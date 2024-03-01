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Создатели сервисов VK Mini Apps смогут опубликовать свои приложения в RuStore

Платформа VK Mini Apps добавила возможность публиковать мини-приложения в официальном магазине приложений RuStore. Разработчики сервисов получили дополнительную точку входа в продукты и возможность привлечь новую аудиторию.

Кроссплатформенные встраиваемые сервисы VK Mini Apps не нужно скачивать на смартфон, они обновляются без загрузки и установки дополнительного программного обеспечения. Для работы достаточно аккаунта VK ID. Мини-приложения открывают широкие возможности для разработчиков: они могут использовать инструменты платформы VK Mini Apps, тестировать гипотезы и проекты, быстрее проходить путь от идеи до пользователя.

В рамках теста раздел с мини-приложениями и играми «ВКонтакте» доступен части пользователей RuStore. Авторам новых сервисов необходимо отправить заявку в панели администрирования приложений (пункт «Модерация»), чтобы продукты могли попасть в RuStore. Команда модерации рассмотрит и одобрит её, в случае если проект соответствует правилам размещения на платформе.

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