АО «НППКТ» по развитию.

«Одна из важных задач импортозамещения — продумать многолетнюю стратегию так, чтобы при поэтапной миграции на российское программное обеспечение итоговый ИТ-ландшафт был полностью совместим. Именно поэтому мы уделяем особое внимание расширению пула наших технологических партнеров, проводя совместные тестирования и разворачивая демо-стенды. «ОСнова» — один из лидеров рынка операционных систем, мы заинтересованы в поддержке работоспособности Polymatica BI на этой ОС», – сказал Максим Стецук, директор направления Polymatica BI компании SL Soft.

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