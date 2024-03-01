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VK Mini Apps

VK Mini Apps

VK Mini Apps — открытая платформа, позволяющая создавать и использовать мини-приложения на площадках VK, включая социальные сети ВКонтакте и Одноклассники

УПОМИНАНИЯ


01.03.2024 Создатели сервисов VK Mini Apps смогут опубликовать свои приложения в RuStore

Платформа VK Mini Apps добавила возможность публиковать мини-приложения в официальном магазине приложений RuStore. Разработчики сервисов получили дополнительную точку входа в продукты и возможность привл
01.03.2023 «Вконтакте» представила совместное использование сервисов в чатах: VK Mini Apps открывает новые формы интерактивного взаимодействия с собеседниками

«Вконтакте» представляет новые возможности для более эффективной коммуникации: сервисы открытой платформы VK Mini Apps теперь доступны для совместного использования в «VK мессенджере». Об этом сообщил CTO «Вконтакте», вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь. Пользователи смог
21.02.2023 Открытая платформа VK Mini Apps утраивает выплаты разработчикам за рекламу

Платформа VK Mini Apps запустила новую технологию для отображения рекламы в мини-приложениях. Она станет эффективнее, а «Вконтакте» увеличит выплаты разработчикам по этому формату в три раза. Об этом CNe
23.06.2022 Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в «Одноклассниках»

Компания VK расширила функциональность платформы VK Mini Apps: теперь разработчики мини-приложений могут интегрировать различные способы получения дохода не только «Вконтакте», но и в «Одноклассниках». При публикации сервиса в каталоге мини-п
18.10.2021 Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников»

Разработчики мини-приложений на платформе VK Mini Apps смогут теперь публиковать свои проекты в десктопной версии «Одноклассников». Таким образом, ОК сделали следующий шаг в интеграции платформы в социальную сеть и развитии продуктов э
18.06.2021 «Одноклассники» открыли возможность запускать в группах мини-приложения экосистемы VK

Социальная сеть «Одноклассники» открыла возможность запускать мини-приложения на платформе VK Mini Apps в группах. Разработчики приложений смогут адаптировать для групп в ОК сервисы и существенно расширить охват своих проектов. Благодаря этому администраторы и авторы групп смогут исп
09.09.2019 «Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps

Компания «Библио» запускает одноименный стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг на платформе VK Mini Apps в соцсети ВКонтакте. Аудиокниги можно будет приобретать по отдельности и слушать по подписке — ее стоимость составит от 333 руб. в месяц В приложении Biblio представлена художестве
21.06.2019 «Ситимобил» запустил такси «Вконтакте» на платформе VK Mini Apps

«Ситимобил» объявил о запуске сервиса заказа поездок «Вконтакте» на базе платформы VK Mini Apps. Пользователи смогут вызвать и оплатить такси «Ситимобил» прямо в соцсети на любом устройстве. Принять участие в тестировании смогут жители Москвы, Самары, Тольятти и Ярославля. Ос

Публикаций - 59, упоминаний - 59

VK Mini Apps и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4216 57
VK - Mail.ru Group 3490 20
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 9
МегаФон 9387 3
Alibaba Group 439 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Swag Masha 7 2
Deus Craft 8 2
МФ технологии - МФТ 36 2
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 43 2
Yandex - Яндекс 7860 2
VK - Учи.ру - Тетрика 15 2
Apple Inc 12313 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Panzerdog 10 1
Pixonic 22 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 1
Tencent 167 1
Ростелеком 10003 1
VK - My.Games - Allods Team 3 1
Samsung Electronics 10397 1
LG Electronics 3642 1
Nintendo 784 1
Revolut 13 1
Цифра ГК 2487 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
BIT.Games 10 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 373 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 305 1
Открытые технологии 706 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Beorg - Биорг 118 1
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 1
Craftum - Юникод 1 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 13
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 98 12
Ситимобил - Служба такси 162 10
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 10
Лента - Сеть розничной торговли 2166 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7740 6
О2О Холдинг 58 3
Связной ГК 1375 2
X5 Group - Перекрёсток 583 2
McDonald’s - Макдоналдс 200 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1266 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 1
Visa International 1955 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 168 1
ВкусВилл - Избёнка 164 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Верный - торговая сеть 297 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 166 1
Быстроном 5 1
Связной Travel - Связной Трэвел 12 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Библио - Biblio 4 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Naspers 83 1
United Capital Partners 18 1
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VK - Mail.ru Одноклассники 1850 24
VK Combo 84 19
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 18
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 181 17
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 75 14
VK - Mail.Ru Почта 351 11
Google Android 14352 9
VK - My.Games 72 9
VK Connect 21 9
Apple iOS 8010 7
VK Donut 18 6
VK Видео - Mail.Ru Видео 192 6
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 5
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 24 5
Google Play - Google Store - Android Market 3365 4
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 4
Apple - App Store 2946 4
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 75 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1229 4
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 4
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 71 4
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 113 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Pixonic War Robots 21 2
Hustle Castle 12 2
VK SuperAppKit - Суперапп Mail.ru 4 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 2
Apple iPhone 6 4863 2
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VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 2
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Nintendo Switch - Игровая приставка 80 1
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Черменин Артем 7 1
Куприянов Сергей 14 1
Томилов Сергей 3 1
Хуснояров Фарит 15 1
Гладкова Маргарита 1 1
Фингер Грегори 13 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 38 1
Волк Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 30
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17581 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7801 3
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3048 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 604 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 25 2
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