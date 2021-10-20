Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Маруся
голосовой помощник
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 119
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артамонова Анна 128 8
|Путин Владимир 1828 5
|Добродеев Борис 83 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Ющенко Александр 25 3
|Жигарев Сергей 15 3
|Николаев Олег 11 3
|Канаев Алексей 3 3
|Паршин Максим 142 2
|Бедарев Виталий 15 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Самошкина Диана 28 2
|Гутенёв Владимир 6 2
|Соловьева Елена 2 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Мелкумова Ася 15 1
|Васильев Григорий 35 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Голещихин Денис 8 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Аносов Александр 3 1
|Румянцева Ирина 3 1
|Модяев Игорь 2 1
|Ашманов Игорь 26 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Нурмагомедов Хабиб 7 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Данилов Егор 8 1
|Ерёмин Вадим 7 1
|Кочетков Владимир 8 1
|Миногарова Мария 1 1
|Фивинцев Алексей 1 1
|Жидковский Алексей 1 1
|Касперская Наталья 197 1
|Кашницкая Анна 5 1
|Волож Аркадий 181 1
|Чаркин Евгений 182 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|CNews Analytics 1991 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767405, в очереди разбора - 671090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767405, в очереди разбора - 671090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru