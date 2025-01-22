Softline Polymatica Analytics Polymatica BI аналитическая платформа
Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.
- Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
- Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
- Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
- Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений.
Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Крот Иван 9 6
|Куликовский Сергей 8 4
|Воротынцев Григорий 10 4
|Раевский Роман 15 3
|Бредихин Алексей 3 3
|Прибочий Михаил 44 2
|Малашенко Константин 2 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Жданов Эдуард 2 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Волотовская Елена 35 1
|Громов Владимир 14 1
|Сотниченко Сергей 5 1
|Закутаева Светлана 2 1
|Братанова Ольга 1 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Сунгуров Андрей 15 1
|Наумов Сергей 25 1
|Розанов Максим 6 1
|Медведев Андрей 6 1
|Большаков Георгий 1 1
|Арбузов Максим 1 1
|Завьялов Дмитрий 7 1
|Спирин Антон 61 1
|Рыбаков Пётр 2 1
|Попов Виталий 19 1
|Александров Михаил 4 1
|Цирульников Дмитрий 2 1
|Белостоцкий Сергей 8 1
|Лисица Александр 1 1
|Белова Светлана 11 1
|Маслов Владимир 2 1
|Прокопенко Константин 11 1
|Смирнов Денис 24 1
|Андрианов Андрей 8 1
|Моисеенко Алексей 8 1
|Белова Ольга 4 1
|Вознесенская Наталья 1 1
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