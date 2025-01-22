Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166263
ИКТ 12986
Организации 10190
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24917
Персоны 70425
География 2714
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Softline Polymatica Analytics Polymatica BI аналитическая платформа


Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.

  • Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
  • Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
  • Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
  • Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений. 

Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.

 


22.01.2025 АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов 1
18.12.2024 SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ 1
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
09.10.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов 5
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
27.08.2024 SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB 3
20.08.2024 «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius 1
21.06.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами 1
29.05.2024 Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline) 1
22.05.2024 На базе Polymatica компании SL Soft разработана подсистема аналитических расчетов в ГИС федерального министерства 1
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? 2
13.05.2024 В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica 2
22.04.2024 Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica 1
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics 1
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли 3
14.11.2023 ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe 1
28.09.2023 Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство 1
24.08.2023 Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами 1
Рейтинг BI-платформ 2022 1
25.07.2023 «Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI 1
25.04.2023 РЭУ им. Г.В. Плеханова обучает студентов с помощью решений Polymatica 1
22.12.2022 Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica 1
07.12.2022 «Полиматика» выпустила интеллектуальную систему поддержки принятия решений 1
21.11.2022 ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica 1
10.11.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг платформ бизнес-аналитики BI 2022 1
29.08.2022 Treolan и «Полиматика» подписали дистрибьюторский контракт 1
23.08.2022 «Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы 1
28.07.2021 Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации 1
16.03.2021 «Полиматика» развивает направление Machine Learning 1
13.01.2021 Подтверждена совместимость Polymatica Analytics с «Ред ОС» 1
18.11.2020 «Полиматика» выпустила конструктор для самостоятельного создания дашбордов 1
05.04.2019 Navicon пополнит портфель аналитических решений российской разработкой от «Полиматики» 1
20.09.2016 IBS и «Полиматика Рус» объявили о начале партнерства в области программно-аппаратных аналитических платформ 1
14.06.2016 Рынок BI: от анализа отчетности к оптимизации бизнес-процессов 1
02.06.2016 «Полиматика Рус» анонсировала новую версию своей отчетно-аналитической платформы 2

Публикаций - 35, упоминаний - 46

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Polymatica - Полиматика 173 35
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 17
Softline - Софтлайн 2813 16
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 7
Qlik - QlikTech 160 4
Softline - Develonica - Девелоника 132 4
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 4
SAP SE 5279 3
Luxms 79 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 3
SoftClub - СофтКлуб 156 3
Softline - Инженер ТЦ 68 3
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 3
ЦВТ 71 3
Oracle Corporation 6689 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
SAS Institute 971 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
Navicon - Навикон 284 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ростелеком 9705 1
Ред Софт - Red Soft 702 1
Vertica 38 1
Microsoft Corporation 24630 1
Huawei 3934 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Teradata 210 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
АТК Консультационная группа 53 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
ITERBI - Айтерби 11 1
CodexProj - Кодекспродж 3 1
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 1
BP - British Petroleum 182 1
Связной ГК 1369 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Лента - Сеть розничной торговли 2081 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4676 28
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5313 24
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1137 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4994 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 8
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1016 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8558 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3844 6
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 5
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 775 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 5
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 288 5
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1160 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6769 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1701 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7095 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3530 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 3
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 345 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5344 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 3
Softline - Polymatica Dashboards 32 22
Softline - Polymatica ML 13 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1243 5
Microsoft Office 3736 5
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 5
Softline - Polymatica Decision Manager - 5 5
Python - высокоуровневый язык программирования 930 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 976 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 3
Luxms BI 76 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 3
Microsoft Office Excel 1197 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 3
Softline - DeskWork 117 3
Softline - WorkFlowSoft 64 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2032 1
Linux OS 9944 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 919 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 1
Lua - язык программирования 55 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 323 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Qlik Qlikview 116 1
Qlik Sense 41 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 15 1
Experian Powercurve 2 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Microsoft Codex 22 1
PIX BI 52 1
Softline Universe - SLU 29 1
FICO Scoring 3 1
Крот Иван 9 6
Куликовский Сергей 8 4
Воротынцев Григорий 10 4
Раевский Роман 15 3
Бредихин Алексей 3 3
Прибочий Михаил 44 2
Малашенко Константин 2 1
Рустамов Рустам 412 1
Жданов Эдуард 2 1
Рудычева Наталья 95 1
Волотовская Елена 35 1
Громов Владимир 14 1
Сотниченко Сергей 5 1
Закутаева Светлана 2 1
Братанова Ольга 1 1
Колчин Вячеслав 5 1
Предтеченский Петр 18 1
Краснопольский Андрей 8 1
Сунгуров Андрей 15 1
Наумов Сергей 25 1
Розанов Максим 6 1
Медведев Андрей 6 1
Большаков Георгий 1 1
Арбузов Максим 1 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Спирин Антон 61 1
Рыбаков Пётр 2 1
Попов Виталий 19 1
Александров Михаил 4 1
Цирульников Дмитрий 2 1
Белостоцкий Сергей 8 1
Лисица Александр 1 1
Белова Светлана 11 1
Маслов Владимир 2 1
Прокопенко Константин 11 1
Смирнов Денис 24 1
Андрианов Андрей 8 1
Моисеенко Алексей 8 1
Белова Ольга 4 1
Вознесенская Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Беларусь - Белоруссия 5667 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 3
Энергетика - Energy - Energetically 5086 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5975 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8655 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6162 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7836 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4476 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6399 1
Образование в России 2193 1
Физика - Physics - область естествознания 2644 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 360 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще