Индексная книга CNews*
Нагреватель нагревательный элемент
Публикаций - 105, упоминаний - 105
Нагреватель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кульченко Роман 14 5
|Головин Даниил 34 2
|Криницкий Игорь 26 2
|Фриске Жанна 3 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 1
|Высоцкая Юлия 3 1
|Азаров Андрей 3 1
|Старикова Евгения 11 1
|Манерова Ирина 1 1
|Кремлева Ольга 4 1
|Наумов Владислав 1 1
|Гончарова Эльвира 7 1
|Бирюков Константин 9 1
|Марфин Алексей 13 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Буров Олег 25 1
|Газаров Артур 77 1
|Гуров Александр 7 1
|Захаров Максим 11 1
|Срывков Дмитрий 1 1
|Теплов Олег 27 1
|CNews - ZOOM.CNews 1466 35
|Чудо техники 60 2
|Cosmopolitan 24 1
|New Scientist 1447 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.