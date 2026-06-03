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Индексная книга (каталог) CNews*
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Луговой Андрей

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи» 1
25.06.2024 Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore 1
18.04.2022 Россиян хотят заставить сдать ключи от криптокошельков под страхом уголовного наказания 1
28.01.2022 В России применение криптовалют станет отягчающим обстоятельством 1
09.12.2021 Власти России готовят закон для ареста и конфискации криптовалют 1
12.11.2021 После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют 1
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 1
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
25.12.2018 «Суверенный Рунет» обойдется бюджету в 130 млрд руб. в год 1
19.12.2018 Власти запрещают в России новостные агрегаторы, принадлежащие иностранцам. Под ударом «Яндекс.Новости» 1
14.06.2017 Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 1
30.03.2017 «Главный бенефициар» российской реформы кассовых аппаратов объявлен во всемирный розыск 2
13.01.2017 Депутаты запретили иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами и рассказали идеи насчет соцсетей 2
28.11.2016 В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу Netflix в России 1
26.02.2016 Депутаты проголосовали за введение в России «налога на Google» 1
02.07.2014 Депутаты запрещают интернет-компаниям хранить персональные данные россиян за границей 1
25.06.2014 Facebook, Twitter и других интернет-гигантов заставят хранить данные россиян на территории РФ 1
05.04.2012 Генпрокуратура проверит лицензии Tele2 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Луговой Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12559 2
Ростелеком 10766 2
X Corp - Twitter 2928 2
Yandex - Яндекс 9005 2
Apple Inc 13015 2
Meta Platforms - Facebook 4599 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4810 2
Интеллект-сервис 36 1
Морион 17 1
МЕТТЭМ - МЕТТЭМ ТД - ФДО-МЕТТЭМ - МЕТТЭМ-Технологии - МЕТТЭМ-М 2 1
Стримтон 8 1
Безант 3 1
Атлас-Карт 13 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 889 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3277 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5512 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 257 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1683 1
VK - Mail.ru Group 3579 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2121 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 1
Telegram Group 2840 1
Zello 25 1
Цифровые активы 163 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 519 3
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
KIP Legal Tech - Кип-Легалтех 4 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Лента - Сеть розничной торговли 2369 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 125 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 108 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 715 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 750 1
Федеральное собрание Российской Федерации 314 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1172 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
ЛДПР 115 3
Интернет-видео - ассоциация 21 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Единая Россия - Политическая партия 320 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1798 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4911 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11609 4
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Оповещение и уведомление - Notification 5740 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1191 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12582 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17716 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9036 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9186 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 627 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13576 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2677 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4502 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 482 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6259 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1884 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 30 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 355 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3194 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3994 1
Application store - магазин приложений 1424 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 102 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 118 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 702 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 46 2
Google YouTube - Видеохостинг 2972 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 680 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 243 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 199 1
VK RuStore - Рустор 594 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 909 1
Google Android 15090 1
Apple iOS 8501 1
Apple - App Store 3070 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2459 1
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Боярский Сергей 46 1
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Николаев Олег 16 1
Шамсаил Саралиев 7 1
Домрачев Александр 1 1
Шакиров Шамиль 30 1
Катков Павел 31 1
Кобзев Игорь 11 1
Чебесков Иван 10 1
Макабенова Марина 2 1
Тумин Валерий 1 1
Литвиненко Александр 2 1
Козлачков Анатолий 3 1
Jarnheimer Lars-Johan - Ярнхеймер Ларс-Йохан 4 1
Самигуллина Алия 4 1
Сергутин Константин 1 1
Парахин Владимир 2 1
Jarnheimer Lars-Johan - Ярнхаймер Ларс-Йохан 10 1
Koponen Harri - Копонен Гарри 13 1
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
Рейман Леонид 1064 1
Аксаков Анатолий 163 1
Акимов Максим 192 1
Соколов Алексей 136 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 4
Казахстан - Республика 5969 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 2
Сингапур - Республика 1933 2
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 1
Европа 24867 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3383 1
Беларусь - Белоруссия 6217 1
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Индия - Bharat 5811 1
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Канада 5040 1
Бельгия - Королевство 1183 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3111 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1053 1
Малайзия 915 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1870 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6499 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3763 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3122 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4374 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 705 2
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 186 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 253 2
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8115 2
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1368 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2066 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3002 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 585 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 906 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 276 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 781 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8663 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1223 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 4
РИА Новости 1025 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2313 2
Известия ИД 745 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 2
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