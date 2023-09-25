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Data Mining Data Analysis Интеллектуальный анализ данных Глубинный анализ данных Глубинная аналитика



25.09.2023 Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа

ровой помощник позволяет клиенту сразу записаться на консультацию к профильному специалисту, минуя прием терапевта, и сократить количество личных визитов в клинику. После прохождения короткого опроса интеллектуальный помощник предложит пациенту доступные слоты для записи и передаст все собранные данные напрямую профильному врачу. В ряде случаев использование интеллектуального помощника позв
27.07.2023 Спрос на интеллектуальный вариант поставки системы Directum RX вырос на 37%

23 г. компания Directum зафиксировала рост продаж Directum RX Intelligence на 37% относительно предыдущего полугодия. При подсчете учитывались как первичные продажи, так и переход текущих клиентов на интеллектуальный вариант поставки. Всплеск интереса к интеллектуальной системе со стороны клиентов отметили на фоне государственных мер поддержки отечественных разработок в области искусственно
16.09.2022 Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением

Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением, состоящий из цифровых светофорных панелей, дорожного контроллера и системы «Цифровой двойник светофора». Решение обеспечивает подключени
19.02.2021 «Диасофт» представила интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ

хнологий текстовой аналитики (NLP – natural language processing), интеллектуального анализа данных (data mining) и машинного обучения (machine learning). Система воспринимает передаваемые ей ре
17.02.2021 «Диасофт» представил интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ

хнологий текстовой аналитики (NLP – natural language processing), интеллектуального анализа данных (data mining) и машинного обучения (machine learning). Интеллектуальная машина, или система, в
Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени

деле выполняют задачи сотрудники, сколько времени и ресурсов на них тратится и как заранее определить, какую экономию или доходность принесут инновации. Все больше компаний в мире применяют для этого интеллектуальный анализ бизнес-процессов (Process Intelligence). В России такие решения начинают использовать крупные игроки рынка в банках, промышленности, металлургии и других отраслях. 21.12
29.10.2020 Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»

11 ноября 2020 г. AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» проведут вебинар «Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Как добиться увеличения конверсии и снижения выручки под риском» 11 ноября 2020 г. в 10.00 AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»

24.09.2020 Huawei и Intel выпускают интеллектуальный сервер нового поколения FusionServer Pro V6

88H V6 следующего поколения размещены четыре процессора Intel Xeon 3-го поколения с возможностью масштабирования, а также 48 модулей оперативной памяти DDR4 и 11 слотов PCIe для локального хранилища. Интеллектуальный сервер оснащен новейшими ИИ-модулями для обучения моделей и получения логических выводов, которые позволяют высвободить до 560 терафлопс вычислительной мощности на один узел. П
20.08.2020 Участники «Цифрового прорыва» создадут интеллектуальный сервис для цифрового обучения сотрудников «Росатома»

В рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который пройдет с 21 по 23 августа для участников ИТ-хаба Южного федерального округа, командам предстоит разработать интеллектуальный сервис рекомендаций цифрового контента для персональной траектории обучения и развития сотрудников «Росатома». На выполнение задания отведено 48 часов. Кейс «Персональная траек
18.05.2020 «Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО

«Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость новых версий своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного обес
21.04.2020 Inali и Dassault Systèmes разработали интеллектуальный аппарат ИВЛ

кстренных запросов в условиях пандемии COVID-19, лаборатория Dassault Systèmes 3DExperience Lab оказала поддержку индийскому стартапу Inali и помогла в сжатые сроки разработать безопасный и доступный интеллектуальный аппарат искусственной вентиляции легких. Аппарат быстро производится и подходит для применения в условиях чрезвычайных ситуаций. Проектирование заняло менее восьми дней. Некомм
05.03.2019 Облачный сервис VALO Cloud подтвердил совместимость с РЕД ОС

«Интеллектуальный резерв» и «Ред Софт» в целях развития сотрудничества провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно облачного сервиса VALO Cloud (производства Интеллектуаль
18.02.2019 Курс Data Mining in Action пройдет при поддержке «Инфосистемы Джет»

«Инфосистемы Джет» стала генеральным партнером курса по машинному обучению Data Mining in Action, который пройдет с 9 февраля по 27 апреля в Москве. Эксперты Центра маш
08.06.2017 «Тринити» внедрила в ВИНИТИ РАН решение на базе IBM Watson Explorer

России и Европе сделки по внедрению решения на базе IBM Watson Explorer. Технология «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анализ данных»), разработанная на базе платформы IB
22.05.2017 SITA представила интеллектуальный киоск самообслуживания для аэропортов

Компания SITA Lab, исследующая будущее технологий для отрасли воздушных перевозок, представила KATE — интеллектуальный киоск самообслуживания, который способен самостоятельно перемещаться в наиболее загруженные зоны аэропорта, обещая оставить в прошлом очереди к стойкам регистрации. Как рассказ
15.03.2017 Toshiba представила новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль

Компания Toshiba Electronics Europe представила новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль (HV-IPD), который призван сократить количество компонентов приводов бесколлекторных электродвигателей постоянного тока (БДПТ). Как рассказали CNews в Toshiba, TP
05.12.2016 «Тринити» представила решение «Trinity Smart Data Analysis» на базе ПО IBM

«Тринити» представила программный комплекс прогнозной аналитики «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анализ данных») для оперативного поиска, анализа и классификации неструктурированной текстовой информации. Как рассказали CNews в компании, решение про
02.03.2016 Hitachi: Как анализ данных может влиять на жизнь целого города

елающая жизнь горожан более комфортной и одновременно сокращающая количество дорожных пробок, образованных автолюбителями, блуждающими в поисках парковочного места. Это яркий пример того, как простой анализ данных может повлиять на жизнь целого города и каждого его жителя в отдельности. CNews: Среди компаний, входящих в Hitachi Group, только Hitachi Data Systems занимается разработкой таких
23.10.2015 Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture

едственно в Apache Hadoop или Teradata Database. В то же время, объединив Teradata Database, Teradata Aster Analytics и Hadoop в единое решение Teradata UDA Appliance, компания оптимизировала поиск и анализ данных. «С момента запуска Teradata UDA прошло более трех лет, и мы отмечаем быстрое распространение этого подхода, — заявил Оливер Рацесбергер, президент Teradata Labs. — Благодаря наши
03.09.2014 Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf

этого года. «Данное сотрудничество позволит предоставить пользователям Flipbox от Polymedia видеосвязь более современного уровня. А интеграция Flipbox и TrueConf Online в сфере образования превращает интеллектуальный дисплей в мощный инструмент для дистанционного образования, популярность которого ежегодно возрастает», - говорит директор по развитию компании TrueConf Дмитрий Одинцов. По сло
17.07.2014 Интеллектуальный банкомат Fujitsu получил пропуск на европейский рынок

язных и разорванных; отслеживание — отслеживание информации о клиентах при идентификации фальшивых банковских билетов. В целом произведенное в Испании решение Fujitsu ATM серии 100 представляет собой интеллектуальный банкомат, который обеспечивает: разнообразные модели приема банкнот и выдачи принятых банкнот (заказчики могут выбрать наиболее подходящую модель приема и последующей выдачи ба
07.03.2014 Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ

т помочь обнаруживать всплески поведения, ассоциируемого с ВИЧ, и своевременно предотвращать эпидемии. К такому выводу пришли авторы исследования Калифорнийского университета (UCLA). Они считают, что анализ данных социальных сетей, обновляемых в реальном времени (например, Twitter), поможет отслеживать рискованное сексуальное поведение, распространение тяжелых наркотиков и другие, связанные
25.06.2013 Data Mining: поиск закономерностей

ь. Также при анализе могут выявиться совершенно другие закономерности, а не те, на которые заказчик рассчитывал изначально", – отметил Максим Гончаров. Использование по-умному Основными потребителями Data Mining в России, по словам экспертов, по-прежнему остаются банки, ритейл и телекоммуникационные компании. Андрей Свирщевский, руководитель направлений аналитики и гарантирования доходов ко
09.10.2012 «Интеллектуальный перекресток» Optima избавит города от «пробок»

Группа Optima сообщила о выводе на рынок новой разработки «Интеллектуальный перекресток» — автоматизированного комплекса управления светофорными объектами на городских перекрестках, который решает одну из ключевых проблем транспортной отрасли — перегру
09.10.2012 «Интеллектуальный перекресток» группы Optima избавит города от «пробок»

Группа Optima сообщила о выводе на рынок новой разработки «Интеллектуальный перекресток» – автоматизированного комплекса управления светофорными объектами на городских перекрестках, который решает одну из ключевых проблем транспортной отрасли – перегру
22.02.2012 Новая версия Oracle Communications Data Model упрощает анализ данных для телекома

азы данных. Решение поддерживает комплексный анализ тенденций (trending) и глубинный анализ данных (data mining) и предоставляет широкий спектр информационных панелей. Все эти возможности предн
15.02.2012 Oracle оснастила Oracle Database 11g новой опцией для анализа «Больших данных»

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Advanced Analytics, новой опции для СУБД Oracle Database 11g, которая объединяет среду статистических исследований Oracle R Enterprise и Oracle Data Mining. Продукт Oracle Advanced Analytics реализует концепцию аналитики, встроенной в базу данных, перемещая алгоритмы к данным, хранящимся в Oracle Database 11g и Oracle Exadata. Это отли
26.10.2011 В России появился интеллектуальный медиацентр Ellion TVRoi T1

Компания «Цифровые Системы», входящая в Группу Компаний «DiGiS», являясь эксклюзивным российским дистрибьютором продукции Ellion Digital Inc., вывела на рынок интеллектуальный медиацентр Ellion TVRoi T1. Это гибрид мультиформатного Full HD-медиаплеера и мультимедийного неттопа на основе ОС Android 2.2. Устройство поддерживает все современные форматы,
07.10.2011 NXP и Landis+Gyr продемонстрировали интеллектуальный счетчик с технологией NFC

жбы и конечные пользователи смогут получать удобный доступ к данным интеллектуального счетчика и считывать их в режиме реального времени с помощью смартфона, говорится в сообщении NXP Semiconductors. Интеллектуальный счетчик с технологией NFC — это результат совместных усилий компаний NXP и Landis+Gyr. Модель для демонстраций объединяет модульный электросчетчик Landis+Gyr E350 и ИС NXP PN51
15.03.2011 Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер

силение передачи голоса и данных, улучшенная чувствительность встроенной антенны и мощность ее сигнала, опционная внешняя антенна и усовершенствованное управление устройством. Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер NETGEAR на основе технологического партнерства с компанией Nextivity выпустила в 2010 году первое поколение интеллектуальных повторителей MSRB2100.
22.07.2010 Разработана новая методика многомерного Data Mining

ики систем, важной функциональной задачей которых является извлечение информации - поисковых машин, систем агрегации данных, банковских систем, и т.д. Согласно предварительной информации, новый метод Data Mining отличается от так называемого "многомерного масштабирования" (MDS, MuiltiDimensional Scaling), разработанного ещё в 1930-е годы и использовавшегося для поиска данных в многомерных м
16.07.2010 Refrion представила интеллектуальный щит управления Intellboard

Компания Refrion разработала интеллектуальный щит управления Intellboard с интегрированным контроллером для управления сухими градирнями и выносными воздушными конденсаторами через интернет. Устройство, укомплектованное си
16.03.2009 Интеллектуальный капитал: приказано сохранить

равило, подразумевается следующий набор понятий: прибыль, рост рыночной стоимости компании, рост конкурентоспособности, способность динамично реагировать на изменения рынка, инновационные результаты. Интеллектуальный капитал влияет на все эти показатели, однако оценить степень влияния — нетривиальная задача. Причина проста: неоднозначна связь ИК с прибылью. Ценность знаний определяется тем,
29.07.2008 Business Box ввел в Петербурге «Интеллектуальный номер»

Компания Effortel Russia в рамках проекта Business Box начала предоставлять услугу «Интеллектуальный номер» на территории Санкт-Петербурга. «Интеллектуальный номер» представляет собой функционал обработки входящих сообщений, использующий такие сервисы, как автосекретарь
12.07.2007 Teradata Warehouse Miner 5.1 помогает компаниям предсказывать будущее

Компания Teradata, подразделение корпорации NCR, объявила о выпуске системы Teradata Warehouse Miner 5.1, позволяющей встраивать в корпоративное хранилище данных Teradata технологии data mining, предоставляемые другими поставщиками. Прогрессивные технологии Teradata позволяют не только получать аналитическую картину прошлого в масштабах последнего квартала, недели, вчерашн
20.10.2006 ОТР провела конференцию "Хранилище данных – интеллектуальный центр банка"

Компания ОТР совместно с партнерами Oracle (СНГ) и SAP (СНГ) провели конференцию «Хранилище данных – интеллектуальный центр банка и один из важнейших инструментов управления бизнесом». На конференции собрались представители крупнейших московских банков - директора ИТ-служб и специалисты ответс
08.06.2006 Cisco предложила интеллектуальный сервисный шлюз ISG

006 компания Cisco Systems объявила о появлении на рынке новой функции для маршрутизаторов Cisco 10000, Cisco 7200 и Cisco 7301. Эта функция получила название ISG (Intelligent Services Gateway — интеллектуальный сервисный шлюз). Cisco ISG учитывает особенности абонентов, позволяет лучше управлять имеющимися ресурсами и более эффективно контролировать доступ. Все это означает, что периф
03.10.2005 FIFA протестировала интеллектуальный мяч

да мяч пересек линию ворот. Микрочип посылает закодированный радиосигнал нескольким антеннам. Длина устройства внутри мяча составляет всего 15 мм. При этом внешне новый мяч неотличим от стандартного. Интеллектуальный спортивный снаряд будет протестирован сначала в Японии. Вполне возможно, что такой мяч будет использоваться на чемпионате мира в 2006 году в Германии.
02.12.2002 "Форвард Технологии" представил интеллектуальный дисковый массив

Компания "Форвард Технологии" объявила о выпуске интеллектуального дискового массива Forward StorAge FC. Интеллектуальный внешний дисковый массив Forward StorAge FC предназначен для использования в сетях хранения данных. Управляющим элементом массива служит разработанная компанией "Форвард Техноло
01.12.1998 Qualcomm выпустит в продажу интеллектуальный телефон PdQ с операционной системой Palm

В будущем году корпорация Qualcomm планирует выпустить в продажу интеллектуальный телефон PdQ с операционной системой Palm. Устройство будет оснащено экраном, как у PalmPilot, и откидной клавиатурой; на нем должны работать все приложения для Palm III; в каче

Публикаций - 1964, упоминаний - 2013

Data Mining и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24276 151
SAP SE 5165 113
Oracle Corporation 6577 108
IBM - International Business Machines Corp 9382 94
7859 80
Ростелеком 10947 67
Google LLC 11512 60
SAS Institute 956 58
Intel Corporation 12002 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11452 56
Yandex - Яндекс 6751 55
Прогноз 1600 55
Huawei 3772 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8534 48
Apple Inc 11790 43
МегаФон 8176 42
Meta Platforms - Facebook 4397 38
Samsung Electronics 10070 36
Cisco Systems 5047 35
Nvidia Corp 3369 35
Цифра ГК 2327 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3173 32
Крок - Croc 1768 31
Teradata 208 31
HP Inc. 5645 30
Amazon Inc - Amazon.com 2936 30
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1050 30
Softline - Софтлайн 2514 29
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4652 25
Dell EMC 4992 25
Sony 6508 24
Ростех - Автоматика Концерн 1604 23
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1596 23
Philips 2042 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2109 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3492 22
Корус Консалтинг ГК 1177 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1437 22
SAP CIS - САП СНГ 853 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6828 64
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 63
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2699 47
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 37
РЖД - Российские железные дороги 1831 30
Альфа-Банк 1704 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 962 23
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 22
Почта России ПАО 2050 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 19
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 251 18
Газпром нефть 575 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2130 18
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 346 16
Россети Ленэнерго 1700 15
ГПБ - Газпромбанк 1042 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 618 14
Лента - Сеть розничной торговли 1973 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 529 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1542 12
LinkedIn 620 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 419 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 710 11
Ингосстрах СПАО 402 11
Ак Барс Банк 267 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 792 11
Газпром ПАО 1289 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 179 10
Мосэнерго ПАО 126 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 204 9
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 473 9
ПГК - Первая грузовая компания 196 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 422 9
ВТБ - ВТБ24 662 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 8
Транснефть 295 8
Coursera 49 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10918 85
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5651 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2928 49
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4809 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5246 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1791 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3677 38
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4462 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2721 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4274 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1868 31
Федеральное казначейство России 1690 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1323 30
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 751 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2457 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2627 27
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 771 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 23
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1328 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 879 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2353 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1339 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1155 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3192 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 16
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 147 16
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 303 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3178 15
МИД РФ - Министерство иностранных дел 413 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 148 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 109 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1857 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1325 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1819 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 13
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 59 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2606 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 300 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6202 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 688 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 199 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 616 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 295 3
Единая Россия - Политическая партия 287 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 3
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 234 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 3
OWASP - Open Web Application Security Project 87 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
Демократическая политическая партия США 112 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 90 2
АФТ - Ассоциация Финтех 126 2
ЛДПР 103 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2688 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 17 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 9 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 7 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
Linux Foundation 179 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 215 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61477 773
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46811 597
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29022 464
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11190 397
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20038 356
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23164 325
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6024 308
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8185 297
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28375 269
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4316 266
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4423 260
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15144 251
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16962 245
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10659 218
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4984 197
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25045 193
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8939 191
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2941 189
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23223 181
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9370 176
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11294 172
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24211 172
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5576 164
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20215 157
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11943 149
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12029 147
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13665 147
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12152 145
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6627 145
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10269 141
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6362 134
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4949 134
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6311 126
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10565 123
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9937 120
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20899 119
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4857 119
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23711 117
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13446 112
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10414 111
Microsoft Office 3610 64
Microsoft Windows 15265 63
Google Android 13614 59
Linux OS 9407 48
Apple iOS 7486 47
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 917 41
Apache Hadoop 416 41
Microsoft Windows 2000 8661 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4785 40
Microsoft SQL Server 1549 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4886 38
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 37
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 960 33
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4015 33
Apple iPhone 6 4861 31
Oracle Java - язык программирования 2938 30
Microsoft Azure 1377 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3078 28
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 27
Python - высокоуровневый язык программирования 779 27
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2214 27
Apple iPad 3824 26
Microsoft Office Excel 1157 25
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 299 22
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 532 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1085 22
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1313 21
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 177 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1346 19
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 236 18
Google YouTube - Видеохостинг 2619 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2635 17
МТС Exolve 42 17
Microsoft SharePoint Products and Technologies 795 16
Qlik Qlikview 116 16
Microsoft Skype 2022 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2944 15
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1918 15
ВГТРК - Смотрим 597 15
Казарин Станислав 160 18
Путин Владимир 3036 17
Паршин Максим 314 17
Лысенко Эдуард 296 15
Симаков Олег 113 14
Петров Михаил 138 13
Рудзевич Мария 36 13
Хайруллин Айрат 92 13
Катамадзе Анна 89 13
Ципорин Павел 92 13
Власов Сергей 98 12
Панов Евгений 16 12
Кудрин Алексей 123 12
Кирюшин Сергей 76 12
Малков Павел 51 12
Терещенко Денис 77 12
Шадаев Максут 892 12
Албычев Александр 137 12
Петрушин Андрей 101 12
Меджитов Тимур 85 12
Малахов Александр 20 12
Семенов Алексей 81 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Копырин Федор 11 11
Аршавский Анджей 31 11
Геллер Анатолий 12 11
Швиндт Антоний 13 11
Сирота Юрий 67 11
Осипов Владимир 21 11
Разумовский Дмитрий 109 11
Егоров Максим 31 11
Чаркин Евгений 278 11
Кулешов Василий 11 11
Песчанских Георгий 38 11
Натрусов Артем 268 10
Скрыпник Назарий 14 10
Карапузов Алексей 20 10
Кирьянова Александра 111 10
Алифанов Кирилл 65 9
Мясин Антон 10 9
Россия - РФ - Российская федерация 137210 1011
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41656 271
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51335 241
Европа 21515 135
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13918 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16698 93
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16376 90
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14008 83
Земля - планета Солнечной системы 10242 82
Германия - Федеративная Республика 12468 73
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13179 64
Казахстан - Республика 5376 54
Япония 13171 54
Солнце - звезда Солнечной системы 5061 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7064 47
Франция - Французская Республика 7733 47
Беларусь - Белоруссия 5447 43
Солнечная система - Solar system 2492 40
Украина 7495 39
Индия - Bharat 5316 36
Азия - Азиатский регион 5361 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2936 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2698 30
Южная Корея - Республика 6532 27
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2802 27
Россия - УФО - Тюменская область 1076 27
Канада 4812 27
Испания - Королевство 3679 24
Бразилия - Федеративная Республика 2310 24
Россия - УФО - Екатеринбург 3750 23
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1129 23
Африка - Африканский регион 3409 23
США - Калифорния 4570 21
Италия - Итальянская Республика 4296 20
Россия - СФО - Новосибирск 4104 20
Узбекистан - Республика 1652 19
Финляндия - Финляндская Республика 3566 18
Европа Восточная 3046 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1614 17
Швеция - Королевство 3592 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46206 451
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48769 439
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27446 309
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22916 252
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17419 237
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12559 202
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13107 196
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10520 141
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15748 140
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9297 137
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8088 129
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7083 126
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7614 113
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6425 100
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Энергетика - Energy - Energetically 4850 84
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6653 82
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5435 79
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10661 76
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4835 75
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9625 72
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5445 71
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5190 67
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5750 67
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5545 64
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2785 60
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Кредитование - Сrediting - Заём 6469 56
Английский язык 6444 55
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 766 8
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 225 4
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 34 4
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 163 4
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 4
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 4
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U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 4
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 73 3
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 289 3
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