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В браузере Atom появились функции голосового управления благодаря интеграции с «Марусей»

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group выпустила новую версию браузера Atom с интегрированным голосовым помощником «Марусей». Голосового ассистента можно попросить открыть нужный сайт, рассказать новости, курс валют и прогноз погоды или посмотреть значение терминов в словаре. «Маруся» умеет включать музыку из «Вконтакте» и может напомнить, что у кого-то из близких день рождения.

«Марусю» можно попросить создать список покупок, узнать время рассвета или заката, или рассказать, сколько дней осталось до Нового года. Она может поиграть в города или помочь с решением математической задачи. Голосовые команды также помогают быстро находить нужные страницы в интернете: «Маруся» распознает названия сайтов, даже если пользователь не знает точно, как они произносятся.

В браузере также доступны самые популярные — детские функции «Маруси»: например, большая коллекция сказок на ночь или игра на запоминание таблицы умножения.

Ассистент активируется голосом или с помощью иконки в верхней панели браузера. Пользователь может обратиться к «Марусе» по имени или написать ей сообщение. Голосовой помощник также доступен в приложении Atom для Android.

Ассистент «Маруся» говорит голосом актрисы Елены Соловьевой. Она озвучивала искусственный интеллект в сериале «Любовь, смерть и роботы» и Тринити из фильма «Матрица».

За последний год в браузере Atom появились синхронизация через единый аккаунт VK Connect, виджеты для быстрого доступа к функциям «Вконтакте», «Одноклассников» и «Почты Mail.ru», в том числе, к видеозвонкам. В мобильной версии появились VK Mini Apps и рекомендательная система «Пульс».

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