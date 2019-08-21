Получите все материалы CNews по ключевому слову
Новостной агрегатор Агрегатор СМИ Контент-агрегатор
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|21.08.2019
|
Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками
Новая покупка PressReader Канадский сервис для чтения прессы в электронном формате PressReader приобрел новостной агрегатор News360, о чем компания сообщает в своем блоге. Сумма сделки не раскрывается. PressReader поясняет, что заинтересован в технологиях персонализации контента и издательской ан
|19.12.2018
|
Власти запрещают в России новостные агрегаторы, принадлежащие иностранцам. Под ударом «Яндекс.Новости»
Госдума одобрила законопроект о новостных агрегаторах Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, вводящий
|12.10.2017
|
Роскомнадзор признал Google недостаточно посещаемым в России
Решение РоскомнадзораРоскомнадзор не требует от Google выполнения норм, предписанных законом о новостных агрегаторах, поскольку посещаемость его новостного раздела «Google.новости» в Рос
|10.06.2016
|
Госдума приняла закон о регулировании новостных агрегаторов
ицированной информации, отметили власти. Понятие новостного агрегатора Закон вводит новое понятие — новостной агрегатор. Это приложение или сайт, которые используются для обработки и распростра
|13.12.2011
|
Новостной агрегатор Thoora закрывается через 3 месяца после запуска
Амбициозный новостной агрегатор Thoora недавно объявил о закрытии своего сервиса, всего через три месяца после официального запуска. По словам представителей стартапа, начиная с 15 декабря будут закрыты са
|10.10.2007
|
АР засудит новостной агрегатор Moreover
остное агентство Associated Press подало судебный иск против компании VeriSign, которой принадлежит новостной агрегатор Moreover. В иске, поданном в нью-йоркский окружной суд, говорится, что Mo
|17.09.2007
|
Yahoo! купил новостной агрегатор: BuzzTracker
Компания Yahoo! приобрела новостной агрегатор BuzzTracker, который определяет популярность тех или иных новостей среди блоггеров. О покупке BuzzTracker, команда которого расположена в Чикаго, представители Yahoo! сообщи
Новостной агрегатор и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3349 7
|Чернышенко Дмитрий 575 7
|Лугов Андрей 32 5
|Ющенко Александр 26 4
|Жаров Александр 178 4
|Щеголев Игорь 698 4
|Масенков Вячеслав 7 3
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 72 3
|Николаев Олег 16 3
|Инютин Артем 89 3
|Каплун Герман 55 3
|Мишустин Михаил 734 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Дуров Павел 309 3
|Канаев Алексей 4 2
|Панкратова Оксана 42 2
|Чиндяскин Сергей 5 2
|Шрамко Кирилл 25 2
|Колесников Павел 5 2
|Волин Алексей 122 2
|Жигарев Сергей 16 2
|Гутенёв Владимир 13 2
|Brin Sergey - Сергей Брин 191 2
|Горелкин Антон 108 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 2
|Ходорковский Михаил 44 2
|Липов Андрей 67 2
|Яровая Ирина 71 2
|Навальный Алексей 62 2
|Дарбинян Саркис 37 2
|Дерипаска Олег 39 2
|Моргульчик Александр 27 2
|Луговой Андрей 17 2
|Толокольников Александр 8 1
|Овчинников Борис 129 1
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 1
|Коротков Андрей 85 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Чеканов Михаил 6 1
|Завьялова Светлана 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.