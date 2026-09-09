Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Металлы Сплавы Чугун сплав железа с углеродом
СОБЫТИЯ
Публикаций - 35, упоминаний - 40
Металлы и организации, системы, технологии, персоны:
|Кульченко Роман 14 2
|Старикова Евгения 11 2
|Рашид Карим 8 1
|Иванюшкин Антон 1 1
|Орлов Вадим 2 1
|Morabito Ito - Морабито Ито 9 1
|Натрусов Артем 316 1
|Собянин Сергей 556 1
|Вольпе Борис 92 1
|Попов Константин 21 1
|Горький Максим 23 1
|Борисов Антон 2 1
|Асланян Сергей 104 1
|Пуликов Артем 30 1
|Казанцев Сергей 17 1
|Королев Игорь 65 1
|Сырцов Игорь 27 1
|Рычка Денис 17 1
|Марфин Алексей 13 1
|Михина Наталья 7 1
|Агуреева Ольга 9 1
|Фролов Борис 32 1
|Левашова Надежда 1 1
|Утесов Леонид 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 9
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1247 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.