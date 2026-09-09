Стратегия месяца

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы

Импортозамещение остается одной из ключевых задач российского бизнеса. Однако наряду с технологической независимостью компании ожидают от ИТ-проектов измеримого экономического эффекта: сокращения затрат, повышения производительности и оптимизации процессов. О том, почему готовых продуктов не всегда достаточно для решения этих задач, как меняется спрос на заказную разработку и какие результаты она может дать крупному бизнесу, рассказал Евгений Скуборев, руководитель центра заказной и коммерческой разработки ИТ-холдинга Т1.