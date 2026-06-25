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МЭДО межведомственный электронный документооборот

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 ГосТЕЗИС перешла на МЭДО 3.0

ного документооборота. Об этом CNews сообщили представители компании «Хоулмонт». МЭДО — это система межведомственного электронного документооборота для обмена документами между госорганами. В п
05.05.2025 Система ТЕЗИС стала первым абонентом МЭДО среди вендоров СЭД

ндоров СЭД получила возможность обмениваться электронными документами с контрагентами через систему межведомственного электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители Haulmon
25.03.2025 Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2

овведения — интеграции с ключевыми государственными сервисами ПОС и СМЭВ, развитие взаимодействия с МЭДО, импортозамещение сервиса сравнения и распознавания текста документов, улучшение произво
11.07.2024 Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.2

возможность использования нескольких баз данных для оптимизации нагрузки, реализована опция использования сервиса «Крипто Про» только на одном из серверов внутри кластера, повышено удобство работы с МЭДО. Помимо этого в системе улучшены быстродействие и удобство работы, учтены пожелания пользователей. Далее — обзор особенностей новой версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС. Об этом CNews сообщили пре
10.06.2024 Глава Минцифры России поддержал предложение «СКБ Контур» об интеграции МЭДО и систем ЭДО для бизнеса ​

положительный опыт с ТЭДО, генеральный директор «СКБ Контур» предложил начать работу по интеграции межведомственного электронного документооборота и сервисов ЭДО для бизнеса. В настоящее время
25.04.2024 НАЦ «Информзащиты» подключил Роспатент к МЭДО

Информзащита») подключил Роспатент, федеральную службу по интеллектуальной собственности, к системе Межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Это система для автоматизированного о
15.09.2023 Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1

овать документы в браузере, в том числе, в совместном режиме. Обновление МЭДО Интеграция с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО) — одна из самых востребованных функций
21.04.2023 Правительство Пензенской области перешло на новую импортонезависимую версию СЭД CompanyMedia

нкциональности СЭДД, перевода пользователей на использование web-клиента и поддержки нового формата межведомственного электронного документооборота (МЭДО) версии 2.7.1. Среди других целей перех
11.04.2023 «Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД

подготовке СЭД Росрыболовства к работе с ДСП документами. Федеральное агентство по рыболовству получило возможность обмена документами с ограничительной пометкой «Для служебного пользования» (ДСП) по МЭДО и работы с ДСП документами на базе системы документационного управления «Приоритет» и платформы Docsvision, сертифицированной по требованиям безопасности информации. Об этом CNews сообщили
24.06.2022 ПАО «Ростелеком» присоединился к МЭДО силами НАЦ «Информзащиты»

Национальный аттестационный центр «Информзащиты» реализовал проект по подключению ПАО «Ростелеком» к системе межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Это позволит провайдеру совершать автоматизированный обмен документами с другими участниками МЭДО. Более того, значительно уменьшается объем ручного ввода в систему электронного д
23.06.2022 «Ростелеком» подключился к системе межведомственного электронного документооборота

«Ростелеком» присоединился к федеральной информационной системе межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Это позволит сотрудникам обмениваться документами с другими участниками системы в автоматическом режиме, кроме того, значительно уменьшится объем ручного ввода в систему электронного док
22.06.2022 Правительство Мурманской области оптимизировало СЭД для взаимодействия по МЭДО 2.7.1

ственная приемная Правительства Мурманской области», официального сайта Президента России и системы МЭДО (межведомственный электронный документооборот). В марте 2021 г. в силу вступил совместны
16.07.2021 Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1

и и массовых коммуникаций и Федеральной службы охраны Российской Федерации от 4 декабря 2020 года № 667/233, согласно которому требуется осуществить переход на новый формат с 1 июня 2021 года. Формат МЭДО 2.7.1 предполагает передачу заверенных электронной подписью документов с соответствующим штампом в специальном транспортном контейнере. Кроме того, определенный набор требований предъявляе
16.06.2021 Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде

ва документов, поступивших из федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в форматах платформы Межведомственного электронного документооборота (МЭДО) версий ниже последней — 2.7.1. Кроме т
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами

Минцифры будет развивать МЭДО Развитием межведомственного электронного документооборота (МЭДО) займется Минцифры. Проект соответствующего постановления Правительства размещен на тематическом портале regulation.g
26.08.2020 В Минкомсвязи возобновил работу экспертный совет по совершенствованию ЭДО в органах госвласти

истерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание экспертного совета по вопросам совершенствования межведомственного электронного документооборота (МЭДО) в органах государственной власти. Установочное заседание совета под председательством замглавы Минкомсвязи России Андрея Черненко было посвящено актуальным вопросам развития системы МЭ
10.10.2016 Система электронного документооборота в Ростовской области признана передовой

тет число мобильных пользователей. Кроме того, продолжается работа по интеграции региональной СЭД с МЭДО и построению областного электронного архива. «Развивая проект, руководство донского реги
11.03.2015 «Ланит» представил адаптационный модуль LanDocs для обмена документами в новом формате МЭДО 2.7

документами (СЭД), представила адаптационный модуль, который позволяет оперативно обеспечить бесперебойный процесс обмена документами в новом формате межведомственного электронного документооборота (МЭДО 2.7) вне зависимости от типа СЭД, работающей в федеральном органе исполнительной власти. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Как известно, новый стандарт обмена электронными документами был
08.04.2014 Ивановская и Вологодская области перешли на электронный документообмен

одской областей был запущен на минувшей неделе. Это стало возможным благодаря интеграции информационных узлов двух субъектов в общефедеральную систему межведомственного электронного документооборота (МЭДО). МЭДО предполагает обмен между региональными и федеральными органами власти, а также их территориальными отделениями электронными сообщениями в виде электронных документов и уведом
29.01.2014 Администрация президента и Правительства Удмуртской Республики стала участником МЭДО

й документооборот. Для обеспечения взаимодействия внутриведомственных СЭД и повышения эффективности деятельности госорганов разработана единая система межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Организация единой системы предполагает совместную межведомственную работу с документами и сквозной контроль исполнения поручений. Федеральной службой охраны (ФСО) РФ определена очередно
31.05.2012 В Свердловской области началась интеграция СЭД исполнительных органов власти региона с федеральной системой МЭДО

ердловской области запущен процесс интеграции системы электронного документооборота (СЭД) исполнительных органов власти региона с федеральной системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО). В области продолжаются работы по оптимизации документопотока на основании данных сформированных в СЭД. В настоящее время система используется в подразделениях Администрации губернатора,

21.05.2012 СЭД и МЭДО интегрированы в ФСФР РФ

аммы "Информационное общество". Построение системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) – одна из основных задач в области создания электронного правительства. МЭДО обе
05.03.2012 СЭД CompanyMedia интегрирована с МЭДО

a модуля, обеспечивающего ее интеграцию с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Система межведомственного электронного документооборота представляет собой федеральную
09.03.2011 ЭОС разработала комплекс программных компонентов сопряжения СЭД «Дело» с системой МЭДО

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что для обеспечения возможности взаимодействия различных систем электронного документооборота (СЭД) в рамках единой системы МЭДО (система межведомственного электронного документооборота), Федеральной службой охраны РФ (ФСО), выполняющей функции оператора МЭДО, разработан формат обмена электронными документами
10.11.2010 В Забайкальском крае внедряют систему межведомственного электронного документооборота на базе ПО «Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Забайкальском крае завершен первый этап построения системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО), объединяющей 30 различных министерств и ведомств. Государственный контракт на создание системы был заключен в мае 2010 г. и включал в себя внедрение 400 рабочих мест системы «Дело» (разр
19.07.2010 Реализован пилотный проект системы межведомственного электронного документооборота органов госвласти

межведомственного электронного документооборота органов государственной власти России начата передача электронных образов документов. Развитие системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) – одна из основных задач в рамках работ по созданию «Электронного правительства». Под эгидой Федеральной службы охраны успешно реализован пилотный проект МЭДО, участие в котором пр
03.11.2009 Межведомственный документооборот: как быть рынку СЭД?

ениями, который обеспечивают "уполномоченные сотрудники участников межведомственного электронного документооборота" (статья 12). Данный процесс предполагает создание головного узла и узлов участников МЭДО в регионах России на базе вычислительных сетей с защищенными каналами связи (статья 7). Само техническое обеспечение МЭДО будет включать в себя почтовый сервер, программно-аппаратны
25.09.2009 Путин утвердил постановление о системе межведомственного электронного документооборота

венного электронного документооборота, при этом допускается обмен информационными сообщениями, содержащими общедоступную информацию и информацию, отнесенную к сведениям, составляющим служебную тайну. Технико-технологическая инфраструктура межведомственного электронного документооборота состоит из: головного узла межведомственного электронного документооборота, оператором которого является о

Публикаций - 318, упоминаний - 382

МЭДО и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 72
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 30
Ростелеком 10948 27
Docsvision - ДоксВижн 1060 26
Directum - Директум 1268 25
Системы документооборота 522 21
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 19
Microsoft Corporation 25775 18
9594 15
Oracle Corporation 7074 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 11
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 10
InterTrust - ИнтерТраст 336 10
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 8
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
Восход ФГБУ НИИ 721 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
ОТР ГК - ОТР 2000 227 8
АйТи 1519 8
Бизнес ИТ 47 7
SAP SE 5601 7
Крок - Croc 1964 7
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Dell EMC 5180 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
БАРС Груп 579 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
TerraLink - ТерраЛинк 292 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
OpenText 238 6
Google LLC 12690 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Почта России ПАО 2370 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
101Hotels.com 456 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - ЭкспоФорум Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Социальные гарантии 41 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Enron - Enrongate 122 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Институт развития образования 17 1
РосДорБанк - Российский акционерный коммерческий дорожный банк 6 1
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 32 1
УГМК Уралэлектромедь 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 106
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 104
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 90
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 65
Федеральное казначейство России 1949 50
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 48
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 48
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 38
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 36
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 33
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 33
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 32
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 32
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 31
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
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Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 22
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 19
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 18
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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 17
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 16
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 16
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Росархив - Федеральное архивное агентство 152 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 13
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
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ГосИнформСистемы 160 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
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ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Гимназический союз России 3 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 287
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 94
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Linux OS 11533 14
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 14
Google Android 15244 11
Apple iOS 8583 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 11
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 10
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
Microsoft Windows 16882 10
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 10
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 9
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Microsoft Windows 2000 8678 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
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ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 8
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 7
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 7
Docsvision СЭД - ECM-система 249 6
Лысенко Эдуард 317 33
Петрушин Андрей 110 31
Терещенко Денис 95 30
Хайруллин Айрат 108 30
Ципорин Павел 103 30
Меджитов Тимур 85 30
Албычев Александр 168 29
Власов Сергей 101 26
Разумовский Дмитрий 125 26
Мартынова Елена 90 25
Херсонцев Алексей 93 21
Шадаев Максут 1210 21
Паршин Максим 323 21
Слышкин Василий 129 19
Кирюшин Сергей 91 18
Малков Павел 51 18
Катамадзе Анна 133 18
Сорокин Даниил 33 17
Рудзевич Мария 36 16
Шпак Василий 279 16
Панов Евгений 16 15
Кудрин Алексей 125 15
Чернышенко Дмитрий 581 14
Дюбанов Анатолий 95 14
Осипов Владимир 21 14
Казарин Станислав 175 13
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Рымар Максим 50 12
Баласанян Владимир 45 12
Геллер Анатолий 12 11
Копырин Федор 11 11
Кулешов Василий 11 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Симаков Олег 113 11
Песчанских Георгий 39 11
Малахов Александр 20 11
Егоров Максим 36 11
Швиндт Антоний 13 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Черников Алексей 53 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 261
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 73
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 48
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 37
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 11
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Беларусь - Белоруссия 6289 10
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 21
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 11
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Госрасходы - портал 70 1
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CMS Magazine 20 1
The Economist 49 1
Ставропольская правда 4 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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Ведомости 1466 1
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
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Gartner - Гартнер 3658 12
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Wainhouse Research 40 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Gartner Pace-Layered Application Strategy 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
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NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Forrester Consulting 26 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
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БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
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БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
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АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
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Единый день голосования 143 1
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День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
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Black Hat - Конференция 120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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