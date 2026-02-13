Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лабушкин Юрий
СОБЫТИЯ
|13.02.2026
|«Базальт СПО» и Георгиевский колледж открыли лабораторию по практико-ориентированной подготовке ИТ-специалистов 1
|03.03.2015
|Правильное внедрение СЭД. Опыт Правительства Карачаево-Черкессии 1
Лабушкин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Бизнес ИТ 47 1
|Гранит-Центр НПП 47 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 1189 1
|Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
|ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
|ЭОС АРМ руководителя 77 1
|Гранит-Центр НПП - Web Universus 1 1
|ЭОС Дело-web 209 1
|ЭОС Дело СЭД 219 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158442 2
|Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 350 1
|Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 1
|Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.