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VK Mini Apps
VK Mini Apps — открытая платформа, позволяющая создавать и использовать мини-приложения на площадках VK, включая социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.
УПОМИНАНИЯ
|01.03.2024
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Создатели сервисов VK Mini Apps смогут опубликовать свои приложения в RuStore
Платформа VK Mini Apps добавила возможность публиковать мини-приложения в официальном магазине приложений RuStore. Разработчики сервисов получили дополнительную точку входа в продукты и возможность привл
|01.03.2023
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«Вконтакте» представила совместное использование сервисов в чатах: VK Mini Apps открывает новые формы интерактивного взаимодействия с собеседниками
«Вконтакте» представляет новые возможности для более эффективной коммуникации: сервисы открытой платформы VK Mini Apps теперь доступны для совместного использования в «VK мессенджере». Об этом сообщил CTO «Вконтакте», вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь. Пользователи смог
|21.02.2023
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Открытая платформа VK Mini Apps утраивает выплаты разработчикам за рекламу
Платформа VK Mini Apps запустила новую технологию для отображения рекламы в мини-приложениях. Она станет эффективнее, а «Вконтакте» увеличит выплаты разработчикам по этому формату в три раза. Об этом CNe
|23.06.2022
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Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в «Одноклассниках»
Компания VK расширила функциональность платформы VK Mini Apps: теперь разработчики мини-приложений могут интегрировать различные способы получения дохода не только «Вконтакте», но и в «Одноклассниках». При публикации сервиса в каталоге мини-п
|18.10.2021
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Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников»
Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps смогут теперь публиковать свои проекты в десктопной версии «Одноклассников». Таким образом, ОК сделали следующий шаг в интеграции платформы в социальную сеть и развитии продуктов э
|18.06.2021
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«Одноклассники» открыли возможность запускать в группах мини-приложения экосистемы VK
Социальная сеть «Одноклассники» открыла возможность запускать мини-приложения на платформе VK Mini Apps в группах. Разработчики приложений смогут адаптировать для групп в ОК сервисы и существенно расширить охват своих проектов. Благодаря этому администраторы и авторы групп смогут исп
|09.09.2019
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«Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps
Компания «Библио» запускает одноименный стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps в соцсети ВКонтакте. Аудиокниги можно будет приобретать по отдельности и слушать по подписке — ее стоимость составит от 333 руб. в месяц В приложении Biblio представлена художестве
|21.06.2019
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«Ситимобил» запустил такси «Вконтакте» на платформе VK Mini Apps
«Ситимобил» объявил о запуске сервиса заказа поездок «Вконтакте» на базе платформы VK Mini Apps. Пользователи смогут вызвать и оплатить такси «Ситимобил» прямо в соцсети на любом устройстве. Принять участие в тестировании смогут жители Москвы, Самары, Тольятти и Ярославля. Ос
VK Mini Apps и организации, системы, технологии, персоны:
|Добродеев Борис 95 7
|Зибарева Евгения 9 7
|Тоболь Александр 39 6
|Кириенко Владимир 143 5
|Гришин Дмитрий 209 4
|Циварев Антон 5 4
|Краснова Марина 42 3
|Аршевская Алла 10 2
|Усманов Алишер 301 2
|Матвиенко Валентина 113 2
|Марданов Сергей 18 2
|Расторгуев Иван 2 2
|Исагулова Элина 34 1
|Артамонова Анна 183 1
|Аракелян Арам 9 1
|Осинцев Андрей 2 1
|Никитин Олег 39 1
|Бедарев Виталий 17 1
|Соловьева Елена 5 1
|Дуров Павел 298 1
|Таврин Иван 119 1
|Левиев Лев 27 1
|Мильнер Юрий 135 1
|Щербович Илья 10 1
|Мирилашвили Вячеслав 16 1
|Комаревцев Петр 1 1
|Зыбина Мария 4 1
|Шадаев Максут 1063 1
|Каптелов Борис 1 1
|Поляков Сергей 74 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Черменин Артем 7 1
|Куприянов Сергей 14 1
|Томилов Сергей 3 1
|Хуснояров Фарит 15 1
|Гладкова Маргарита 1 1
|Фингер Грегори 13 1
|Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 38 1
|Волк Сергей 1 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 146 3
|Gartner - Гартнер 3576 1
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