Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft

Более 13 лет Polymatica разрабатывает аналитические инструменты для работы с большими объемами информации с использованием алгоритмов интеллектуального анализа данных и машинного обучения. В техническом центре Merlion на виртуальном полигоне развернут Polymatica BI – продукт разработчика российских бизнес-приложений SL Soft. Решение состоит из двух модулей: Polymatica Dashboards для создания информационных панелей и Polymatica Analytics для анализа больших объемов данных в интерактивном режиме. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Модули могут работать как в паре, так и независимо друг от друга. Они помогают организациям принимать обоснованные бизнес-решения, упрощая работу с данными и способствуя более эффективному мониторингу и анализу бизнес-показателей.

Polymatica Analytics – инструмент, обеспечивающий быструю обработку миллиардов строк данных и ad-hoc аналитику (OLAP). Ключевые особенности: интеграция с различными источниками данных; работа с многомерными массивами данных и поддержка Big Data; встроенные модули Data Mining: кластеризация, ассоциативные правила; построение ad-hoc отчетов в режиме self-service — без программирования и написания SQL-запросов.

Polymatica Dashboards – self-service визуализатор с открытой архитектурой для создания интерактивных панелей. Ключевые особенности: большой набор встроенных виджетов и широкие возможности кастомизации; интерактивные элементы для глубокого анализа; легкость в настройке без необходимости наличия технических знаний; возможность совместной работы и обмена дашбордами.

Демостенд развернут в виртуальной среде лаборатории Merlion и полностью обеспечен для работы с используемыми сервисами. В составе стенда входят сервер Analytics, сервер Dashboards, клиентская машина с RDP и необходимая сетевая инфраструктура.

В рамках демонстрации можно будет ознакомиться с ключевыми преимуществами и особенностями платформы Polymatica BI, узнать, как создавать интерактивные отчеты и дашборды с помощью конструктора Polymatica Dashboards, а также про актуальные кейсы использования Polymatica: выявление деструктивных процессов и предотвращение оттока клиентов на ранней стадии; диагностика и параметризация проблемных зон бизнеса; проведение глубокого анализа данных в режиме реального времени для оперативного принятия управленческих решений.

В ходе демонстрации будет рассмотрено, как в Polymatica Analytics: формировать таблицы и отчеты в любых необходимых разрезах данных; интуитивно, без помощи программистов создавать отчеты; рассчитывать метрики и показатели и оперативно строить ad-hoc аналитику любого уровня сложности; изменять форматы отображения фактов без написания сложных формул и запросов; наглядно визуализировать любые данные в виде графиков и диаграмм; сохранять результаты своей работы и переиспользовать их в сценариях для будущих задач; настраивать автоматическое обновление данных в мультисферах с интервалом вплоть до одной минуты; управлять безопасностью и детализировано настраивать права доступа к данным на любом уровне.