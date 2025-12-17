Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн

Midea Group (Гуанчжоу, Китай) – публичная компания (SHE: 000333), основанная в 1968 году, входит в число мировых производителей высокотехнологичной бытовой техники, систем кондиционирования, робототехники и промышленной автоматизации. Компания управляет 40 производственными площадками и 33 R&D центрами по всему миру. В России Midea представлена широким ассортиментом продукции (около 1000 SKU), реализуемым через офлайн и e-commerce каналы.