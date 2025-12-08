Разделы

Alibaba Group Cainiao Smart Logistics Group Cainiao Network Цайняо саплай чейн менеджмент Международный логистический оператор

Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.12.2025 Россия под атакой: Против граждан развернута новая схема мошенничества с фишинговыми ссылками на фото 1
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
08.12.2021 «Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions 1
18.11.2021 Cainiao инвестирует 500 млн рублей в логистическую систему на территории России 3
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье 1
20.05.2021 Продавцы Aliexpress смогут сдавать заказы в отделениях «Почты России» 1
01.03.2021 Продавцы AliExpress смогут не платить за доставку первых 100 заказов 2
18.01.2021 AliExpress Россия запускает экспресс-выдачу заказов 4
15.12.2020 На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей 1
08.12.2020 AliExpress ввела единый тариф на доставку для продавцов 1
03.12.2020 AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
05.10.2020 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось за полгода 1
02.10.2020 Крупнейший ритейлер Урала вышел на AliExpress 1
23.06.2020 Alibaba Group инвестирует 1 млрд рублей в локализацию сервисов и улучшение логистики в России 2
15.04.2020 «Почта России» доставит посылки Aliexpress Plus на дом бесплатно 1
13.04.2020 «Aliexpress Россия» предложит продавцам хранить товары на складе бесплатно 1
13.02.2019 «Почта России» и Cainiao укрепляют логистическое партнерство 2
02.04.2018 Alibaba запускает в России площадку для хакатонов 1
16.02.2017 «Почта России» запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail с «Почтой Гонконга» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 28

Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 450 13
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 126 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
Nintendo 797 2
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Deus Craft 8 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
Pixonic 22 1
Xiaomi Poco Global 12 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 54 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
VK - My.Games - Allods Team 3 1
Samsung Electronics 10625 1
Apple Inc 12628 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Swag Masha 7 1
МегаФон 9892 1
Xiaomi 1971 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
data.ai - App Annie 85 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
BIT.Games 10 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 18
Почта России ПАО 2245 8
Связной ГК 1384 5
Puma - Пума 49 3
Лента - Сеть розничной торговли 2267 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 3
Finn Flare - ФФ Стайл 45 2
Braun GmbH 77 2
Crocs 8 2
ВкусВилл - Избёнка 185 2
Верный - торговая сеть 310 2
X5 5Post - 5Пост 58 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 11 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 64 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
AliX 3 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Мать и дитя 25 1
Приор групп 1 1
Четыре Лапы 18 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 61 1
Сима-ленд ТД 7 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
О2О Холдинг 59 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Walt Disney Company 636 1
Kari - Кари - сеть магазинов 74 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 51 1
Быстроном 5 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Администрация Гонконга 13 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 6
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 123 4
Аксессуары 4132 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 2
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 327 2
Бронирование - Booking 808 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 2
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 42 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 275 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1
Data monetization - Монетизация данных 1835 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1069 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 694 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 67 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 496 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 1
Оповещение и уведомление - Notification 5376 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 363 1
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 106 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 233 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 620 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 362 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 3
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 2
Google Android 14679 2
Apple iOS 8242 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 2
Все Аптеки 18 2
Сбер - СберПрайм 58 1
Left to Survive - компьютерная игра 8 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 1
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 1
Zero City - игра 8 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 78 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 1
VK Donut 19 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 57 1
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Procter&Gamble - Pampers 9 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 140 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 1
Alibaba Group - AliPay 78 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 88 1
VK - My.Games 77 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 188 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 54 1
VK Mini Apps 60 1
Pixonic War Robots 21 1
Hustle Castle 12 1
VK Combo 84 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
VK Connect 21 1
Gen Digital - Avast Smart Life 26 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 133 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Сергеев Дмитрий 61 5
Савин Вячеслав 3 3
Гончарова Дарья 1 1
Wan Lin - Ван Лин 2 1
Орлов Григорий 5 1
Гречин Сергей 2 1
Пичугин Сергей 2 1
Ли Марина 1 1
Binder Burkhard - Биндер Буркхард 2 1
Добродеев Борис 97 1
Подгузов Николай 28 1
Исагулова Элина 34 1
Гришин Дмитрий 210 1
Завадский Марк 15 1
Федянин Андрей 1 1
Селихов Дмитрий 12 1
Воронин Андрей 12 1
Ильин Денис 8 1
Минаев Олег 1 1
Скатин Алексей 33 1
Малышев Сергей 99 1
Черемисин Сергей 3 1
Васильев Алекс 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 3
Европа 24634 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Ближний Восток 3030 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Польша - Республика 2001 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Малайзия 898 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 15
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 8
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 6
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 4
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 662 3
Логистика - Прямая поставка - Дропшип - Dropshipping 10 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Fashion industry - Индустрия моды 320 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 122 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
