Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭОС СЭВ
Сервер Электронного Взаимодействия
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Публикаций - 39, упоминаний - 82
ЭОС СЭВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭОС - Электронные офисные системы 990 6
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
|Бизнес ИТ 34 3
|КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Макаров Станислав 111 1
|Храмцовская Наталья 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770177, в очереди разбора - 673859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770177, в очереди разбора - 673859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru