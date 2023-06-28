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Индексная книга CNews*
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Нагреватель нагревательный элемент



28.06.2023 Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж 1

09.06.2023 6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение 1

07.03.2023 Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM 1

26.01.2022 Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких 1

02.11.2021 Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года 1

27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 1

22.07.2021 Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM 1

23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати? 1

02.01.2021 Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы 1

13.10.2020 Продлеваем лето: 7 лучших обогревателей для улицы 1

06.10.2020 Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки 1

23.06.2020 Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM 1

07.01.2020 Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM 1

24.12.2019 ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов 1

05.08.2019 Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей 1

06.05.2019 10 водонагревателей для квартиры и дома: выбор ZOOM 1

29.11.2018 Зима близко: как выбрать обогреватель для дома 1

10.09.2018 IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств 1

03.09.2018 Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM 1

31.08.2018 Руководство по выбору и использованию посудомоечной машины 1

10.08.2018 Лучшие стационарные кухонные комбайны. Выбор ZOOM 1

25.07.2018 Как выбрать хорошую мультиварку? Кулинарные советы ZOOM 1

27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM 1

12.02.2018 Топ-5 устройств для умного дома. Выбор ZOOM 1

10.12.2017 Обзор Dyson Pure Hot + Cool: новая технология комфорта 1

26.04.2017 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM 1

05.10.2016 Лучшие бытовые обогреватели. Выбор ZOOM 1

20.04.2016 Второе рождение. Из угля можно делать электронику 1

08.01.2016 Пять лучших мультиварок: выбор ZOOM 1

15.10.2015 Не замёрзнем: какие электрические конвекторы стоит купить? 1

11.02.2015 Холодильники Mitsubishi Electric: инновации под японским соусом 1

12.12.2014 3D-принтеры: зачем они нужны и как они работают 1

14.11.2014 Самая ожидаемая бытовая техника с Wi-Fi 1

23.05.2014 Мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM.CNews 1

20.01.2014 Быстрые принтеры от компании HP: лазерные и струйные 1

13.12.2013 Новый год настаёт. «Бытовые» подарки под ёлку. Выбор ZOOM.CNews 1

11.10.2013 Выбор ZOOM: лучшие мультиварки 1

06.09.2013 ZOOM.CNews согревает. Лучшие бытовые тепловентиляторы 1

19.07.2013 Стиральные машины с сушкой. Выбор ZOOM.CNews 1

07.06.2013 Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM 1


Публикаций - 105, упоминаний - 105

Нагреватель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 27
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 18 26
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 20
Samsung Electronics 9874 13
LG Electronics 3518 12
Philips 2032 12
Siemens AG - Siemens Group 2505 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 9
JVC Kenwood 323 7
Ростех - Автоматика Концерн 1465 7
Redmond - Инновационные решения 106 6
Noirot 7 6
Xiaomi 1426 5
DeLonghi 34 4
HP Inc. 5559 4
Seiko Epson Corporation 822 3
ASKO 30 3
Apple Inc 11211 2
Lexmark Int 289 2
ДОК 1 2
Цифра ГК 2221 2
Titanium 80 2
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 9 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 287 2
Toshiba Corporation 2856 2
Haier 133 2
РТИ Микрон - Micron 1315 2
Canon 1374 2
Binatone 20 2
General Climate 3 1
Versa Networks 7 1
Supra 34 1
Технопарк Русский - 2 1
Eastman Kodak - Кодак 172 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 1 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 1
Tomoru - Томору 2 1
Rolsen Electronics 78 1
Daewoo Electronics 43 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 18
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 15
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 11
Dyson 114 11
Groupe SEB - Tefal 87 10
Hansa - Ханса 102 10
Miele - Миле 124 8
Haier - Candy Group - Канди 10 8
Braun 76 8
Beko 68 6
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 5
Gorenje 92 5
Россети Ленэнерго 68 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 57 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 3
Hyundai Motor Company 340 3
Krups 25 3
101Hotels.com 3 3
Groupe SEB - Rowenta 42 2
Daewoo 102 2
Геометрия НПО 1 2
Zauber 4 2
Gaggenau 35 2
Kärcher - Karcher - Керхер 44 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Ardo - Ардо 32 2
Техносила - СервисТрейд 223 2
Сплит 137 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 45 1
Beurer - Бойрер 10 1
Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 2 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Nikaten - Никатэн 1 1
Bugatti 1 1
Ford 399 1
Husqvarna - Хускварна 12 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 6 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 56 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 18 1
Фонд Росконгресс 2 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
8K Association - Ассоциация 8K 167 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 33
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 4 30
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 30
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 84 26
Вентилятор - Fan 484 24
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 24
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 21 24
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка 70 22
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 15 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 19
Таймера - Timer 218 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 45 19
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 17
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 754 16
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 7 16
Отопление - искусственный обогрев - Heating - artificial heating 361 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 15
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 378 15
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 15
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 45 14
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 86 13
Аксессуары 3294 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 91 12
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 294 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 105 12
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 791 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 15 12
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1155 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 10
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 667 9
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 662 9
Microsoft Windows 2000 940 14
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 129 10
Groupe SEB - Moulinex ME 1 9
Google Android 12999 7
Apple iPhone 6 597 7
Apple iOS 6908 6
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 3 4
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 4 4
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 1 4
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 3 3
Redmond RMC - мультиварка 3 3
Hansa BOES - Hansa BOEI - духовой шкаф 1 3
Bosch Filtrino - Bosch TWK - электрочайники и термопоты 2 3
LG HOM-BOT SQUARE 7 3
DeLonghi TRRS - DeLonghi GS - серия масляных радиаторов 3 3
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 10 3
LG Kompressor Follow Me 10 3
Microsoft Windows BitLocker 64 3
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 1 3
Electrolux ESF - компактные посудомоечные машины 9 3
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 11 2
Electrolux EON 3 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 2
Redmond MasterFry - мультикухня 1 2
Seiko Epson Stylus Photo 59 2
HP PhotoSmart 2 2
Redmond SkyCooker 8 2
Samsung WF - серия стиральных машин 2 2
Xiaomi MiJia 0 2
Electrolux EFH 3 2
Noirot Verlys Evolution 2 2
Redmond SkyKitchen CB, FM - мультиварка 1 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 35 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 348 2
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 6 2
LG Smart Diagnosis 2 2
LG Lightwave 3 2
Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - накопительный электрический водонагреватель 1 2
Google YouTube - Видеохостинг 2445 2
Polaris IQ Home 15 2
Кульченко Роман 14 5
Головин Даниил 34 2
Криницкий Игорь 26 2
Фриске Жанна 3 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 1
Высоцкая Юлия 3 1
Азаров Андрей 3 1
Старикова Евгения 11 1
Манерова Ирина 1 1
Кремлева Ольга 4 1
Наумов Владислав 1 1
Гончарова Эльвира 7 1
Бирюков Константин 9 1
Марфин Алексей 13 1
Шуклин Андрей 22 1
Буров Олег 25 1
Газаров Артур 77 1
Гуров Александр 7 1
Захаров Максим 11 1
Срывков Дмитрий 1 1
Теплов Олег 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 52
Германия - Федеративная Республика 8772 18
Европа 11993 17
Франция - Французская Республика 5484 14
Италия - Итальянская Республика 3006 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 10
Япония 10469 9
Южная Корея - Республика 4473 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 8
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 6
Швеция - Королевство 2191 5
Турция - Турецкая республика 799 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 321 3
Норвегия - Королевство 924 3
Египет - Арабская Республика 758 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Земля - планета Солнечной системы 8368 2
Сатурн - Титан (спутник) 433 2
Германия - Берлин 592 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 2
Америка 2007 2
Китай - Тайвань 1755 2
Европа Северная - Скандинавия 474 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 2
Дания - Королевство 914 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 167 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 213 1
Таиланд - Королевство 703 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1096 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 26 1
США - Алабама 142 1
Германия - Штутгарт 37 1
Москва - Садовое кольцо 112 1
США - Миннесота 191 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 55
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 36
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 66 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 22
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 22 20
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 95 19
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 43 17
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 918 17
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 162 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 13
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 824 13
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 41 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 295 11
КПД - Коэффициент полезного действия 397 11
Дача - дачники 42 11
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 84 10
Зоология - Животные - Птицы - Birds 397 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 9
Пищевая промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 40 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 8
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 179 7
Сон - Somnus 229 7
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 17 6
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 245 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 2 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 6
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 436 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 5
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 72 5
Пищевая промышленность - Чай 110 5
Газы - Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 57 5
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 118 5
Металлы - Медь - Copper 158 5
CNews - ZOOM.CNews 1466 35
Чудо техники 60 2
Cosmopolitan 24 1
New Scientist 1447 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 119 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 73 1
Международный женский день - 8 марта 27 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 60 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 284 1
Red Dot Design Award 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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