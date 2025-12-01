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VK Mail.ru Маруся голосовой помощник
Маруся — голосовой помощник экосистемы VK. Марусю можно попросить написать сообщение или позвонить другу из ВКонтакте, заказать еду, рассказать сказки, поиграть с детьми, включить аудиокнигу или любимый трек и многое другое. Маруся доступна в приложении для Android и iOS, в социальной сети ВКонтакте, умной колонке Капсула и Капсула Мини, в приложении Почта Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнёров.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.12.2025
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Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют
для Windows); в умных устройствах Яндекса (колонки «Яндекс Станция», умные телевизоры «Яндекс ТВ)». Маруся работает с сервисами ВКонтакте. Найти ее можно: в приложении ВКонтакте (для Android
|11.04.2025
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Голосовой помощник «Маруся» проведет экскурсии по Музею космонавтики
Голосовой помощник VK «Маруся» расскажет о московском Музее космонавтики. Посетители узнают о начале космической эры
|18.03.2025
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Звуки природы вместо будильника и регулярные напоминания – новые полезные навыки «Маруси»
«Маруся» от VK научилась новым навыкам утренней рутины. Теперь помимо стандартного будильника
|04.03.2025
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Готовиться ко сну станет проще с «Марусей»
й флагманской колонке «VK Капсула Про» и в «VK Капсуле Мини», для ее активации необходимо сказать: «Маруся, включи медитативную подсветку». Помимо этого, «Маруся» научилась визуализирова
|05.12.2024
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«Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf
для автоматизации дома». «Рады сообщить, что совместная работа по интеграции умных устройств EKF и «Маруси» завершена — теперь пользователям будет еще удобнее управлять любимыми девайсами умног
|29.07.2024
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«Маруся» прочитает статьи из «Дзена»
Голосовой помощник «Маруся» научилась читать статьи из «Дзена» на популярные и актуальные темы: от видеоигр и спо
|07.11.2023
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Маруся от VK научилась звонить на умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини»
ность доступна только для пользователей Android. Если к аккаунту привязано несколько умных колонок, Маруся попросит выбрать устройство, на которое хочет позвонить пользователь. Новая возможност
|02.10.2023
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Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK
с VK разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens. Голосовой помощник «Маруся», магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для S
|25.09.2023
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Диктовка, разбор писем и музыка: «Маруся» от VK освоила новые навыки в «Почте Mail.ru»
«Маруся» в мобильных приложениях «Почты Mail.ru» обзавелась новыми навыками. Голосовой помощни
|12.07.2023
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Новая функциональность в умном доме с «Марусей» от VK
лоны сценариев и их запуск по состоянию устройств, настройка пуш-уведомлений и другие возможности. «Маруся» уже умеет управлять устройствами умного дома более чем 60 производителей, а шаблоны с
|06.07.2023
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«Маруся» от VK научилась управлять Smart TV
ым телевизором без пульта легко, достаточно подключить к нему VK капсулу. Сделать это можно сказав «Маруся, найди телевизор» – голосовой помощник найдет устройство в локальной сети и подключитс
|14.12.2022
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Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM
«Алиса, верни пылесос на базу!» Также робот легко интегрировать в сценарии умного дома. Ассистент Маруся подключается аналогичным образом: скачайте приложение «Маруся», выберите в наст
|07.12.2022
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«Марусю» от VK можно будет сделать основным голосовым помощником
посчитать, не открывая калькулятор и открыть любое приложение, например, «Вконтакте» или YouTube. «“Маруся” — голосовой помощник, созданный, чтобы помогать людям решать задачи и получать ответы
|25.11.2022
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«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE
«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE.
|05.10.2022
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Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука
ух умных колонок VK «Капсула мини» могут объединить их в стереопару с помощью голосового помощника «Маруся». Об этом СNews сообщили представители VK. Это позволит слушать музыку в стереорежиме,
|14.09.2022
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Голосовой помощник «Маруся» от VK научились отвечать на вопросы о благотворительности.
бро Mail.ru» у «Маруси» появился новый навык: она научилась говорить о благотворительности. Теперь «Маруся» сможет ответить на вопросы: «Что такое Добро Mail.ru», «Как помогать людям», «Как сде
|13.09.2022
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У «Маруси» от VK появился семейный режим
т VK, появился новый семейный режим, который защитит детей от от взрослого контента. В этом режиме «Маруся» будет уточнять, нужно ли воспроизводить контент с пометкой 18+. Активировать новый ре
|12.07.2022
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«Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках
Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкаст по теме или названию, расскажет, что можно послуша
|30.06.2022
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«Почта Mail.ru» и чтение ленты «Вконтакте» стали доступны в умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини»
етью “Вконтакте”. Однако для многих пользователей умные колонки становятся семейными устройствами: “Маруся” умеет дружить с детьми, и малыши наравне с родителям активно пользуются устройствами
|14.06.2022
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«Маруся» научилась звонить и писать SMS
Голосовой помощник «Маруся» компании VK теперь умеет звонить и писать SMS контактам из адресной книги смартфона.
|17.05.2022
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«Почта Mail.ru» и «Маруся» поддержат пожилых людей
«Почта Mail.ru» предложила пользователям написать письма подопечным фонда «Старость в радость». Письма озвучит голосовой помощник «Маруся». Чтобы бабушки и дедушки могли прослушать послания, VK передаст умные колонки «Капсула мини» в 50 домов престарелых, которые поддерживает фонд «Старость в радость». Устройства останутся
|02.02.2022
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«Маруся» от VK стала доступна на платформе iRidium
проектах автоматизации на основе iRidium server можно использовать голосовое управление помощника «Маруся» от VK. Платформа iRidium позволяет управлять различными устройствами домашней и комме
|04.10.2021
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Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions
цифровые сервисы и приложения. Платформа построена с использованием технологий голосового помощника Маруся. Платформа Mail.ru cloud voice способна распознавать речь и синтезировать естественный
|29.09.2021
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Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси
«Маруся», голосовой помощник, разработанный Mail.ru Group, получил новый экосистемный навык и
|22.07.2021
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У голосового помощника «Маруся» появятся новые социальные навыки
На платформе All Cups стартует регистрация на первый раунд ИТ-чемпионата Marusia Skill Lab по разработке социальных навыков для голосового помощника экосистемы VK — «Маруси». Принять участие могут даже новички: навыки можно как разрабатывать с нуля, так и создавать с помощью конструктора. Чемпионат Marusia Skill Lab пройдет в формате тематических раундов, к
|14.07.2021
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Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue
их в экосистему умного дома Philips Hue, теперь могут управлять ими с помощью голосового помощника «Маруся» от Mail.ru Group на умных колонках «Капсула» и «Капсула мини». «Маруся» совмес
|29.06.2021
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Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами
и компактных колонок с голосовым управлением. В новую умную колонку от Mail.ru Group интегрирована «Маруся» — голосовой помощник, который поможет пользователю решать повседневные задачи внутри
|26.05.2021
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Первая соцсеть с голосовым управлением — в приложении VK появилась Маруся
песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей. Голосовой помощник Маруся становится одним из важных объединяющих элементов всей экосистемы VK. Наравне с единой
|19.02.2021
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Mail.ru Group запустила монетизацию для разработчиков навыков «Маруси»
в и поддержать их проекты, отправив им любую сумму. После того, как человек воспользуется навыком, «Маруся» предложит поддержать его автора — и даст ссылку на страницу, где это можно сделать. Р
|11.02.2021
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Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi
цию голосового управления. Благодаря сотрудничеству Mail.ru Group и Xiaomi пользователи приложения «Маруся» для iOS и Android, а также умной колонки «Капсула» получили возможность управлять сво
|22.01.2021
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У «Маруси» появился конструктор для создания голосовых навыков без программирования
ожении уже появились новые игровые навыки. Список игр и команд для запуска можно найти в каталоге. «Маруся» поможет скрасить вечер за играми «Одно из двух» или «Сто к одному», позаботиться о ва
|25.12.2020
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В браузере Atom появились функции голосового управления благодаря интеграции с «Марусей»
сайт, рассказать новости, курс валют и прогноз погоды или посмотреть значение терминов в словаре. «Маруся» умеет включать музыку из «Вконтакте» и может напомнить, что у кого-то из близких день
|15.12.2020
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Mail.ru Group запустила суперприложение для личных и рабочих дел
я работы и личных дел: аудио- и видеозвонки, «Облако», «Календарь», «Задачи» и голосовой ассистент «Маруся». «В течение дня мы постоянно переключаемся между сервисами — в одном общаемся, в друг
|06.11.2020
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Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей»
«Маруся» в компактном исполнении Холдинг Mail.ru Group в партнерстве с компанией Prestigio вып
|06.11.2020
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Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio
— 3990 руб. Обладатели SmartVoice смогут воспользоваться всеми преимуществами голосового помощника: Маруся умеет включать песни, альбомы и плейлисты по точному запросу или под настроение, управ
|07.08.2020
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Mail.ru расширила платформу умного дома
Mail.ru представила новых партнёров платформы умного дома. Теперь голосовой помощник «Маруся» может управлять устройствами компаний Aqara, ELARI, HIPER и DIGMA. Пользователи умног
|03.06.2020
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Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром
включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» MRG в настоящее время поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink
|29.01.2020
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Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена
Mail.ru Group объявила о начале продаж «Капсулы» — умной колонки на базе голосового ассистента «Маруся». «Капсула» — первая колонка на российском рынке, которая позволит владельцу совершать
|19.09.2019
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Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся
roup и компания Disney в России и СНГ заключили соглашение, согласно которому в голосовой ассистент Маруся будет добавлена функция быстрого доступа к радио Disney. Слушать цифровое радио Disney
|17.06.2019
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Mail.ru Group запустил голосовой помощник
Холдинг Mail.ru Group объявил о запуске голосового помощника «Маруся». Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play. В данный момент голосов
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Кульбацкий Анатолий 12 11
|Артамонова Анна 183 8
|Путин Владимир 3454 6
|Добродеев Борис 97 6
|Кириенко Владимир 148 5
|Бабкин Александр 17 5
|Гришин Дмитрий 210 4
|Твердохлебов Дмитрий 6 4
|Жигарев Сергей 17 3
|Ющенко Александр 29 3
|Самошкина Диана 33 3
|Гутенёв Владимир 14 3
|Николаев Олег 17 3
|Канаев Алексей 4 3
|Злоказов Дмитрий 6 3
|Петренко Михаил 3 3
|Чиндяскин Сергей 5 3
|Колышев Виктор 3 3
|Мишустин Михаил 787 3
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|Поляков Сергей 75 3
|Паршин Максим 323 2
|Путятинский Сергей 112 2
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|Педоренко Андрей 43 2
|Клявин Владимир 52 2
|Гуськов Антон 44 2
|Огуряев Дмитрий 85 2
|Бедарев Виталий 17 2
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