Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением

Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением, состоящий из цифровых светофорных панелей, дорожного контроллера и системы «Цифровой двойник светофора». Решение обеспечивает подключение обзорного видеонаблюдения, детекторов транспорта, метеостанции, а также дополнительных датчиков – температуры, влажности, потребления электроэнергии, качества воздуха и уровня CO 2 .

Сегодня в городах распространена ситуация, при которой отсутствует централизованное управление дорожными контроллерами и, как следствие, возможность удаленной настройки транспортных потоков, используются устаревшие дорожные контроллеры без каких-либо средств мониторинга, а сами светофоры не обеспечивают информативность и читаемость сигнала при попадании прямых солнечных лучей. Кроме того, зачастую отсутствует резервное электропитание для сохранения работоспособности светофоров на перекрестках. Эти задачи решает «Цифровой светофор» Sitronics Group.

Преимуществами решения станут дистанционное подключение светофорных объектов к единому центру управления дорожным движением городской агломерации через различные интерфейсы, применение открытых API, высокая надежность и информативность светофоров с динамической регулировкой яркости. Кроме того, система позволяет обеспечить адаптивное управление транспортными потоками, а также создание динамической транспортной модели на основе данных от детекторов транспортных потоков.

«Применение «Цифрового светофора» повысит эффективность использования улично-дорожной сети и уровень безопасности дорожного движения. Это современный цифровой инструмент для оперативного, комфортного и эффективного управления дорожным движением в городской агломерации. Еще одним результатом внедрения системы может стать снижение эксплуатационных расходов на содержание светофорных объектов за счет средств дистанционного мониторинга, а также экономии на электроэнергии за счет динамической регулировки яркости светофоров», — отметил руководитель отдела продаж в транспортной отрасли Sitronics Group Игорь Ежков.

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Система может быть интегрирована с цифровыми платформами ИТС агломераций, а также с «Цифровой платформой управления транспортными системами» разработки Sitronics Group, которая позволяет реализовать комплексное «умное» управление дорожным движением города или региона.