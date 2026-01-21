Получите все материалы CNews по ключевому слову
Zigmund & Shtain Зигмунд Энд Штайн
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Zigmund & Shtain и организации, системы, технологии, персоны:
|Трифонов Антон 2 2
|Рашид Карим 8 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.