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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации

Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации


21.04.2020 В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами
16.07.2012 Хакеры Anonymous отомстят российским властям за закон "Об информации"
11.07.2012 «Черный список интернета»: Эксперты называют самое опасное место закона
10.07.2012 Россия: «Википедия» закрылась в знак протеста против закона «Об информации»
19.06.2012 Правительство утвердило положение о защите информации в платежной системе
27.09.2011 Путин и чиновники поговорили об информатизации
19.04.2010 Милиции запретят закрывать сайты и отключать хостеров
30.07.2007 Правительство РФ подготовит акты для закона о защите информации
28.07.2006 Владимир Путин подписал закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
14.07.2006 Сенаторы одобрили закон "Об информации"
28.06.2006 Госдума приняла законопроект "Об информации"
25.11.2005 Госдума приняла новую редакцию закона "Об информации"
07.03.2002 Сеть и Безопасность: Суздальские диалоги о защите информации

Публикаций - 572, упоминаний - 843

Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 67
Yandex - Яндекс 5666 58
Microsoft Corporation 23491 42
VK - Mail.ru Group 3200 37
Google LLC 10935 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2644 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 26
Meta Platforms - Facebook 4338 24
Twitter 2700 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4154 21
Telegram Group 1046 19
Oracle Corporation 6301 16
IBM - International Business Machines Corp 9192 16
Rambler Group - Рамблер ГК 854 14
Apple Inc 11187 14
Восход ФГБУ НИИ 599 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6260 11
Yahoo! 3687 10
SAP SE 4881 10
7002 10
АйТи 1283 9
1С-ИжТиСи 6318 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 8
InfoWatch - Инфовотч 916 8
Zello 23 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 7
VMware 2132 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 7
Сбер - Цифровая Платформа 430 7
Amazon Inc - Amazon.com 2801 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 314 7
Крок - Croc 1705 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 6
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 811 6
Цифра ГК 2145 6
Cisco Systems 4873 6
Samsung Electronics 9728 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 14
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 12
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 11
Почта России ПАО 1989 11
Точка 3797 9
Резонанс НПП 343 8
Россети Ленэнерго 2348 7
ГПБ - Газпромбанк 939 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 5
РЖД - Российские железные дороги 1619 5
Альфа-Банк 1596 5
НМГ - Национальная Медиа Группа 67 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 5
Газпром ПАО 1151 5
Флибуста 30 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 5
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 30 4
Marshall Capital Partners 69 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 4
Лента - Сеть розничной торговли 1701 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 4
ПСБ - Промсвязьбанк 733 3
ЦИАН - CIAN 97 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1012 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 217 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 3
PornHub 25 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Российский алюминий - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 3
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 3
Naspers 80 3
LinkedIn 582 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 314
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 198
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 194
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 179
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 177
Президент Российской Федерации 3712 92
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 83
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 63
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 49
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 41
Судебная власть - Judicial power 2092 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 39
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 37
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 29
Правительство Москвы 1991 29
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 24
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 20
Федеральное казначейство России 1548 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 178 17
Администрация Президента РФ 977 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 15
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1201 14
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 13
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 12
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 545 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 277 10
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 9
Единая Россия - Политическая партия 262 44
РосКомСвобода - Общественная организация 85 25
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 25
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 17
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 6
ЛДПР 100 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 5
Интернет-видео - ассоциация 18 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 17 2
Организация черноморского экономического сотрудничества - Черноморский фонд регионального сотрудничества 2 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 2
АЮР - Ассоциация юристов России 28 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 62 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 2
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 19 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 326
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 278
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2740 228
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 152
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17508 130
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5456 124
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25951 109
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9049 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19807 93
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11799 91
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14828 87
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 81
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25045 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17193 75
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10831 74
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9103 64
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11636 63
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2964 55
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9493 54
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2611 54
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8871 54
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4065 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21931 51
Оповещение и уведомление - Notification 3062 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12979 48
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4400 45
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7774 45
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6342 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22186 43
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10151 42
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2334 39
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3112 39
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5249 38
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3482 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10033 35
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2622 34
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3165 33
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11184 33
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12513 33
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11361 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 85
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 388 79
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 34
Linux OS 8236 26
Microsoft Windows 14432 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 26
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 210 24
Microsoft Windows 2000 12675 22
Google YouTube - Видеохостинг 2426 21
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 60 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1051 18
Apple iPhone 6 6173 14
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3226 14
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 136 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 213 12
Google Android 12544 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1753 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1480 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 11
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 244 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 329 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 208 10
Apple iOS 6795 10
Age of Kings 3445 10
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 10
Opera Browser - Браузер 966 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 8
Microsoft Office 3435 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1240 7
Microsoft Exchange 1333 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 7
Google Play - Google Store - Android Market 2933 7
Microsoft SQL Server 1472 7
Роскомнадзор - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 38 6
Microsoft Skype 1975 6
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 99 6
Apple - App Store 2598 6
Путин Владимир 2729 54
Никифоров Николай 1172 22
Козлюк Артем 39 21
Яровая Ирина 70 19
Медведев Дмитрий 1630 18
Бокова Людмила 80 16
Ющенко Александр 25 16
Горелкин Антон 60 15
Жаров Александр 174 15
Клишас Андрей 47 14
Дарбинян Саркис 35 14
Лугов Андрей 32 11
Левин Леонид 124 11
Кулин Филипп 42 10
Щеголев Игорь 689 10
Боярский Сергей 24 9
Дуров Павел 249 9
Казарян Карен 63 9
Деньгин Вадим 16 8
Мишустин Михаил 481 8
Давыдов Денис 39 8
Хинштейн Александр 76 8
Кудрявцев Максим 41 7
Наумов Виктор 125 7
Орловский Виктор 345 7
Бырдин Алексей 26 7
Башкин Александр 8 7
Шадаев Максут 628 7
Валяева Елизавета 72 6
Луговой Андрей 15 6
Рыжак Николай 9 6
Малофеев Константин 110 6
Климарев Михаил 48 6
Ампелонский Вадим 31 6
Володин Вячеслав 72 5
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Навальный Алексей 60 5
Россия - РФ - Российская федерация 122786 503
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 106
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