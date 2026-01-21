Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189284
ИКТ 14624
Организации 11337
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26552
Персоны 82060
География 3010
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Zigmund & Shtain Зигмунд Энд Штайн


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.01.2026 Zigmund & Shtain и Kokoc Group усилили продажи в категории бытовой техники с помощью инструментов рекламной платформы в экосистеме «Т-Банка» 1
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
06.10.2020 AliExpress предложит покупателям бесплатную установку бытовой техники 2
06.10.2020 Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки 1
11.08.2020 Россияне стали чаще покупать компактную бытовую технику на Aliexpress 1
27.08.2010 Лучшие варочные панели: выбор ZOOM 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Zigmund & Shtain и организации, системы, технологии, персоны:

Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 2
Xiaomi Poco Global 12 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 53 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Kitfort 69 1
Gemlux 7 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
МегаФон 10008 1
Alibaba Group 453 1
Xiaomi 2001 1
LG Electronics 3682 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2106 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 500 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4568 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 720 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 205 1
Nintendo 798 1
data.ai - App Annie 85 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 49 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 2
AliX 3 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Hansa - Ханса 114 1
Braun GmbH 77 1
Crocs 8 1
Четыре Лапы 18 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 61 1
Почта России ПАО 2258 1
Связной ГК 1384 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
ВкусВилл - Избёнка 192 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 323 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 357 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
LEGO 255 1
Верный - торговая сеть 310 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 34 1
Miele - Миле 137 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Puma - Пума 49 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 362 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 758 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Таймер - Timer 429 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 2
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 278 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 219 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 123 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 177 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 343 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
Бронирование - Booking 814 1
Аксессуары 4133 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 162 1
Нагреватель - нагревательный элемент 106 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Дегидратор - Dehydrator 3 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10352 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 250 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 111 1
Zigmund & Shtain DW - Встраиваемая посудомоечная машина 1 1
Zigmund & Shtain CI - Встраиваемые варочные панели 1 1
Hisense R - Hisense PureFlat - серия холодильников 7 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PZ 2 1
Procter&Gamble - Pampers 9 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 147 1
Redmond RFD 1 1
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 1
Hisense - Gorenje FDK - дегидратор - электросушилка 1 1
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 1
Google Android 14760 1
Apple iOS 8295 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 136 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4101 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Gen Digital - Avast Smart Life 26 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
Все Аптеки 18 1
Трифонов Антон 2 2
Рашид Карим 8 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 157808 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18719 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4309 2
Германия - Федеративная Республика 12949 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 1
Европа 24659 1
Словения - Республика 251 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - СФО - Новосибирск 4681 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1123 1
Испания - Королевство 3764 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1242 1
Египет - Арабская Республика 1049 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 349 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 123 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 346 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 663 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 64 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Металлы - Никель - Nickel 346 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 19 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 539 1
Металлы - Сплавы - Чугун - сплав железа с углеродом 34 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 443 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 238 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще