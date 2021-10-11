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МЭДО
межведомственный электронный документооборот


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
16.07.2021 Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1 2
16.06.2021 Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде 1
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами 4
07.05.2021 Минцифры упростит электронный документооборот 4
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
14.09.2020 Власти хотят лишить российский бизнес бумажных архивов 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
27.08.2020 «Ланит» запустил новый продукт для интеграции внутреннего и внешнего юридически значимого документооборота 1
26.08.2020 В Минкомсвязи возобновил работу экспертный совет по совершенствованию ЭДО в органах госвласти 3
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
25.06.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
01.10.2018 Минэк рассчитывает оцифровать процесс создания российских законов к 2020 году 1
26.07.2018 Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы 1
30.11.2017 «Госуслуги 2.0» или какими будут электронные услуги через несколько лет 2
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
15.06.2017 «Этлас-Софт» обновила СЭД и электронный архив «Этлас» до версии 6.0 1
13.06.2017 Администрация Владивостока расширила возможности СЭД «Дело» 1
23.05.2017 Путину написали программу: Россиян заставят платить за электронное правительство 1
17.05.2017 СЭД «Дело» обзавелась новыми инструментами для работы с ЭП и персонализации 2
10.10.2016 Система электронного документооборота в Ростовской области признана передовой 5
06.10.2016 Регионы предложили включить СЭД «Дело» в рабочее место госслужащего 1
03.10.2016 «Интертраст» обновила систему управления документами CompanyMedia до версии 4.5 1
27.07.2016 «Диджитал Дизайн» модернизировал СЭД для ФОМС 1
22.06.2016 «Диджитал Дизайн» завершил модернизацию СЭД Росстандарта 1
16.06.2016 «Диджитал Дизайн» автоматизирует документооборот Росморречфлота 1

Публикаций - 107, упоминаний - 142

МЭДО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
АйТи 751 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
Microsoft Corporation 11077 6
CompanyMedia 111 5
Directum - Директум 645 5
SAP SE 3212 4
Docsvision - ДоксВижн 773 4
ОТР 135 4
Ланит ГК 1156 3
OpenText 160 3
IBM 3539 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Бизнес ИТ 34 2
Программный продукт ГК 92 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Google LLC 7148 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Oracle Corporation 3344 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Эдит Про - Edit Pro 19 1
Tanais - Танаис 12 1
Открытые технологии 205 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Армада 275 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Неолант - Neolant 36 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Летограф - Letograf 63 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Крок 1219 1
Логика Бизнеса 141 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Астерос - Asteros 531 1
Почта России ПАО 1572 1
Бином 16 1
Транснефть 159 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 11
Федеральное казначейство России 766 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Счётная палата РФ 460 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 9
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Правительство РФ 2203 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Администрация Волгоградской области 12 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 14
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 32 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
OpenStack 347 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
ЭОС Дело СЭД 621 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 12
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 7
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Microsoft Windows 10 6635 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple iPad 3263 2
Microsoft Word 345 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Linux OS 4257 2
SQL - Язык программирования 433 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Ланит LanDocs 41 1
OpenText Documentum 189 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Esri ArcGIS 108 1
Java - Язык программирования 1176 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Microsoft Excel 436 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Цифровой инспектор 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
Apple macOS 925 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Ланит DocsHouse 3 1
Tizen OS - Linux 215 1
КриптоПро myDSS 17 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
Directum Solo 33 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
Четвернин Алексей 651 12
Албычев Александр 74 11
Осипов Владимир 17 11
Симаков Олег 106 11
Малков Павел 38 11
Панов Евгений 16 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Песчанских Георгий 37 11
Кулешов Василий 11 11
Копырин Федор 11 11
Геллер Анатолий 12 11
Казарин Станислав 100 11
Катамадзе Анна 72 11
Власов Сергей 76 11
Петрушин Андрей 64 11
Рудзевич Мария 34 11
Меджитов Тимур 56 11
Малахов Александр 16 11
Егоров Максим 23 11
Швиндт Антоний 13 11
Лысенко Эдуард 209 11
Кудрин Алексей 63 11
Семенов Алексей 67 11
Ципорин Павел 51 11
Хайруллин Айрат 39 11
Кирюшин Сергей 52 11
Паршин Максим 141 11
Терещенко Денис 38 11
Карапузов Алексей 12 10
Скрыпник Назарий 12 10
Кузнецов Дмитрий 40 9
Христенко Павел 11 8
Рымар Максим 36 8
Соломин Никита 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Бочков Евгений 8 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Мартынова Елена 24 6
Злобин Виталий 12 6
Дюбанов Анатолий 86 5
Россия - Российская федерация - РФ 57350 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
Россия - Новосибирская область 815 8
Россия - Калужская область 571 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Европа 3752 3
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Ростовская область 862 2
Украина 3365 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Мурманская область 291 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Россия - Ставропольский край 458 1
Россия - Краснодарский край 914 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Коррупция 22 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Региональное законодательство 45 1
Великая Отечественная война 123 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 12
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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