VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник

В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink 2

Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 1

Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1

Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1

Xiaomi рассказала о расширении сотрудничества с МТС 1

Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза 1

Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1