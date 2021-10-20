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VK
Mail.ru Маруся
голосовой помощник


20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 1
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions 3
29.09.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси 3
30.08.2021 Россияне рассказали, какие сферы жизни готовы доверить роботам 1
16.08.2021 В приложении Mail.ru появились новости и персональные подборки статей 1
13.08.2021 В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink 2
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
29.07.2021 Выручка «Вконтакте» выросла на 35%, ежедневные просмотры видео достигли 1 млрд 2
22.07.2021 У голосового помощника «Маруся» появятся новые социальные навыки 2
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 1
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue 3
13.07.2021 Mail.ru Group запускает летнюю практику для студентов «ИТ-дайвинг» 1
07.07.2021 «Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах» 1
06.07.2021 «Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт» 1
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами 2
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
26.05.2021 Первая соцсеть с голосовым управлением — в приложении VK появилась Маруся 3
18.05.2021 Mail.ru Group запустила «Скринкасты» для разработчиков 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 1
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Устройства умного дома TP-Link TAPO получили управление с помощью голосового помощника Mail.ru Group 2
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
30.03.2021 Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет 2
30.03.2021 «Почта» Mail.ru Group станет суперприложением для всех новых пользователей 3
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
26.02.2021 Xiaomi рассказала о расширении сотрудничества с МТС 1
19.02.2021 Mail.ru Group запустила монетизацию для разработчиков навыков «Маруси» 2
18.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru Group научился советовать подарки с AliExpress 2
11.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi 6
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза 1
22.01.2021 У «Маруси» появился конструктор для создания голосовых навыков без программирования 5
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
25.12.2020 В браузере Atom появились функции голосового управления благодаря интеграции с «Марусей» 4
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
15.12.2020 Mail.ru выпустила суперприложение на основе почтового сервиса 2
15.12.2020 Mail.ru Group запустила суперприложение для личных и рабочих дел 4
14.12.2020 В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight 1

Публикаций - 65, упоминаний - 119

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 52
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 37
Yandex - Яндекс 4101 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 14
Apple Inc - Эппл Рус 7729 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 6
Xiaomi 904 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 5
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 4
Redmond - Инновационные решения 49 4
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 4
Samsung Electronics 5714 4
Skillbox - Скилбокс 27 4
Rubetek 12 3
Facebook 3767 3
Huawei 2733 3
Google LLC 7168 2
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 2
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Swag Masha 4 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
JBL 100 2
Hiper 18 2
Perenio IoT spol.s.r.o. 5 2
Deus Craft 4 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Prestigio 168 2
Microsoft Corporation 11143 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электротехника 7 2
НТВ-Плюс 174 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
BIT.Games 6 1
Прогноз 197 1
Alibaba Group 298 1
Digma 51 1
Mubert 1 1
Nvidia Corp 2036 1
SkillFactory - Скилфэктори 10 1
diHouse - Дихаус 39 1
О2О Delivery club 153 16
Ситимобил - Служба такси 113 15
AliExpress 275 10
YouDrive - Оператор каршеринга 31 7
McDonald’s - Макдоналдс 90 5
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 4
Почта России ПАО 1577 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
О2О Холдинг 43 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 3
X5 Group - Перекресток 204 3
Связной ГК 883 3
AliExpress Russia - AER 16 2
Сбербанк Кухня на районе 9 2
D-Wine - D'Wine 3 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Lego 84 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Верный - Торговая сеть 16 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Быстроном 3 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 1
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 1
Nestle Purina 4 1
Tele2 Ретейл 7 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Альфа-Банк 1127 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ВкусВилл 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 9
Правительство РФ 2207 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 4
Президент Российской Федерации 1442 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ЛДПР 69 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 3
Единая Россия - Политическая партия 176 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 8
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Социальные сети - Соцсети 96 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 2
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 47 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Умные платформы 499 2
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 2
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
App-in-App 5 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
Bluetooth Mesh 2 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 47 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
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Google Android-приложения и разработчики 236 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
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VK - Mail.ru Одноклассники 860 14
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
VK Combo 14 9
VK Connect 20 8
VK Mini Apps 19 8
VK Pay - платежная платформа 24 7
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 7
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 7
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 7
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 7
ICQ 500 6
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Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 4
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VK Donut 6 4
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