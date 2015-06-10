Получите все материалы CNews по ключевому слову
Интерспутник МОКС Международная организация космической связи Intersputnik Holding
СОБЫТИЯ
|10.06.2015
|
Избран председатель Совета «Интерспутника»
информатизации Республики Беларусь в Минске состоялась совместная XLIII сессия Совета и 18-я сессия Эксплуатационного комитета Международной организации космической связи «Интерспутник», в кото
|28.05.2014
|
Питер Вари избран председателем совета «Интерспутника»
27-28 мая с.г. в г. Будапеште (Венгрия) состоялась совместная XLII сессия Совета и 17-я сессия Эксплуатационного комитета Международной организации космической связи «Интерспутник», в кото
|01.11.2012
|
ГПКС и «Интерспутник Холдинг» будут совместно предоставлять ресурс спутников серии «Экспресс»
Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и компания «Интерспутник Холдинг», являющаяся дочерним предприятием международной организации космической
|18.11.2011
|
Ксения Дроздова переизбрана на должность председателя эксплуатационного комитета МОКС «Интерспутник»
иняли участие в работе совместной 39-й сессии совета и 13-й сессии эксплуатационного комитета МОКС «Интерспутник». В ходе мероприятия на пост председателя эксплуатационного комитета МОКС «Ин
|18.01.2010
|
"Интерспутник" арендует 16 транспондеров у Eutelsat для спутникового ТВ-вещания в России
Международная организация космической связи "Интерспутник" и компания Eutelsat Communications объявили о подписании крупного контракта о д
|01.12.2008
|
«Исател» пришел в Таджикистан
Компания «Интерспутник Холдинг» объявила о начале коммерческой деятельности своего дочернего предприяти
|16.10.2007
|
«Интерспутник Холдинг» развивает бизнес в Средней Азии
Компания «Интерспутник Холдинг» объявила о начале коммерческой деятельности своего дочернего предприяти
|25.01.2007
|
В «Исател» — новые назначения
Российский оператор спутниковой связи «Исател», входящий в группу компаний «Интерспутник Холдинг», объявил о новых назначениях, произошедших недавно в компании. Позицию
|09.01.2007
|
У «Исатела» — новый руководитель
До нового назначения Александр Комарицкий работал в должности старшего менеджера по продажам МОКС «Интерспутник». Его кандидатура была выдвинута акционером ООО «Исател» — компанией «Интерсп
|16.11.2006
|
"Интерспутник" увеличит уставный капитал
ноября 2006 года по приглашению генерального директора Международной организации космической связи «Интерспутник» г-на Белова в г. Москва состоялась 4-ая сессия Эксплуатационного комитета, в ко
|14.07.2006
|
"Интерспутник" построит земные станции для "Голден Телекома"
Компания «Интерспутник Холдинг», дочернее предприятие международной организации космической связи «И
|01.02.2006
|
"Интерспутник Холдинг" начал коммерческую деятельность
ник» г-н Белов. — Диверсификация деятельности и переход к современным бизнес-моделям позволят «Интерспутнику» не только значительно расширить спектр предоставляемых услуг, но и выйти на ка
|15.04.2005
|
Гендиректор "Интерспутника" вступил в должность
льно вступил в должность генерального директора Международной организации космической связи (МОКС) «Интерспутник». Г-н Белов, работающий с 1999 г. в должности заместителя генерального директора
|18.02.2004
|
"Интерспутник" обеспечит спутниковое телевещание из России в США
Международная организация космической связи (МОКС) "Интерспутник" и телеканал "Русский Мир", осуществляющий круглосуточное вещание в США на русск
|27.11.2003
|
Леонид Рейман избран председателем Совета МОКС "Интерспутник"
информатизации в Москве прошла 32 сессия совета международной организации космической связи (МОКС) "Интерспутник". На очередной срок был единогласно избран Министр РФ по связи и информатизации,
|19.12.2002
|
Окружная телерадиокомпания "Югра" начинает спутниковое вещание в системе "Интерспутник"
Международная организация космической связи (МОКС) "Интерспутник" и Окружная телерадиокомпания "Югра" подписали контракт на аренду емкости спутни
|22.08.2002
|
Операторы спутниковой связи "Интерспутник" и "Евтелсат" заключили дистрибьюторское соглашение
утниковой связи, объявили сегодня о подписании дистрибьюторского соглашения, на основании которого "Интерспутнику" предоставляются права на продажу спутниковой емкости и спутниковых телекоммуни
|26.06.2001
|
"Интерспутник" сообщила о неисправности спутника связи "Экспресс-2"
координатой 14 град. з.д. в мае 2002 г. По соглашению с компанией ГПКС, владеющей этим спутником, "Интерспутнику" будет выделено 9 транспондеров в С-диапазоне с зональными диаграммами для обес
|09.02.2001
|
МКС и "Интерспутник" подписали меморандум о сотрудничестве
Международная компания связи (МКС) и Международная организация космической связи "Интерспутник" подписали меморандум о сотрудничестве. МКС и "Интерспутник" намерены раз
|01.11.2000
|
Концепция по созданию группировки легких спутников одобрена на сессии совета "Интерспутника"
Сегодня организация "Интерспутник" объявила о прошедшей 25-26 октября 2000 г. в Софии (Болгария) по приглашению Ад
|26.06.2000
|
Выведен на орбиту новый спутник связи "Экспресс-3А"
ником серии "Экспресс-А" в космическом сегменте Международной Организации Космической Связи (МОКС) "Интерспутник". Новый спутник, предназначенный для замены действующего спутника "Стационар-11"
