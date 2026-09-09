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Индексная книга (каталог) CNews*
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Металлы Сплавы Чугун сплав железа с углеродом

СОБЫТИЯ


09.09.2026 Робот-паук ускорил капремонт доменной печи №3 на «Евраз ЗСМК» 1
17.10.2024 Музей имени Вадима Орлова открывает виртуальный музей на «3D Платформе» 1
10.07.2024 От стопки журналов до автомобилей: в первом полугодии 2024 года специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» выполнили 15,4 тысячи заявок горожан 1
26.01.2024 В 2023 г. горожане отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья 1
01.08.2023 Сергей Казанцев, НЛМК: Монополия на «цифру» уходит в прошлое 1
19.06.2023 Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж 1
25.05.2022 Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники 1
17.06.2021 Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM 2
09.04.2021 Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный 1
02.12.2020 Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты 1
17.03.2020 13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить 1
08.07.2019 ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео 1
17.05.2019 Газовые и электрические грили для дачи: 10 лучших моделей 1
01.10.2018 Варочные панели: хиты продаж 1
31.08.2018 Руководство по выбору и использованию посудомоечной машины 1
06.07.2017 Выбираем варочную панель. Рекомендации ZOOM 2
13.05.2016 Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM 1
17.02.2015 WiFi-революция в метро: кто и как ее устроил 1
14.07.2014 «1С:Первый БИТ» предложил технологию ударно-точечной маркировки по металлу 1
28.03.2014 Индукция отдельностоящая. Тест-драйв новой узкой плиты Hansa FCIW 53800 1
31.05.2013 НАСА собирается обесценить золото и платину 1
24.05.2013 Лучшие дачные «гаджеты». Выбор ZOOM.CNews 1
24.08.2011 Лучшая бытовая техника для "малометражек". Выбор ZOOM 1
29.04.2011 Дача: 12 лучших устройств для комфортного быта 2
27.08.2010 Лучшие варочные панели: выбор ZOOM 1
02.04.2010 Выбор ZOOM: лучшие электроплиты со стеклокерамикой 1
05.10.2009 Французы создают самые качественные обогреватели 1
25.08.2008 Выбор ZOOM: индукционные варочные панели 1
17.06.2008 Варочные панели: содружество стекла и газа 1
22.04.2008 Конструируем кухню: встраиваемая бытовая техника 1
21.04.2008 Утюг: от каменного века до наших дней 3
14.01.2008 Эволюция электрических плит: от спирали к индукционной катушке 1
08.10.2007 Газовые варочные панели: приручаем огонь 1
24.07.2007 Паровые утюги: горячее дыхание современности 1
01.08.2001 На Чусовском металлургическом заводе внедряется информационная система Oracle E-Business Suite 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Металлы и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 8
Siemens AG - Siemens Group 2675 6
Electrolux AB - Zanussi 61 4
Samsung Electronics 11110 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 3
Noirot 7 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 2
General Climate 3 1
Kitfort 79 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
3D Платформа - 3Д Платформа 9 1
Stiebel Eltron 8 1
Oursson 8 1
Suprema 7 1
Ростелеком 11007 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 1
МегаФон 10867 1
Cisco Systems 5376 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15979 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
LG Electronics 3744 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 414 1
9648 1
Oracle Corporation 7093 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9533 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 703 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 980 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 292 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1467 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 6 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 129 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 156 7
Hansa - Ханса 119 7
Miele - Миле 139 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Beko - Beko Electronics 83 3
Bosch - Gaggenau 36 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 72 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 2
Smeg 19 2
ОМК - Щелмет - Щелковский металлургический завод 2 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 1
Музей имени В.Ю. Орлова - Музей имени Вадима Юрьевича Орлова 1 1
Dometic Group - Igloo Products 3 1
Crompton & Co 3 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1070 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 236 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2443 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 554 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 1
Solgaz 1 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
Constanta Advisory 1 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
Ardo - Ардо 36 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2085 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2884 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 755 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 619 16
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 13
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1167 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14832 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 375 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6449 7
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 789 7
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3081 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8398 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36502 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 149 6
Таймер - Timer 447 6
Вентилятор - Fan 1081 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13115 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1199 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13314 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27004 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54388 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26596 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13729 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2503 4
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16473 4
Аксессуары 4310 4
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 227 4
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 208 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 102 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 736 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13552 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26103 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8715 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2018 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 459 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1104 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 3
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 195 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18444 3
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 8
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 5
Beko CS - BEKO CSM - Beko CE - Beko CM - Beko ET - Beko HII - кухонная плита, варочная панель 8 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PH 4 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 322 2
Groupe SEB - Moulinex ME 56 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PZ 2 2
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 2
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 26 2
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 2
Redmond RBQ - электрошашлычница 2 1
Bosch MES - соковыжималка 7 1
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 1
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 1
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 1
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 1
Oracle E-Business Suite - Oracle Manufacturing Analytics - Oracle MES - Oracle Manufacturing Execution System - Oracle Process Manufacturing - Oracle Discrete Manufacturing 13 1
Bosch - VarioSpeed 15 1
Siemens WS - стиральные машины 3 1
BEKO DSFN - BEKO DSFN - Beko AquaIntense DIN - Beko DFS - BEKO DIS - BEKO DFN - посудомоечные машины 6 1
Microsoft WMF - Microsoft Windows Metafile 38 1
Google Android 15314 1
Apple iOS 8618 1
Microsoft Office 4197 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1761 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
VK - Mail.Ru Почта - Почта Mail 423 1
Apple iPhone 6 4860 1
Apple iPhone 12 243 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 1
Intel Amber Lake 53 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 155 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 357 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
LG F-RDS - серия стиральных машин 1 1
Oracle Applications 90 1
Кульченко Роман 14 2
Старикова Евгения 11 2
Рашид Карим 8 1
Иванюшкин Антон 1 1
Орлов Вадим 2 1
Morabito Ito - Морабито Ито 9 1
Натрусов Артем 316 1
Собянин Сергей 556 1
Вольпе Борис 92 1
Попов Константин 21 1
Горький Максим 23 1
Борисов Антон 2 1
Асланян Сергей 104 1
Пуликов Артем 30 1
Казанцев Сергей 17 1
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Сырцов Игорь 27 1
Рычка Денис 17 1
Марфин Алексей 13 1
Михина Наталья 7 1
Агуреева Ольга 9 1
Фролов Борис 32 1
Левашова Надежда 1 1
Утесов Леонид 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54931 6
Европа 25007 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 6
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Беларусь - Белоруссия 6325 3
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Земля - планета Солнечной системы 10890 2
Азия - Азиатский регион 5943 2
Италия - Итальянская Республика 4516 2
Франция - Французская Республика 8191 2
Турция - Турецкая республика 2636 2
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Италия - Неаполь - Сорренто 3 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4217 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13845 1
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Швеция - Королевство 3792 1
Польша - Республика 2035 1
Сингапур - Республика 1959 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14833 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 1
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Румыния 753 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 838 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 734 1
Египет - Арабская Республика 1107 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1099 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 200 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1550 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 987 1
Мировой океан - World Ocean 529 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5508 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5544 19
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4707 19
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6226 18
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 636 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1525 9
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 468 7
Дача - Дачный сезон - Дачники 1155 7
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1238 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1379 6
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 655 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53810 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4592 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27491 4
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Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 854 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3051 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1948 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 4
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 244 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 565 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5820 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21858 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11730 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2297 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6114 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6751 3
Углерод - Сarboneum - химический элемент 348 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3208 3
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 364 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4449 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10464 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5630 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2754 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 2
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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