ГосТЕЗИС перешла на МЭДО 3.0 ного документооборота. Об этом CNews сообщили представители компании «Хоулмонт». МЭДО — это система межведомственного электронного документооборота для обмена документами между госорганами. В п

Система ТЕЗИС стала первым абонентом МЭДО среди вендоров СЭД ндоров СЭД получила возможность обмениваться электронными документами с контрагентами через систему межведомственного электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители Haulmon

Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2 овведения — интеграции с ключевыми государственными сервисами ПОС и СМЭВ, развитие взаимодействия с МЭДО, импортозамещение сервиса сравнения и распознавания текста документов, улучшение произво

Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.2 возможность использования нескольких баз данных для оптимизации нагрузки, реализована опция использования сервиса «Крипто Про» только на одном из серверов внутри кластера, повышено удобство работы с МЭДО. Помимо этого в системе улучшены быстродействие и удобство работы, учтены пожелания пользователей. Далее — обзор особенностей новой версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС. Об этом CNews сообщили пре

Глава Минцифры России поддержал предложение «СКБ Контур» об интеграции МЭДО и систем ЭДО для бизнеса ​ положительный опыт с ТЭДО, генеральный директор «СКБ Контур» предложил начать работу по интеграции межведомственного электронного документооборота и сервисов ЭДО для бизнеса. В настоящее время

НАЦ «Информзащиты» подключил Роспатент к МЭДО Информзащита») подключил Роспатент, федеральную службу по интеллектуальной собственности, к системе Межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Это система для автоматизированного о

Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1 овать документы в браузере, в том числе, в совместном режиме. Обновление МЭДО Интеграция с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО) — одна из самых востребованных функций

Правительство Пензенской области перешло на новую импортонезависимую версию СЭД CompanyMedia нкциональности СЭДД, перевода пользователей на использование web-клиента и поддержки нового формата межведомственного электронного документооборота (МЭДО) версии 2.7.1. Среди других целей перех

«Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД подготовке СЭД Росрыболовства к работе с ДСП документами. Федеральное агентство по рыболовству получило возможность обмена документами с ограничительной пометкой «Для служебного пользования» (ДСП) по МЭДО и работы с ДСП документами на базе системы документационного управления «Приоритет» и платформы Docsvision, сертифицированной по требованиям безопасности информации. Об этом CNews сообщили

ПАО «Ростелеком» присоединился к МЭДО силами НАЦ «Информзащиты» Национальный аттестационный центр «Информзащиты» реализовал проект по подключению ПАО «Ростелеком» к системе межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Это позволит провайдеру совершать автоматизированный обмен документами с другими участниками МЭДО. Более того, значительно уменьшается объем ручного ввода в систему электронного д

«Ростелеком» подключился к системе межведомственного электронного документооборота «Ростелеком» присоединился к федеральной информационной системе межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Это позволит сотрудникам обмениваться документами с другими участниками системы в автоматическом режиме, кроме того, значительно уменьшится объем ручного ввода в систему электронного док

Правительство Мурманской области оптимизировало СЭД для взаимодействия по МЭДО 2.7.1 ственная приемная Правительства Мурманской области», официального сайта Президента России и системы МЭДО (межведомственный электронный документооборот). В марте 2021 г. в силу вступил совместны

Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1 и и массовых коммуникаций и Федеральной службы охраны Российской Федерации от 4 декабря 2020 года № 667/233, согласно которому требуется осуществить переход на новый формат с 1 июня 2021 года. Формат МЭДО 2.7.1 предполагает передачу заверенных электронной подписью документов с соответствующим штампом в специальном транспортном контейнере. Кроме того, определенный набор требований предъявляе

Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде ва документов, поступивших из федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в форматах платформы Межведомственного электронного документооборота (МЭДО) версий ниже последней — 2.7.1. Кроме т

Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами Минцифры будет развивать МЭДО Развитием межведомственного электронного документооборота (МЭДО) займется Минцифры. Проект соответствующего постановления Правительства размещен на тематическом портале regulation.g

В Минкомсвязи возобновил работу экспертный совет по совершенствованию ЭДО в органах госвласти истерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание экспертного совета по вопросам совершенствования межведомственного электронного документооборота (МЭДО) в органах государственной власти. Установочное заседание совета под председательством замглавы Минкомсвязи России Андрея Черненко было посвящено актуальным вопросам развития системы МЭ

Система электронного документооборота в Ростовской области признана передовой тет число мобильных пользователей. Кроме того, продолжается работа по интеграции региональной СЭД с МЭДО и построению областного электронного архива. «Развивая проект, руководство донского реги

«Ланит» представил адаптационный модуль LanDocs для обмена документами в новом формате МЭДО 2.7 документами (СЭД), представила адаптационный модуль, который позволяет оперативно обеспечить бесперебойный процесс обмена документами в новом формате межведомственного электронного документооборота (МЭДО 2.7) вне зависимости от типа СЭД, работающей в федеральном органе исполнительной власти. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Как известно, новый стандарт обмена электронными документами был

Ивановская и Вологодская области перешли на электронный документообмен одской областей был запущен на минувшей неделе. Это стало возможным благодаря интеграции информационных узлов двух субъектов в общефедеральную систему межведомственного электронного документооборота (МЭДО). МЭДО предполагает обмен между региональными и федеральными органами власти, а также их территориальными отделениями электронными сообщениями в виде электронных документов и уведом

Администрация президента и Правительства Удмуртской Республики стала участником МЭДО й документооборот. Для обеспечения взаимодействия внутриведомственных СЭД и повышения эффективности деятельности госорганов разработана единая система межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Организация единой системы предполагает совместную межведомственную работу с документами и сквозной контроль исполнения поручений. Федеральной службой охраны (ФСО) РФ определена очередно

В Свердловской области началась интеграция СЭД исполнительных органов власти региона с федеральной системой МЭДО ердловской области запущен процесс интеграции системы электронного документооборота (СЭД) исполнительных органов власти региона с федеральной системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО). В области продолжаются работы по оптимизации документопотока на основании данных сформированных в СЭД. В настоящее время система используется в подразделениях Администрации губернатора,

СЭД и МЭДО интегрированы в ФСФР РФ аммы "Информационное общество". Построение системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) – одна из основных задач в области создания электронного правительства. МЭДО обе

СЭД CompanyMedia интегрирована с МЭДО a модуля, обеспечивающего ее интеграцию с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Система межведомственного электронного документооборота представляет собой федеральную

ЭОС разработала комплекс программных компонентов сопряжения СЭД «Дело» с системой МЭДО Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что для обеспечения возможности взаимодействия различных систем электронного документооборота (СЭД) в рамках единой системы МЭДО (система межведомственного электронного документооборота), Федеральной службой охраны РФ (ФСО), выполняющей функции оператора МЭДО, разработан формат обмена электронными документами

В Забайкальском крае внедряют систему межведомственного электронного документооборота на базе ПО «Дело» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Забайкальском крае завершен первый этап построения системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО), объединяющей 30 различных министерств и ведомств. Государственный контракт на создание системы был заключен в мае 2010 г. и включал в себя внедрение 400 рабочих мест системы «Дело» (разр

Реализован пилотный проект системы межведомственного электронного документооборота органов госвласти межведомственного электронного документооборота органов государственной власти России начата передача электронных образов документов. Развитие системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) – одна из основных задач в рамках работ по созданию «Электронного правительства». Под эгидой Федеральной службы охраны успешно реализован пилотный проект МЭДО, участие в котором пр

Межведомственный документооборот: как быть рынку СЭД? ениями, который обеспечивают "уполномоченные сотрудники участников межведомственного электронного документооборота" (статья 12). Данный процесс предполагает создание головного узла и узлов участников МЭДО в регионах России на базе вычислительных сетей с защищенными каналами связи (статья 7). Само техническое обеспечение МЭДО будет включать в себя почтовый сервер, программно-аппаратны