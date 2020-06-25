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ЭОС СЭВ
Сервер Электронного Взаимодействия


25.06.2020 ЭОС представила новую версию СЭД «ДЕЛО» 2
06.11.2018 Органы госвласти и местного самоуправления Якутии развивают электронный документооборот на базе системы ЭОС «Дело» 3
10.07.2018 В туркомплексе «Жемчужина Алтая» внедрена СЭД «Дело» 2
17.05.2017 СЭД «Дело» обзавелась новыми инструментами для работы с ЭП и персонализации 4
04.04.2017 К СЭД в системе «ДЕЛО» подключены более 1500 сотрудников органов власти Ставропольского края 1
21.03.2017 Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint 1
12.05.2016 Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на всей территории Беларуси обеспечила система «Электронное Дело» 3
22.03.2016 EOS for SharePoint 4.2: гибкость, удобство и эффективность 1
22.10.2015 Вышла СЭД «Дело» 15.3: новые принципы работы с документами и веб-интерфейс 7
19.10.2015 Комитет по образованию Барнаула осваивает новые возможности СЭД «Дело» 2
20.04.2015 Власти Якутска: Ни один сотрудник не представляет свою работу без СЭД 1
01.04.2015 В Аппарате Правительства Ставропольского края внедрили СЭД «Дело» 1
03.03.2015 Правильное внедрение СЭД. Опыт Правительства Карачаево-Черкессии 1
06.10.2014 ЭОС выпустила СЭД «Дело» версии 14.2 с дополнительными инструментами для коллективной работы 1
28.07.2014 В Северной Осетии-Алании продолжается развитие СЭД «Дело» 1
17.02.2014 «Дело» в Камчатском крае: этапы и итоги создания единой системы e-документооборота 3
17.02.2014 Завершено внедрение СЭД «Дело» в мэрии Читы 1
12.02.2014 Камчатский край подключил к единой системе документооборота Законодательное Собрание и муниципальные районы 5
11.02.2014 Завершен очередной этап внедрения СЭД «Дело» в органах власти Республики Северная Осетия-Алания 1
02.12.2013 Департамент финансов Брянской области приобрел около 100 рабочих мест СЭД «Дело» 2
13.11.2013 «Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело» 1
11.11.2013 В Якутской городской Думе началось внедрение СЭД «Дело» 3
25.07.2013 Роман Шередин: В ИТ-системе Роскомнадзора совершается 13 тыс. операций в час 1
29.05.2013 Правительство Камчатского края: E-документооборот сделал нашу работу более оперативной 1
16.04.2013 Администрация Нарьян-Мара внедряет СЭД «Дело» 1
18.03.2013 Интеграция СЭД: разбираем узкие места 4
06.03.2013 Муниципальные структуры Барнаула обновляют СЭД «Дело» 2
20.02.2013 Правительство Республики Алтай перешло на новую версию СЭД «Дело» 2
10.12.2012 В органах исполнительной власти Ненецкого АО более 550 пользователей работают в СЭД «Дело» 3
16.10.2012 Роспотребнадзор Якутии расширяет сферу применения СЭД «Дело» 1
20.08.2012 ЭОС обеспечила оказание госуслуг на базе СЭД «Дело» 1
19.06.2012 Вышла новая версия СЭД «Дело» 2
19.09.2011 20 октября в Москве пройдет конференция ЭОС «Осенний документооборот–2011» 1
12.09.2011 ЭОС предлагает СЭД «Дело» органам госвласти муниципальных образований РФ на льготных условиях 1
11.08.2011 ЭОС выпустила новую версию СЭД «Дело» 1
05.04.2011 С 19 по 22 апреля пройдёт конференция «Весенний документооборот - 2011» 2
21.03.2011 Вышла СЭД «Дело» версии 11.0 с тремя новыми подсистемами 8
15.03.2011 С 19 по 22 апреля пройдёт конференция «Весенний документооборот - 2011» 2
27.10.2010 Елена Мамышева: Автоматизация госструктур защитит граждан 2

Публикаций - 39, упоминаний - 82

ЭОС СЭВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 990 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Бизнес ИТ 34 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Окружная администрация города Якутска 6 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
ЭОС Дело СЭД 625 33
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
OpenText Documentum 191 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android 10751 1
Microsoft Excel 438 1
Инфосистемы-КС 2 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Макаров Станислав 111 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Восточная Сибирь 191 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770177, в очереди разбора - 673859.
Создано именных указателей - 46354.
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