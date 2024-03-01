Создатели сервисов VK Mini Apps смогут опубликовать свои приложения в RuStore Платформа VK Mini Apps добавила возможность публиковать мини-приложения в официальном магазине приложений RuStore. Разработчики сервисов получили дополнительную точку входа в продукты и возможность привл

«Вконтакте» представила совместное использование сервисов в чатах: VK Mini Apps открывает новые формы интерактивного взаимодействия с собеседниками «Вконтакте» представляет новые возможности для более эффективной коммуникации: сервисы открытой платформы VK Mini Apps теперь доступны для совместного использования в «VK мессенджере». Об этом сообщил CTO «Вконтакте», вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь. Пользователи смог

Открытая платформа VK Mini Apps утраивает выплаты разработчикам за рекламу Платформа VK Mini Apps запустила новую технологию для отображения рекламы в мини-приложениях. Она станет эффективнее, а «Вконтакте» увеличит выплаты разработчикам по этому формату в три раза. Об этом CNe

Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в «Одноклассниках» Компания VK расширила функциональность платформы VK Mini Apps: теперь разработчики мини-приложений могут интегрировать различные способы получения дохода не только «Вконтакте», но и в «Одноклассниках». При публикации сервиса в каталоге мини-п

Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников» Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps смогут теперь публиковать свои проекты в десктопной версии «Одноклассников». Таким образом, ОК сделали следующий шаг в интеграции платформы в социальную сеть и развитии продуктов э

«Одноклассники» открыли возможность запускать в группах мини-приложения экосистемы VK Социальная сеть «Одноклассники» открыла возможность запускать мини-приложения на платформе VK Mini Apps в группах. Разработчики приложений смогут адаптировать для групп в ОК сервисы и существенно расширить охват своих проектов. Благодаря этому администраторы и авторы групп смогут исп

«Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps Компания «Библио» запускает одноименный стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps в соцсети ВКонтакте. Аудиокниги можно будет приобретать по отдельности и слушать по подписке — ее стоимость составит от 333 руб. в месяц В приложении Biblio представлена художестве