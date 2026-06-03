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Луговой Андрей
СОБЫТИЯ
Луговой Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3438 6
|Медведев Дмитрий 1664 3
|Лугов Андрей 33 3
|Клишас Андрей 60 3
|Бокова Людмила 82 3
|Левин Леонид 133 3
|Деньгин Вадим 16 2
|Краснов Игорь 25 2
|Иванов Олег 149 2
|Песков Дмитрий 124 2
|Володин Вячеслав 105 2
|Ющенко Александр 28 2
|Бырдин Алексей 32 2
|Клиншас Андрей 2 1
|Щербаков Владимир 6 1
|Осипов Олег 26 1
|Боярский Сергей 46 1
|Левова Ирина 25 1
|Николаев Олег 16 1
|Шамсаил Саралиев 7 1
|Домрачев Александр 1 1
|Шакиров Шамиль 30 1
|Катков Павел 31 1
|Кобзев Игорь 11 1
|Чебесков Иван 10 1
|Макабенова Марина 2 1
|Тумин Валерий 1 1
|Литвиненко Александр 2 1
|Козлачков Анатолий 3 1
|Jarnheimer Lars-Johan - Ярнхеймер Ларс-Йохан 4 1
|Самигуллина Алия 4 1
|Сергутин Константин 1 1
|Парахин Владимир 2 1
|Jarnheimer Lars-Johan - Ярнхаймер Ларс-Йохан 10 1
|Koponen Harri - Копонен Гарри 13 1
|Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
|Рейман Леонид 1064 1
|Аксаков Анатолий 163 1
|Акимов Максим 192 1
|Соколов Алексей 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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