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Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами

SL Soft, разработчик импортонезависимых бизнес-приложений, и «DaтaРу Консалтинг», интегратор ИТ-решений отечественных и зарубежных вендоров, заключили партнерское соглашение. Компании будут реализовывать совместные проекты по внедрению бизнес-приложений у заказчиков и повышать общую эффективность их коммерческой деятельности за счет оптимизации бизнес-процессов. Сотрудничество также способствует укреплению лидерских позиций ГК Softline в сегменте разработки ПО и переориентации российского бизнеса на собственные продукты группы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Приоритетом станут проекты по миграции клиентов «DaтaРу Консалтинг» на российскую BI-платформу Polymatica или интеграции отдельных продуктов Polymatica: инструмента для анализа больших данных Polymatica Analytics и конструктора информационных панелей Polymatica Dashboards. Специалисты компании «DaтaРу Консалтинг» уже завершили обучение по этим продуктам и получили подтверждающие сертификаты.

«Мы стараемся укреплять технологические и бизнес-партнерства, обладающие потенциалом для синергии. Сотрудничество с консалтинговой практикой “DатаРу Консалтинг” позволит укрепить позиции наших компаний в ИТ-индустрии», – отметил директор по работе с партнерами SL Soft Алексей Моисеенко.

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«Для нас важно, что Polymatica, как основная система бизнес-анализа, будет включена в портфолио компании “DатаРу Консалтинг”, признанного поставщика высоконагруженных платформ для работы с данными. Это партнерство позволит Polymatica выйти на новые рынки и продемонстрировать всю эффективность своих аналитических инструментов для потенциальных заказчиков», – сказал Иван Крот, лидер коммерческого блока Polymatica в компании SL Soft (ГК Softline).

«Российский бизнес сейчас стоит перед выбором — продолжать работать c системами от привычных западных вендоров, которые ушли из России, или переходить на новые решения от отечественных разработчиков. В пользу российских вендоров однозначно говорит их надежность — компания не потеряет одним днем доступ к своей учетной записи, а также всегда можно обратиться к сертифицированной технической поддержке. Компания SL Soft предлагает широкую линейку систем разных классов, которые могут стать адекватной альтернативой для зарубежных решений», — отметил руководитель «DатаРу Консалтинг» Константин Прокопенко.

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