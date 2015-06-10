Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding

информатизации Республики Беларусь в Минске состоялась совместная XLIII сессия Совета и 18-я сессия Эксплуатационного комитета Международной организации космической связи «Интерспутник », в кото

27-28 мая с.г. в г. Будапеште (Венгрия) состоялась совместная XLII сессия Совета и 17-я сессия Эксплуатационного комитета Международной организации космической связи «Интерспутник », в кото

иняли участие в работе совместной 39-й сессии совета и 13-й сессии эксплуатационного комитета МОКС « Интерспутник ». В ходе мероприятия на пост председателя эксплуатационного комитета МОКС « Ин

Международная организация космической связи " Интерспутник " и компания Eutelsat Communications объявили о подписании крупного контракта о д

Компания « Интерспутник Холдинг» объявила о начале коммерческой деятельности своего дочернего предприяти

Компания « Интерспутник Холдинг» объявила о начале коммерческой деятельности своего дочернего предприяти

Российский оператор спутниковой связи «Исател», входящий в группу компаний « Интерспутник Холдинг», объявил о новых назначениях, произошедших недавно в компании. Позицию

До нового назначения Александр Комарицкий работал в должности старшего менеджера по продажам МОКС « Интерспутник ». Его кандидатура была выдвинута акционером ООО «Исател» — компанией « Интерсп

ноября 2006 года по приглашению генерального директора Международной организации космической связи « Интерспутник » г-на Белова в г. Москва состоялась 4-ая сессия Эксплуатационного комитета, в ко

ник» г-н Белов. — Диверсификация деятельности и переход к современным бизнес-моделям позволят « Интерспутнику » не только значительно расширить спектр предоставляемых услуг, но и выйти на ка

льно вступил в должность генерального директора Международной организации космической связи (МОКС) « Интерспутник ». Г-н Белов, работающий с 1999 г. в должности заместителя генерального директора

Международная организация космической связи (МОКС) " Интерспутник " и телеканал "Русский Мир", осуществляющий круглосуточное вещание в США на русск

информатизации в Москве прошла 32 сессия совета международной организации космической связи (МОКС) " Интерспутник ". На очередной срок был единогласно избран Министр РФ по связи и информатизации,

Международная организация космической связи (МОКС) " Интерспутник " и Окружная телерадиокомпания "Югра" подписали контракт на аренду емкости спутни

утниковой связи, объявили сегодня о подписании дистрибьюторского соглашения, на основании которого " Интерспутнику " предоставляются права на продажу спутниковой емкости и спутниковых телекоммуни

координатой 14 град. з.д. в мае 2002 г. По соглашению с компанией ГПКС, владеющей этим спутником, " Интерспутнику " будет выделено 9 транспондеров в С-диапазоне с зональными диаграммами для обес

Международная компания связи (МКС) и Международная организация космической связи " Интерспутник " подписали меморандум о сотрудничестве. МКС и " Интерспутник " намерены раз