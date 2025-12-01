VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют для Windows); в умных устройствах Яндекса (колонки «Яндекс Станция», умные телевизоры «Яндекс ТВ)». Маруся работает с сервисами ВКонтакте. Найти ее можно: в приложении ВКонтакте (для Android

Голосовой помощник «Маруся» проведет экскурсии по Музею космонавтики Голосовой помощник VK «Маруся» расскажет о московском Музее космонавтики. Посетители узнают о начале космической эры

Звуки природы вместо будильника и регулярные напоминания – новые полезные навыки «Маруси» «Маруся» от VK научилась новым навыкам утренней рутины. Теперь помимо стандартного будильника

Готовиться ко сну станет проще с «Марусей» й флагманской колонке «VK Капсула Про» и в «VK Капсуле Мини», для ее активации необходимо сказать: «Маруся, включи медитативную подсветку». Помимо этого, «Маруся» научилась визуализирова

«Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf для автоматизации дома». «Рады сообщить, что совместная работа по интеграции умных устройств EKF и «Маруси» завершена — теперь пользователям будет еще удобнее управлять любимыми девайсами умног

«Маруся» прочитает статьи из «Дзена» Голосовой помощник «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена» на популярные и актуальные темы: от видеоигр и спо

Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини» ность доступна только для пользователей Android. Если к аккаунту привязано несколько умных колонок, Маруся попросит выбрать устройство, на которое хочет позвонить пользователь. Новая возможност

Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK с VK разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens. Голосовой помощник «Маруся», магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для S

Диктовка, разбор писем и музыка: «Маруся» от VK освоила новые навыки в «Почте Mail.ru» «Маруся» в мобильных приложениях «Почты Mail.ru» обзавелась новыми навыками. Голосовой помощни

Новая функциональность в умном доме с «Марусей» от VK лоны сценариев и их запуск по состоянию устройств, настройка пуш-уведомлений и другие возможности. «Маруся» уже умеет управлять устройствами умного дома более чем 60 производителей, а шаблоны с

«Маруся» от VK научилась управлять Smart TV ым телевизором без пульта легко, достаточно подключить к нему VK капсулу. Сделать это можно сказав «Маруся, найди телевизор» – голосовой помощник найдет устройство в локальной сети и подключитс

Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM «Алиса, верни пылесос на базу!» Также робот легко интегрировать в сценарии умного дома. Ассистент Маруся подключается аналогичным образом: скачайте приложение «Маруся», выберите в наст

«Марусю» от VK можно будет сделать основным голосовым помощником посчитать, не открывая калькулятор и открыть любое приложение, например, «Вконтакте» или YouTube. «“Маруся” — голосовой помощник, созданный, чтобы помогать людям решать задачи и получать ответы

«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE «Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE.

Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука ух умных колонок VK «Капсула мини» могут объединить их в стереопару с помощью голосового помощника «Маруся». Об этом СNews сообщили представители VK. Это позволит слушать музыку в стереорежиме,

Голосовой помощник «Маруся» от VK научились отвечать на вопросы о благотворительности. бро Mail.ru» у «Маруси» появился новый навык: она научилась говорить о благотворительности. Теперь «Маруся» сможет ответить на вопросы: «Что такое Добро Mail.ru», «Как помогать людям», «Как сде

У «Маруси» от VK появился семейный режим т VK, появился новый семейный режим, который защитит детей от от взрослого контента. В этом режиме «Маруся» будет уточнять, нужно ли воспроизводить контент с пометкой 18+. Активировать новый ре

«Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкаст по теме или названию, расскажет, что можно послуша

«Почта Mail.ru» и чтение ленты «Вконтакте» стали доступны в умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини» етью “Вконтакте”. Однако для многих пользователей умные колонки становятся семейными устройствами: “Маруся” умеет дружить с детьми, и малыши наравне с родителям активно пользуются устройствами

«Маруся» научилась звонить и писать SMS Голосовой помощник «Маруся» компании VK теперь умеет звонить и писать SMS контактам из адресной книги смартфона.

«Почта Mail.ru» и «Маруся» поддержат пожилых людей «Почта Mail.ru» предложила пользователям написать письма подопечным фонда «Старость в радость». Письма озвучит голосовой помощник «Маруся». Чтобы бабушки и дедушки могли прослушать послания, VK передаст умные колонки «Капсула мини» в 50 домов престарелых, которые поддерживает фонд «Старость в радость». Устройства останутся

«Маруся» от VK стала доступна на платформе iRidium проектах автоматизации на основе iRidium server можно использовать голосовое управление помощника «Маруся» от VK. Платформа iRidium позволяет управлять различными устройствами домашней и комме

Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions цифровые сервисы и приложения. Платформа построена с использованием технологий голосового помощника Маруся. Платформа Mail.ru cloud voice способна распознавать речь и синтезировать естественный

Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси «Маруся», голосовой помощник, разработанный Mail.ru Group, получил новый экосистемный навык и

У голосового помощника «Маруся» появятся новые социальные навыки На платформе All Cups стартует регистрация на первый раунд ИТ-чемпионата Marusia Skill Lab по разработке социальных навыков для голосового помощника экосистемы VK — «Маруси». Принять участие могут даже новички: навыки можно как разрабатывать с нуля, так и создавать с помощью конструктора. Чемпионат Marusia Skill Lab пройдет в формате тематических раундов, к

Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue их в экосистему умного дома Philips Hue, теперь могут управлять ими с помощью голосового помощника «Маруся» от Mail.ru Group на умных колонках «Капсула» и «Капсула мини». «Маруся» совмес

Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами и компактных колонок с голосовым управлением. В новую умную колонку от Mail.ru Group интегрирована «Маруся» — голосовой помощник, который поможет пользователю решать повседневные задачи внутри

Первая соцсеть с голосовым управлением — в приложении VK появилась Маруся песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей. Голосовой помощник Маруся становится одним из важных объединяющих элементов всей экосистемы VK. Наравне с единой

Mail.ru Group запустила монетизацию для разработчиков навыков «Маруси» в и поддержать их проекты, отправив им любую сумму. После того, как человек воспользуется навыком, «Маруся» предложит поддержать его автора — и даст ссылку на страницу, где это можно сделать. Р

Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi цию голосового управления. Благодаря сотрудничеству Mail.ru Group и Xiaomi пользователи приложения «Маруся» для iOS и Android, а также умной колонки «Капсула» получили возможность управлять сво

У «Маруси» появился конструктор для создания голосовых навыков без программирования ожении уже появились новые игровые навыки. Список игр и команд для запуска можно найти в каталоге. «Маруся» поможет скрасить вечер за играми «Одно из двух» или «Сто к одному», позаботиться о ва

В браузере Atom появились функции голосового управления благодаря интеграции с «Марусей» сайт, рассказать новости, курс валют и прогноз погоды или посмотреть значение терминов в словаре. «Маруся» умеет включать музыку из «Вконтакте» и может напомнить, что у кого-то из близких день

Mail.ru Group запустила суперприложение для личных и рабочих дел я работы и личных дел: аудио- и видеозвонки, «Облако», «Календарь», «Задачи» и голосовой ассистент «Маруся». «В течение дня мы постоянно переключаемся между сервисами — в одном общаемся, в друг

Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» «Маруся» в компактном исполнении Холдинг Mail.ru Group в партнерстве с компанией Prestigio вып

Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio — 3990 руб. Обладатели SmartVoice смогут воспользоваться всеми преимуществами голосового помощника: Маруся умеет включать песни, альбомы и плейлисты по точному запросу или под настроение, управ

Mail.ru расширила платформу умного дома Mail.ru представила новых партнёров платформы умного дома. Теперь голосовой помощник «Маруся» может управлять устройствами компаний Aqara, ELARI, HIPER и DIGMA. Пользователи умног

Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» MRG в настоящее время поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink

Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена Mail.ru Group объявила о начале продаж «Капсулы» — умной колонки на базе голосового ассистента «Маруся». «Капсула» — первая колонка на российском рынке, которая позволит владельцу совершать

Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся roup и компания Disney в России и СНГ заключили соглашение, согласно которому в голосовой ассистент Маруся будет добавлена функция быстрого доступа к радио Disney. Слушать цифровое радио Disney