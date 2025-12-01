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VK Mail.ru Маруся голосовой помощник

VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник

Маруся — голосовой помощник экосистемы VK. Марусю можно попросить написать сообщение или позвонить другу из ВКонтакте, заказать еду, рассказать сказки, поиграть с детьми, включить аудиокнигу или любимый трек и многое другое. Маруся доступна в приложении для Android и iOS, в социальной сети ВКонтакте, умной колонке Капсула и Капсула Мини, в приложении Почта Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнёров.

СОБЫТИЯ

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01.12.2025 Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

для Windows); в умных устройствах Яндекса (колонки «Яндекс Станция», умные телевизоры «Яндекс ТВ)». Маруся работает с сервисами ВКонтакте. Найти ее можно:  в приложении ВКонтакте  (для Android

11.04.2025 Голосовой помощник «Маруся» проведет экскурсии по Музею космонавтики

Голосовой помощник VK «Маруся» расскажет о московском Музее космонавтики. Посетители узнают о начале космической эры
18.03.2025 Звуки природы вместо будильника и регулярные напоминания – новые полезные навыки «Маруси»

«Маруся» от VK научилась новым навыкам утренней рутины. Теперь помимо стандартного будильника

04.03.2025 Готовиться ко сну станет проще с «Марусей»

й флагманской колонке «VK Капсула Про» и в «VK Капсуле Мини», для ее активации необходимо сказать: «Маруся, включи медитативную подсветку». Помимо этого, «Маруся» научилась визуализирова
05.12.2024 «Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf

для автоматизации дома». «Рады сообщить, что совместная работа по интеграции умных устройств EKF и «Маруси» завершена — теперь пользователям будет еще удобнее управлять любимыми девайсами умног
29.07.2024 «Маруся» прочитает статьи из «Дзена»

Голосовой помощник «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена» на популярные и актуальные темы: от видеоигр и спо
07.11.2023 Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини»

ность доступна только для пользователей Android. Если к аккаунту привязано несколько умных колонок, Маруся попросит выбрать устройство, на которое хочет позвонить пользователь. Новая возможност
02.10.2023 Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK

с VK разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens. Голосовой помощник «Маруся», магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для S
25.09.2023 Диктовка, разбор писем и музыка: «Маруся» от VK освоила новые навыки в «Почте Mail.ru»

«Маруся» в мобильных приложениях «Почты Mail.ru» обзавелась новыми навыками. Голосовой помощни
12.07.2023 Новая функциональность в умном доме с «Марусей» от VK

лоны сценариев и их запуск по состоянию устройств, настройка пуш-уведомлений и другие возможности. «Маруся» уже умеет управлять устройствами умного дома более чем 60 производителей, а шаблоны с
06.07.2023 «Маруся» от VK научилась управлять Smart TV

ым телевизором без пульта легко, достаточно подключить к нему VK капсулу. Сделать это можно сказав «Маруся, найди телевизор» – голосовой помощник найдет устройство в локальной сети и подключитс
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

«Алиса, верни пылесос на базу!» Также робот легко интегрировать в сценарии умного дома.  Ассистент Маруся подключается аналогичным образом: скачайте приложение «Маруся», выберите в наст
07.12.2022 «Марусю» от VK можно будет сделать основным голосовым помощником

посчитать, не открывая калькулятор и открыть любое приложение, например, «Вконтакте» или YouTube. «“Маруся” — голосовой помощник, созданный, чтобы помогать людям решать задачи и получать ответы
25.11.2022 «Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE

«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE.
05.10.2022 Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука

ух умных колонок VK «Капсула мини» могут объединить их в стереопару с помощью голосового помощника «Маруся». Об этом СNews сообщили представители VK. Это позволит слушать музыку в стереорежиме,
14.09.2022 Голосовой помощник «Маруся» от VK научились отвечать на вопросы о благотворительности.

бро Mail.ru» у «Маруси» появился новый навык: она научилась говорить о благотворительности. Теперь «Маруся» сможет ответить на вопросы: «Что такое Добро Mail.ru», «Как помогать людям», «Как сде
13.09.2022 У «Маруси» от VK появился семейный режим

т VK, появился новый семейный режим, который защитит детей от от взрослого контента. В этом режиме «Маруся» будет уточнять, нужно ли воспроизводить контент с пометкой 18+. Активировать новый ре
12.07.2022 «Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках

Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкаст по теме или названию, расскажет, что можно послуша
30.06.2022 «Почта Mail.ru» и чтение ленты «Вконтакте» стали доступны в умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини»

етью “Вконтакте”. Однако для многих пользователей умные колонки становятся семейными устройствами: “Маруся” умеет дружить с детьми, и малыши наравне с родителям активно пользуются устройствами

14.06.2022 «Маруся» научилась звонить и писать SMS

Голосовой помощник «Маруся» компании VK теперь умеет звонить и писать SMS контактам из адресной книги смартфона.

17.05.2022 «Почта Mail.ru» и «Маруся» поддержат пожилых людей

«Почта Mail.ru» предложила пользователям написать письма подопечным фонда «Старость в радость». Письма озвучит голосовой помощник «Маруся». Чтобы бабушки и дедушки могли прослушать послания, VK передаст умные колонки «Капсула мини» в 50 домов престарелых, которые поддерживает фонд «Старость в радость». Устройства останутся
02.02.2022 «Маруся» от VK стала доступна на платформе iRidium

проектах автоматизации на основе iRidium server можно использовать голосовое управление помощника «Маруся» от VK. Платформа iRidium позволяет управлять различными устройствами домашней и комме
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions

цифровые сервисы и приложения. Платформа построена с использованием технологий голосового помощника Маруся. Платформа Mail.ru cloud voice способна распознавать речь и синтезировать естественный
29.09.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси

«Маруся», голосовой помощник, разработанный Mail.ru Group, получил новый экосистемный навык и

22.07.2021 У голосового помощника «Маруся» появятся новые социальные навыки

На платформе All Cups стартует регистрация на первый раунд ИТ-чемпионата Marusia Skill Lab по разработке социальных навыков для голосового помощника экосистемы VK — «Маруси». Принять участие могут даже новички: навыки можно как разрабатывать с нуля, так и создавать с помощью конструктора. Чемпионат Marusia Skill Lab пройдет в формате тематических раундов, к
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue

их в экосистему умного дома Philips Hue, теперь могут управлять ими с помощью голосового помощника «Маруся» от Mail.ru Group на умных колонках «Капсула» и «Капсула мини». «Маруся» совмес
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами

и компактных колонок с голосовым управлением. В новую умную колонку от Mail.ru Group интегрирована «Маруся» — голосовой помощник, который поможет пользователю решать повседневные задачи внутри

26.05.2021 Первая соцсеть с голосовым управлением — в приложении VK появилась Маруся

песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей. Голосовой помощник Маруся становится одним из важных объединяющих элементов всей экосистемы VK. Наравне с единой
19.02.2021 Mail.ru Group запустила монетизацию для разработчиков навыков «Маруси»

в и поддержать их проекты, отправив им любую сумму. После того, как человек воспользуется навыком, «Маруся» предложит поддержать его автора — и даст ссылку на страницу, где это можно сделать. Р
11.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi

цию голосового управления. Благодаря сотрудничеству Mail.ru Group и Xiaomi пользователи приложения «Маруся» для iOS и Android, а также умной колонки «Капсула» получили возможность управлять сво
22.01.2021 У «Маруси» появился конструктор для создания голосовых навыков без программирования

ожении уже появились новые игровые навыки. Список игр и команд для запуска можно найти в каталоге. «Маруся» поможет скрасить вечер за играми «Одно из двух» или «Сто к одному», позаботиться о ва
25.12.2020 В браузере Atom появились функции голосового управления благодаря интеграции с «Марусей»

сайт, рассказать новости, курс валют и прогноз погоды или посмотреть значение терминов в словаре. «Маруся» умеет включать музыку из «Вконтакте» и может напомнить, что у кого-то из близких день
15.12.2020 Mail.ru Group запустила суперприложение для личных и рабочих дел

я работы и личных дел: аудио- и видеозвонки, «Облако», «Календарь», «Задачи» и голосовой ассистент «Маруся». «В течение дня мы постоянно переключаемся между сервисами — в одном общаемся, в друг
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей»

«Маруся» в компактном исполнении Холдинг Mail.ru Group в партнерстве с компанией Prestigio вып
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio

— 3990 руб. Обладатели SmartVoice смогут воспользоваться всеми преимуществами голосового помощника: Маруся умеет включать песни, альбомы и плейлисты по точному запросу или под настроение, управ
07.08.2020 Mail.ru расширила платформу умного дома

Mail.ru представила новых партнёров платформы умного дома. Теперь голосовой помощник «Маруся» может управлять устройствами компаний Aqara, ELARI, HIPER и DIGMA. Пользователи умног
03.06.2020 Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром

включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» MRG в настоящее время поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink
29.01.2020 Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена

Mail.ru Group объявила о начале продаж «Капсулы» — умной колонки на базе голосового ассистента «Маруся». «Капсула» — первая колонка на российском рынке, которая позволит владельцу совершать
19.09.2019 Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся

roup и компания Disney в России и СНГ заключили соглашение, согласно которому в голосовой ассистент Маруся будет добавлена функция быстрого доступа к радио Disney. Слушать цифровое радио Disney
17.06.2019 Mail.ru Group запустил голосовой помощник

Холдинг Mail.ru Group объявил о запуске голосового помощника «Маруся». Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play. В данный момент голосов

Публикаций - 198, упоминаний - 313

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 131
VK - Mail.ru Group 3602 88
Yandex - Яндекс 9216 58
Xiaomi - Сяоми 2231 27
Google LLC 12688 23
Ростелеком 10948 23
Apple Inc 13154 20
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 12
Samsung Electronics 11064 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 11
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Telegram Group 2940 10
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 9
МегаФон 10742 9
ELARI 45 8
Aqara - Акара.Ру 38 8
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 7
Huawei 4676 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 7
Microsoft Corporation 25775 6
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Rubetek - Рубетек 35 5
Geozon 15 5
Yeelight 17 5
Kitfort 75 5
Aimoto - Центр Тревожная Кнопка 14 5
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 4
Ланит - diHouse - Дихаус 264 4
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 4
Daichi - Даичи 15 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
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Samsung - Harman - JBL 242 4
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Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 3
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 72 3
Digma 251 3
Perenio IoT spol.s.r.o. 9 3
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
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Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Почта России ПАО 2370 9
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ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 9
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 6
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О2О Холдинг 61 3
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