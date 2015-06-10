Разделы

Интерспутник МОКС Международная организация космической связи Intersputnik Holding

Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding

СОБЫТИЯ


10.06.2015 Избран председатель Совета «Интерспутника»

информатизации Республики Беларусь в Минске состоялась совместная XLIII сессия Совета и 18-я сессия Эксплуатационного комитета Международной организации космической связи «Интерспутник», в кото
28.05.2014 Питер Вари избран председателем совета «Интерспутника»

27-28 мая с.г. в г. Будапеште (Венгрия) состоялась совместная XLII сессия Совета и 17-я сессия Эксплуатационного комитета Международной организации космической связи «Интерспутник», в кото
01.11.2012 ГПКС и «Интерспутник Холдинг» будут совместно предоставлять ресурс спутников серии «Экспресс»

Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и компания «Интерспутник Холдинг», являющаяся дочерним предприятием международной организации космической
18.11.2011 Ксения Дроздова переизбрана на должность председателя эксплуатационного комитета МОКС «Интерспутник»

иняли участие в работе совместной 39-й сессии совета и 13-й сессии эксплуатационного комитета МОКС «Интерспутник». В ходе мероприятия на пост председателя эксплуатационного комитета МОКС «Ин
18.01.2010 "Интерспутник" арендует 16 транспондеров у Eutelsat для спутникового ТВ-вещания в России

Международная организация космической связи "Интерспутник" и компания Eutelsat Communications объявили о подписании крупного контракта о д
01.12.2008 «Исател» пришел в Таджикистан

Компания «Интерспутник Холдинг» объявила о начале коммерческой деятельности своего дочернего предприяти
16.10.2007 «Интерспутник Холдинг» развивает бизнес в Средней Азии

Компания «Интерспутник Холдинг» объявила о начале коммерческой деятельности своего дочернего предприяти
25.01.2007 В «Исател» — новые назначения

Российский оператор спутниковой связи «Исател», входящий в группу компаний «Интерспутник Холдинг», объявил о новых назначениях, произошедших недавно в компании. Позицию

09.01.2007 У «Исатела» — новый руководитель

До нового назначения Александр Комарицкий работал в должности старшего менеджера по продажам МОКС «Интерспутник». Его кандидатура была выдвинута акционером ООО «Исател» — компанией «Интерсп
16.11.2006 "Интерспутник" увеличит уставный капитал

ноября 2006 года по приглашению генерального директора Международной организации космической связи «Интерспутник» г-на Белова в г. Москва состоялась 4-ая сессия Эксплуатационного комитета, в ко
14.07.2006 "Интерспутник" построит земные станции для "Голден Телекома"

Компания «Интерспутник Холдинг», дочернее предприятие международной организации космической связи «И
01.02.2006 "Интерспутник Холдинг" начал коммерческую деятельность

ник» г-н Белов. — Диверсификация деятельности и переход к современным бизнес-моделям позволят «Интерспутнику» не только значительно расширить спектр предоставляемых услуг, но и выйти на ка
15.04.2005 Гендиректор "Интерспутника" вступил в должность

льно вступил в должность генерального директора Международной организации космической связи (МОКС) «Интерспутник». Г-н Белов, работающий с 1999 г. в должности заместителя генерального директора
18.02.2004 "Интерспутник" обеспечит спутниковое телевещание из России в США

Международная организация космической связи (МОКС) "Интерспутник" и телеканал "Русский Мир", осуществляющий круглосуточное вещание в США на русск
27.11.2003 Леонид Рейман избран председателем Совета МОКС "Интерспутник"

информатизации в Москве прошла 32 сессия совета международной организации космической связи (МОКС) "Интерспутник". На очередной срок был единогласно избран Министр РФ по связи и информатизации,
19.12.2002 Окружная телерадиокомпания "Югра" начинает спутниковое вещание в системе "Интерспутник"

Международная организация космической связи (МОКС) "Интерспутник" и Окружная телерадиокомпания "Югра" подписали контракт на аренду емкости спутни
22.08.2002 Операторы спутниковой связи "Интерспутник" и "Евтелсат" заключили дистрибьюторское соглашение

утниковой связи, объявили сегодня о подписании дистрибьюторского соглашения, на основании которого "Интерспутнику" предоставляются права на продажу спутниковой емкости и спутниковых телекоммуни
26.06.2001 "Интерспутник" сообщила о неисправности спутника связи "Экспресс-2"

координатой 14 град. з.д. в мае 2002 г. По соглашению с компанией ГПКС, владеющей этим спутником, "Интерспутнику" будет выделено 9 транспондеров в С-диапазоне с зональными диаграммами для обес
09.02.2001 МКС и "Интерспутник" подписали меморандум о сотрудничестве

Международная компания связи (МКС) и Международная организация космической связи "Интерспутник" подписали меморандум о сотрудничестве. МКС и "Интерспутник" намерены раз
01.11.2000 Концепция по созданию группировки легких спутников одобрена на сессии совета "Интерспутника"

Сегодня организация "Интерспутник" объявила о прошедшей 25-26 октября 2000 г. в Софии (Болгария) по приглашению Ад
26.06.2000 Выведен на орбиту новый спутник связи "Экспресс-3А"

ником серии "Экспресс-А" в космическом сегменте Международной Организации Космической Связи (МОКС) "Интерспутник". Новый спутник, предназначенный для замены действующего спутника "Стационар-11"

