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Нагреватель нагревательный элемент

СОБЫТИЯ

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10.08.2018 Лучшие стационарные кухонные комбайны. Выбор ZOOM 1
25.07.2018 Как выбрать хорошую мультиварку? Кулинарные советы ZOOM 1
27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM 1
12.02.2018 Топ-5 устройств для умного дома. Выбор ZOOM 1
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26.04.2017 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM 1
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Публикаций - 108, упоминаний - 109

Нагреватель и организации, системы, технологии, персоны:

Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 26
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 20
Samsung Electronics 11065 13
LG Electronics 3735 12
Philips 2099 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Ballu Industrial Group 50 8
Timberk 26 8
Electrolux AB - Zanussi 61 7
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
JVC Kenwood 422 7
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 6
Noirot 7 6
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 5
Kitfort 75 4
HP Inc. 5883 4
Seiko Epson Corporation 908 3
Haier Group 230 3
ASKO 36 3
Stiebel Eltron 8 2
Oursson 8 2
Cuckoo Electronics 7 2
Apple Inc 13156 2
Toshiba Corporation 2980 2
Xerox - Lexmark Int 303 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Canon 1439 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 2
Titanium 88 2
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 2
Binatone 20 2
MakerBot Industries 9 1
America Movil - Claro 14 1
Ugreen 48 1
Dantex Group 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 15
Dyson 157 11
Hansa - Ханса 114 10
Groupe SEB - Tefal 108 10
Haier - Candy Group - Канди 101 8
Miele - Миле 139 8
Braun GmbH 79 8
Beko - Beko Electronics 83 6
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 5
Ardo - Ардо 36 3
Bork - Борк-Ритейл 45 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Hyundai Motor Company 436 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 3
Krups 31 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Геометрия НПО 165 2
Daewoo 104 2
Zauber 4 2
Bosch - Gaggenau 36 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Globe Tools Group - Greenworks 14 1
Beurer - Бойрер 19 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Minifix 2 1
RawMID - Равмид 3 1
V&A Museum - Victoria and Albert Museum - Музей Виктории и Альберта 2 1
Mohlenhoff - Мёленхофф 1 1
Crompton & Co 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Walgreens 16 1
eBay Inc 1640 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
Фонд Росконгресс 24 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 46
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 32
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 72 27
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 26
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 25
Таймер - Timer 444 25
Вентилятор - Fan 1076 24
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 180 22
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 22
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 222 21
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 147 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 17
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 15
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 14
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 14
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 13
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 13
Аксессуары 4282 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 230 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 11
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 70 10
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Ballu Camino - Ballu Cube - Ballu Apollo - Ballu ENZO - Ballu Plaza - Ballu Deluxe - Ballu Comfort - Ballu BIH - Ballu BHG - Ballu BOGH - обогреватель электрический конвектор - электрический обогреватель 12 6
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 6
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 6
Металлы - Медь - Copper 862 6
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 87 5
Пищевая промышленность - Чай 148 5
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 35
Чудо техники 60 2
Cosmopolitan 25 1
New Scientist 1448 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
Международный женский день - 8 марта 418 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Red Dot Design Award 57 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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