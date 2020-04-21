Индексная книга CNews*
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации
Публикаций - 572, упоминаний - 843
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2729 54
|Никифоров Николай 1172 22
|Козлюк Артем 39 21
|Яровая Ирина 70 19
|Медведев Дмитрий 1630 18
|Бокова Людмила 80 16
|Ющенко Александр 25 16
|Горелкин Антон 60 15
|Жаров Александр 174 15
|Клишас Андрей 47 14
|Дарбинян Саркис 35 14
|Лугов Андрей 32 11
|Левин Леонид 124 11
|Кулин Филипп 42 10
|Щеголев Игорь 689 10
|Боярский Сергей 24 9
|Дуров Павел 249 9
|Казарян Карен 63 9
|Деньгин Вадим 16 8
|Мишустин Михаил 481 8
|Давыдов Денис 39 8
|Хинштейн Александр 76 8
|Кудрявцев Максим 41 7
|Наумов Виктор 125 7
|Орловский Виктор 345 7
|Бырдин Алексей 26 7
|Башкин Александр 8 7
|Шадаев Максут 628 7
|Валяева Елизавета 72 6
|Луговой Андрей 15 6
|Рыжак Николай 9 6
|Малофеев Константин 110 6
|Климарев Михаил 48 6
|Ампелонский Вадим 31 6
|Володин Вячеслав 72 5
|Аксаков Анатолий 123 5
|Комиссаров Валерий 23 5
|Чернышенко Дмитрий 428 5
|Мизулина Елена 21 5
|Навальный Алексей 60 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.